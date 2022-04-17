كندا.. إطلاق نار على مُصلين أثناء خروجهم من صلاة التّراويح

أصيب 5 أشخاص بجروح جراء إطلاق النار من سيارة على مصلين أثناء خروجهم من مسجد بعد أداء صلاة التراويح في تورنتو بكندا.

وأفاد المتحدث باسم شرطة تورنتو ديفيد ريدزيك في تصريح للصحفيين، أن الحادث وقع في مسجد أبو بكر الصديق في منطقة سكاربورو، مشيرا إلى أنّ ماحدث هو هجوم مسلح قام به شخص أو أشخاص مجهولون من سيارة مارة على مصلين خرجوا من صلاة التراويح مساء السبت.

وأضاف ريدزيك أنّه لا توجد معلومات تشير إلى تورط الجرحى في أي حادث من شأنه أن يسبب العداء ضدهم، موضحا أنّ جروح المصابين ليست خطيرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، في حين لا يزال اثنان منهم يخضعان للعلاج.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية سكاربورو التي يرتبط بها المسجد، نديم شيخ، «أنا حزين وقلق حقًا، تم إطلاق النار على 5 من إخواننا، نطالب العثور على المهاجمين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن ».