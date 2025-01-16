كندا تحذّر من تداعيات «فرض تعريفات جمركية» وتؤكد استعدادها للردّ

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن أوتاوا تدرس كافة الخيارات في حال قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع صادرات السلع الكندية.

وقال رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء: “إننا نستخدم كل الأدوات التي لدينا لحماية الكنديين”.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن أوتاوا مستعدة لوقف توريد الكهرباء والطاقة إلى الولايات المتحدة إذا فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الكندية.

بدوره، حذر وزير الطاقة الكندي جوناثان ويلكينس المشرعين الأمريكيين من تداعيات تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا، مشيرا إلى أنها ستؤلم الأمريكيين اقتصاديا

وقال ويلكينسون خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع إنه يشعر بأنه ملزم بدق ناقوس الخطر بشأن المخاطر التضخمية التي يخلقها رئيس انتُخب إلى حد كبير بناء على وعد بخفض الأسعار.

وأضاف: “هذا يعني أسعارا أعلى للبنزين، وأسعارا أعلى للغذاء، وأسعارا أعلى للغاز الطبيعي المستخدم في تدفئة المنازل. كما يعني أسعارا أعلى للكهرباء. هذا ليس ما وعد به دونالد ترامب في حملته الانتخابية. لقد وعد في الواقع بخفض أسعار الطاقة”.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على كندا وكذلك على المكسيك.

كما هدد بفرض تعريفات على الصين وأوروبا، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان هذا مجرد تكتيك تفاوضي أم إعادة هيكلة واسعة النطاق للعلاقات الخارجية الأمريكية.

وتصدر كندا حوالي 60% من نفطها إلى الولايات المتحدة، فضلا عن 85% من كهربائها، وترتبط كندا والمكسيك والولايات المتحدة باتفاقية ثلاثية تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين هذه الدول.

لكن في 25 نوفمبر الماضي، أعلن ترامب أنه في أول يوم له في منصبه سوف يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من كندا والمكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.