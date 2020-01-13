كندا تعتذر بعد تحذير نووي كاذب

رسالة عاجلة تيبب ذعرا في كندا [انترنت]

اعتذر إقليم أونتاريو الكندي عن توجيهه تحذيراً بطريق الخطأ من حادث في محطة نووية ضخمة لتوليد الكهرباء قرب تورونتو، وألقى باللوم في ذلك على خطأ حدث خلال تدريب.

وطالب رؤساء بلديات غاضبون بإجراء تحقيق قائلين “إن الرسالة العاجلة التي وردت بشأن محطة بيكرينج العتيقة سببت ذعراً لم يكن هناك داع له”.

وتلقى مستخدمو الهواتف المحمولة في أونتاريو رسالة تخطرهم بالحادث المفترض بمحطة بيكرينج في نحو الساعة السابعة والنصف صباحاً ( بتوقيت جرينتش).

وبعد أقل من ساعة أعلنت هيئة توليد الكهرباء في أونتاريو أن هذه الرسالة كانت خطأ، وأونتاريو أكثر أقاليم كندا العشرة سكاناً.

وقالت المدعية العامة لإقليم أونتاريو سيلفيا جونز في بيان إن “التحذير أُرسل للناس بطريق الخطأ خلال تدريب روتيني.

وجاء في البيان: “حكومة أونتاريو تعتذر بصدق عن تسببها في إثارة قلق الناس وبدأت تحقيقاً كاملاً لمعرفة كيف وقع هذا الخطأ”