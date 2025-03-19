كم تحتاج سوريا من «الغاز والفيول» لتوفير الكهرباء على مدار الساعة؟

كشف وزير الكهرباء في سوريا عمر شقروق، “أن توفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة غير ممكن بالوقت الحالي”، حيث “يتطلب 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من الفيول يوميا”.

وأشار الوزير السوري، “إلى أن الوزارة تستهدف رفع ساعات التغذية إلى 8 ساعات يوميا بعد ورود كميات إضافية من مادة الفيول”، مشددا “على أنه تم وضع خطة لتأمين الكهرباء للمدن الصناعية على مدار 24 ساعة”.

وأضاف أن “الوزارة وضعت خطة لدعم الشبكة من خلال الطاقة البديلة، وأنه تمت صيانة بعض محطات توليد الكهرباء والعنفات في بداية شهر رمضان، مما أدى إلى زيادة ساعات التغذية”.

هذا “ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من نقص حاد في الوقود والغاز، مما يؤثر على قدرة المحطات على العمل بكفاءة، وكانت قطر أعلنت عن مبادرة لتوفير إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي إلى سوريا، ومن المقرر أن يبلغ حجم الإمدادات مليوني متر مكعب من الغاز يوميا وستتم عبر الأراضي الأردنية ولمدة محددة، وذلك بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءا من 400 ميغاواط ورفعها تدريجيا”.