كندا تعلن تُسجيل 330 وفاة في أسبوع واحد فقط

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في كندا، بلغت 21 ألفا و954 حالة، إثر تسجيل 330 حالة خلال الأسبوع الأخير.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة الفيدرالية بالبلاد، أمس السبت، ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 864 ألفا و196 بعد تسجيل 20 ألفا و854 إصابة خلال أسبوع.

وبخصوص عدد المتعافين ذكرت البيانات أن الإجمالي بلغ منذ بداية الوباء وحتى اليوم 811 ألفا و9 حالات.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد، بلغ أكثر من مليون و840 ألفا، من بينهم 516 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية.

وحتى صباح اليوم الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 114 مليونا و379 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و537 ألفا، وتعافى ما يزيد على 89 مليونا و931 ألفا، وفق موقع وورلدوميتر.