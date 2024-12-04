كم عدد «أكواب الماء» التي يحتاجها الجسم يوميّاً؟

كشف دراسة حديثة، عدد أكواب الماء التي يحتاجها جسمنا يوميا، لتجنب الأمراض والحفاظ على صحته.

وبحسب فريق طبي من جامعة كاليفورنيا، فإن “نتائج الدراسة استندت إلى 18 تجربة طبية مختلفة أجريت على عينات عشوائية من المتطوعين”.

وتوصلت الدراسة “إلى أن تناول 8 أكواب من الماء يوميا، يقي من تكرار الإصابة بحصوات الكلى، وأن شرب 6 أكواب أو أكثر من الماء يساعد البالغين في إنقاص الوزن”.

وأظهرت الدراسة أن “الإكثار من شرب الماء يقلل احتمالات الإصابة بالصداع العادي والنصفي ويساعد في الوقاية من عدوى المسالك البولية، واتضح أيضا أن شرب 4 أكواب من الماء يوميا، يساعد في ضبط معدلات السكر في الدم، بل وضبط ضغط الدم إلى المستويات الصحيحة”.

وقال الطبيب بنجامين براين، رئيس قسم المسالك البولية في جامعة كاليفورنيا، لموقع “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية: إن “الهدف من هذه الدراسة هو الحصول على نظرة عن قرب بشأن فوائد شرب الماء”، وأضاف: “هذه هي أول دراسة تجري تقييما لفوائد استهلاك المياه من منظور التجارب السريرية”.

وأكد الطبيب براين، أن “نصيحة الإكثار من شرب الماء لا تسري على الجميع”، مضيفا: “رغم خطورة الجفاف على الجسم، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون مثلا من كثرة التبول لأسباب صحية مختلفة ليسوا بحاجة للإفراط في شرب الماء لتلافي التعرض لمشكلات في حياتهم اليومية”.