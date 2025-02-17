كم بلغ عدد المُسجّلين في مبادرة «تحدّي القراءة العربي»؟

أعْلن المُنسّق الوطني لِمبادرة تحدّي القِراءة العَربي- ليبيا، الدّكتور “علي قنون” عن وصول عدد المُسجّلين في المبادرة إلى 25089 تلميذ وطالب.

وأضاف “بأنّ العدد الأكبر من المسجّلين كان من المناطق التّعليمية الشرقية (أ) 9749 تلميذ وطالب والوسطى (ب) 7021 تلميذ وطالب، والشرقية (ج) 2068 تلميذ وطالب والغربية (ج) 1559 تلميذ وطالب”.

وطالبَ “المُنسِّق العام منسّقي المبادرة بالمناطق التّعليمية والمراقبات والمؤسّسات التّعليمية بالإسراع في عملية تسجيل التلاميذ والطلاب في المسابقة قبل قفل باب التّسجيل في نهاية شهر فبراير الجاري”.

نموذج التّسجيل المبدئي للطلبة فى الدّورة التاسعة لِمبادرة تحدّي القِراءة العَربي: https://forms.office.com/r/i0SauMeD9y

إحصائيات تسجيل التلامِيذ فى الدّورة التاسعة لمبادرة تحدّي القِراءة العَربي: https://drive.google.com/…/1synCQhMCeUtNzg6eljnR

هذا “وتمّ فتح المجال لِتسجيل الطلبة في المكتبة الإلكترونية الخاصة بمبادرة تحدّي القِراءة العَربي، رابط التّسجيل: https://books.arabreadingchallenge.com/ar/Registration.