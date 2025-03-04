كندا تردّ على «ترامب» وتهدد بقطع الكهرباء عن أمريكا

رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها االرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هددت كندا بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية “دوغ فورد”: “سنستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا في إذا حاولوا الإضرار بأونتاريو، سأرد بقوة وسأفعل ما بوسعي بما في ذلك قطع الكهرباء عنهم، وسأفعل ذلك وأنا أبتسم”.

وأضاف:”كما أدعو جميع المقاطعات الأخرى كيبيك ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية إلى التنسيق والتحرك بشكل مشترك، إن كانوا يريدون الضغط علينا، سنرد عليهم بقوة مضاعفة”.

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، “أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على منتجات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي) اعتبارا من اليوم الثلاثاء”.

وقال ترودو: “ستمضي كندا بهذا الإجراء في حال مضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في فرض رسومها التجارية على المنتجات الكندية”.

وأوضح في بيان أن “الرسوم ستطبق فورا على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي، فيما ستدخل الرسوم على المنتجات المتبقية بقيمة 125 مليار دولار كندي حيز التنفيذ خلال 21 يوما”

وقال: “ستظل رسومنا الجمركية سارية لحين سحب التدابير التجارية الأمريكية، وإذا لم تتوقف الرسوم الجمركية الأمريكية فنحن في مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لمتابعة العديد من الإجراءات غير الجمركية”.

وبحسب رويترز، حث ترودو، “الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في رسومها الجمركية”، مؤكدا أن “كندا “تظل ثابتة” في الدفاع عن اقتصادها ووظائفها وعمالها”.

وكانت أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، “عن بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي كانت قد وعدت بها ضد كندا والمكسيك”.

وأفادت التقارير، “بأن الولايات المتحدة بدأت اليوم الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السلع القادمة من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على المنتجات القادمة من الصين”.