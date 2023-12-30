كندا تنفي ما يُشاع عن فتح باب الهجرة الطوعية للفلسطينيين

نفت كندا ما تداوله الإعلام الإسرائيلي من أن وزير الهجرة مارك ميلر صرّح خلال زيارته إلى تل أبيب قبل أيام، بدعم أوتاوا “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين إلى بلاده.

وقال جيفري ماكدونالد، مستشار الاتصالات في الحكومة الكندية، في تصريح أدلى به لوكالة أنباء الأناضول التركية إن كندا تعمل مع شركائها في المنطقة لإجلاء مواطنيها وحاملي الإقامات الكندية وأفراد عائلاتهم ممن تتوفر لديهم الشروط اللازمة، من قطاع غزة، وتقدم التسهيلات اللازمة بخصوص ذلك.

وأضاف أن كندا ستطلق برنامجاً للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة، على أن تعطي الأولوية لطلباتهم وعمليات تقييمها.

ونفى ماكدونالد صحة ما تداوله الإعلام الإسرائيلي من أن وزير الهجرة الكندي صرح بدعم بلاده “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين إلى كندا، مؤكدا أن “هذه الأخبار كاذبة ولا صحة لها”.

يأتي ذلك بعد ما نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في اجتماع له مؤخرا مع نواب حزب الليكود في الكنيست (البرلمان)، إن “مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستقبال اللاجئين. نعمل على حل هذه المشكلة”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 قتلى و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.