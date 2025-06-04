كندا.. أكثر من 400 منزل محروق وإجلاء 9 آلاف مواطن بمناطق مختلفة

تشهد مقاطعة ساسكاتشوان الكندية أزمة حريق غير مسبوقة أودت بأكثر من 400 منزل ومبنى، وأجبرت السلطات المحلية على إجلاء أكثر من 9 آلاف شخص من مناطق عدة، وسط تصاعد حدة الحرائق التي انتشرت بسرعة كبيرة.

وأعلنت حكومة المقاطعة حالة الطوارئ إثر تفاقم الوضع، وفق ما أوردته صحيفة “ريجينا ليدر بوست” في 30 مايو 2025، حيث تم إجلاء أكثر من 8 آلاف شخص في البداية، مع توقعات بارتفاع عدد النازحين إلى 15 ألفاً خلال الأيام القادمة، بحسب تصريحات رئيس وزراء المقاطعة سكوت مو.

وتُشير البيانات الرسمية الصادرة عن وكالة السلامة العامة في ساسكاتشوان إلى وجود 21 حريقاً نشطاً في المقاطعة، منها 8 حرائق خارج نطاق السيطرة، ما يعكس خطورة الوضع ويزيد من المخاوف على سلامة السكان والممتلكات.

يُذكر أن موسم حرائق الغابات في كندا انطلق في 3 مايو مع تسجيل أولى البؤر في مقاطعة ألبرتا، قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى مقاطعات أخرى، حيث شهدت منطقة شمال غرب مانيتوبا في 13 مايو حريقاً ضخماً أتى على مساحة تقدر بـ 42 ألف هكتار.

وبالرغم من جهود فرق الإطفاء والسلطات المحلية، ما تزال عدة مقاطعات كندية تواجه حرائق متفرقة، في ظل ظروف جوية جافة وأجواء حارة ساعدت على تفاقم الأزمة، مما دفع السلطات إلى تكثيف عمليات الإخلاء وتوفير الدعم للمتضررين.

وتُعد هذه الحرائق واحدة من أكبر الكوارث البيئية في كندا هذا الموسم، مع تأثيرات واسعة على المجتمعات المحلية والبيئة، في وقت تستمر فيه الجهود المكثفة للسيطرة على النيران والحد من أضرارها.

Thousands in Canada’s Manitoba ordered to evacuate in wildfire emergency



There are now 134 active fires across Canada, including in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba and Ontario. Half are considered out of control.



Video: sandra yaworski pic.twitter.com/iAWC9PfFqJ — Steve Gruber (@stevegrubershow) May 30, 2025