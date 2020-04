كندا.. إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار

اعتقلت الشرطة الملكية الكندية، اليوم الأحد، غابرييل ورتمان مطلق النار بإقليم نوفا سكوتيا.

وقالت الشرطة في تغريدة إنه سيتم نشر المزيد من المعلومات عند توفرها.

Gabriel Wortman, suspect in active shooter investigation, is now in custody. More information will be released when available. Thank you for your cooperation and support. #Colchester

وأفادت وكالة أنباء “رويترز”، بأن عددا من الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد، موضحة أن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى.

وكانت الشرطة قد حددت هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى غابرييل وورتمان (51 عاما) وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه.

وأشارت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في “تويتر”، إلى أن وورتمان كان يقود سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية ويرتدي على الأرجح زي شرطة.

يُشار إلى أن إطلاق النار العشوائي، يُعد نادراً في كندا حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn