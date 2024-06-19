كم يبلغ سعر أول سيارة كهربائية من شركة «فيراري»؟

ذكرت شركة “فيراري” الإيطالية، “أنها ستدشن سيارة كهربائية في أواخر العام المقبل”.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصدر مطلع، “أن سعر أول سيارة كهربائية من إنتاج “فيراري” لن يقل عن 500 ألف يورو “536 ألف دولار”، مضيفة “أن شركة صناعة السيارات الفارهة تستعد لفتح مصنع لإنتاج هذا الطراز، مما قد يسهم في زيادة إنتاج الشركة بواقع الثلث.

وقال المصدر: “إن المصنع يعد خطوة جريئة من الشركة، التي سلمت أقل من 14 ألف سيارة العام الماضي، لأنه سيرفع الطاقة الإنتاجية لها إلى حوالي 20 ألف سيارة”.

وأضاف: “سيوفر المصنع الجديد في “مارانيلو”، خطا إضافيا “لفيراري” لتجميع المركبات وتصنيع السيارات الهجينة وتلك التي تعمل بالبنزين بالإضافة إلى السيارات الكهربائية الجديدة وقطع غيار للسيارات الهجينة والكهربائية”، قائلا: “سيعمل المصنع بكامل طاقته في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر”.

وبحسب الوكالة، “فالسعر، الذي لا يشمل الميزات واللمسات الشخصية التي ترفعه عادة من 15 إلى 20 في المئة، أعلى بكثير من متوسط ​​سعر البيع البالغ حوالي 350 ألف يورو، باستثناء أي خصائص إضافية لسيارة فيراري، في الربع الأول من هذا العام، وأكثر من العديد من السيارات الكهربائية الفارهة لشركات منافسة”.

وتابعت رويترز، “في فئة أخرى أقل ثمنا، يبدأ سعر سيارة تايكان الكهربائية لبورشه حوالي 100 ألف يورو”.