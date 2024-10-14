كم يتقاضى «محمد صلاح» بين أعلى اللاّعبين أجراً بالدوري الإنكليزي؟

يعد الدوري الإنكليزي الممتاز واحدا من أغنى الدوريات في العالم، ويضم العديد من اللاعبين النجوم الذين يحصلون على عقود مربحة بشكل لا يصدق.

وتبدي الأندية الإنكليزية أمثال مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول ومانشستر سيتي استعدادا لتقديم رواتب ضخمة لإقناع اللاعبين بالانضمام إلى أنديتهم.

ونشر الموقع teamtalk قائمة بـ 10 لاعبين يتقاضون أعلى أجر أسبوعي في موسم 2024-25، وجاء ترتيب اللاعبين كالآتي:

كاي هافرتز (280 ألف جنيه إسترليني): أنفق أرسنال مبلغا أوليا قدره 60 مليون جنيه إسترليني و5 ملايين جنيه إسترليني إضافية كإضافات محتملة للتعاقد مع هافيرتز من تشيلسي في صيف 2023. برونو فرنانديز (300 ألف جنيه إسترليني): كان فرنانديز أبرز لاعبي مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم من السير مات باسبي في مواسم 2019-20 و2020-21 و2023-24، ويتقاضى الدولي البرتغالي الآن راتبا أساسيا قدره 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يعادل حوالي 15.6 مليون جنيه إسترليني سنويا. ويمكنه أيضا الحصول على 75 ألف جنيه إسترليني أخرى أسبوعيا كمكافآت. جاك جريليش (300 ألف جنيه إسترليني): وهو أحد أربعة لاعبين من مانشستر سيتي في هذه القائمة، غادر جريليش أستون فيلا وانضم إلى فريق بيب غوارديولا في صفقة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، وحصل الدولي الإنجليزي على زيادة كبيرة في راتبه، حيث ارتفع من 125 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في نادي طفولته إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في الاتحاد. . ماركوس راشفورد (300 ألف جنيه إسترليني): ويبلغ الراتب الأساسي للاعب البالغ من العمر 26 عاما الآن 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ويمكنه كسب 75 ألف جنيه إسترليني إضافية أسبوعيًا في المكافآت المحتملة. برناردو سيلفا (300 ألف جنيه إسترليني): وقع على تمديد العقد مع مانشستر سيتي. وشهد العقد الجديد، الذي ورد أنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، مضاعفة راتبه في سيتي من 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. رحيم ستيرلينغ (325 ألف جنيه إسترليني): وقع على عقد مدته خمس سنوات بقيمة 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في “ستامفورد بريدج”، ويقضي اللاعب البالغ 29 عاما موسم 2024-25 على سبيل الإعارة في أرسنال ويدفعون له 162.500 جنيه إسترليني أسبوعيا، بينما لا يزال تشيلسي يغطي النصف الآخر من راتبه. محمد صلاح (350 ألف جنيه إسترليني): منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، ساعد صلاح الفريق على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وحصل على عقد بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في عام 2022، مما جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي العريق، ويتضمن عقده في “آنفيلد” أيضا العديد من المكافآت المرتبطة بالأداء، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكن من المقرر أن ينتهي هذا العقد في نهاية موسم 2024-25، وعلم موقع TEAMtalk أن الدوري السعودي للمحترفين مستعد لجعله أحد اللاعبين الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم. كاسيميرو (350 ألف جنيه إسترليني): انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2022 ووقع عقدا بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، على الرغم من إصرار الدولي البرازيلي على أن المال لم يكن جزءا من تفكيره في قبول التبديل. إيرلينغ هالاند (375 ألف جنيه إسترليني): فاز مانشستر سيتي بالسباق على توقيع هالاند في عام 2022 بعد تفعيل الشرط الجزائي البالغ 51.2 مليون جنيه إسترليني في عقده مع بوروسيا دورتموند، ووافق مانشستر سيتي على جعل الدولي النرويجي أحد أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيدفع له راتبا أساسيا قدره 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. كيفين دي بروين (400 ألف جنيه إسترليني): بعد إنهاء عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر 2022، احتل دي بروين مكانه كأعلى لاعب راتبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان لاعب وسط مانشستر سيتي وقع آخر تمديد لعقده في أبريل 2021، وهو ما رفع راتبه إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكن عقد اللاعب البالغ 33 عاما ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو الآن يفكر في تلقي عرض مربح للغاية من الدوري السعودي للمحترفين.