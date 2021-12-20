كندا تُؤكد دعمها لإنجاز الانتخابات الليبية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، بديوان المفوضية في طرابلس، سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد والوفد المرافق لها.

وبحث اللقاء مستجدات العملية الانتخابية المقررة، وآخر تطورات المشهد السياسي محلياً ودولياً، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

كما اطلعت السفيرة على مستوى جاهزية المفوضية واستعدادها لإنجاز الاستحقاقات القادمة وضمان نزاهتها وشفافيتها.

وأكدت سافارد على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، معربة عن استعداد حكومة بلادها لدعم الشعب الليبي لإنجاز للانتخابات المقبلة، مثمنةً جهود المفوضية الساعية لتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولة ديمقراطية سبيلها إلى ذلك الاحتكام لصناديق الاقتراع، وفق قولها.