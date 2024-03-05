كندا تُجدد دعمها لجهود المفوضية الوطنية للانتخابات

جددت سفيرة دولة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، دعم بلادها لجهود المفوضية العليا للانتخابات في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية، مثمنةً الجهود المبذولة لتنفيذ العمليات الانتخابية وفقاً للمعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليا.

جاء ذلك خلال لقائها بديوان المفوضية في طرابلس، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك.

وناقش اللقاء الذي حضره عضو مجلس المفوضية رباب حلب، سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا والاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى استعدادها لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.