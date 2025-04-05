كم هدفاً يفصل رونالدو عن «الألف» بمسيرته مع كرة القدم؟

في قمة مباريات الجولة الـ26 من “دوري روشن السعودي” لكرة القدم، “قاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لتحقيق فوز مثير على مضيفه الهلال بنتيجة 3-1، يوم أمس الجمعة“.

وخلال المباراة، “تألق “الدون” بتسجيله ثنائية ساهمت بشكل كبير في فوز فريقه، ليؤكد مرة أخرى أنه أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم، وجاء هدفا “رونالدو”، في الدقيقتين 46 و87 (من ركلة جزاء)، ليمنح النصر ثلاث نقاط ثمينة في صراع المنافسة على لقب الدوري، وبفضل هذه الثنائية، رفع “الدون” رصيده التهديفي الإجمالي إلى 931 هدفا خلال مسيرته الكروية الحافلة مع الأندية والمنتخب البرتغالي”.

وبحسب مواقع رياضية، “توزعت أهداف “رونالدو” على الشكل التالي: 136 هدفا مع منتخب البرتغال، خمسة أهداف مع سبورتينغ لشبونة، 145 هدفا مع مانشستر يونايتد، 450 هدفا مع ريال مدريد، 101 هدف مع يوفنتوس و94 هدفا مع نادي النصر، وبات “رونالدو” الآن على بعد 69 هدفا فقط من تحقيق هدفه الطموح الذي أعلن عنه سابقا، وهو تسجيل ألف هدف طوال مسيرته”.

وقال النجم البرتغالي: “إذا تمكنت من تحقيق ذلك (تسجيل ألف هدف)، فسيكون ذلك رائعا.. لكنني لست مهووسا بالأمر”.

🚨 CRISTIANO RONALDO HAS NOW SCORED 931 CAREER GOALS. pic.twitter.com/3hTYbxSP7g — TCR. (@TeamCRonaldo) April 4, 2025

🤖 Cristiano Ronaldo scores brace vs Al Hilal… and has now reached 931 career goals so far! ✨🇵🇹 pic.twitter.com/8IheYeNxe9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2025

🚨🎥 – تصريح الاسطورة كريستيانو لاحدى القنوات البرازيليه بعد نهاية المباراة:



"نعلم ان الهلال فريق صعب"



"علينا ان نقدر الفريق كل شي ثانوي ، الرقم القياسي ولا اعلم عدد الاهداف المتبقية على الالف"



"في سنواتي الاخيرة من مسيرتي انا فقط استمتع باللحظة."pic.twitter.com/JSuzN9cyYG — عالم القوت (@GOATTWORLD) April 4, 2025

وعلق “رونالدو”على مساهمته في قيادة فريقه لفوز ثمين على الغريم التقليدي الهلال في قمة الدوري السعودي، بعد المباراة، وذلك في تصريحات لقناة SSC قال رونالدو: “قدمنا مباراة جماعية من الدقيقة الأولى وحتى النهاية وهذا هو سر الفوز من المهم أن أسجل لكن الأهم أن ينتصر الفريق خاصة وأننا لعبنا خارج ملعبنا”.

وأضاف: “أبذل أقصى ما لدي لمساعدة الفريق في الدوري ودوري أبطال آسيا لا أركز على الأرقام الفردية بل على الأداء الجماعي”، “نعلم أن الهلال خصم صعب، ولذلك كنا بحاجة إلى روح جماعية عالية”.

وحين سئل عن اقترابه من تسجيل الهدف رقم 1000 في مسيرته أجاب النجم البرتغالي: “لا أعلم كم تبقى للوصول إلى هذا الرقم لا أركز على ذلك في هذه المرحلة من مسيرتي كل ما أفعله هو الاستمتاع بكل لحظة على أرض الملعب”.

هذا “ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 54 نقطة لكنه قلص الفارق إلى ثلاث نقاط عن الهلال الوصيف وسبع نقاط عن الاتحاد المتصدر”.

بعد الانتصار في #ديربي_العاصمة.. كريستيانو رونالدو يتحدث عن اقترابه من الهدف الألف 🐐🎙️ #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/fLKwbuO3tB — دوري روشن السعودي (@SPL) April 4, 2025