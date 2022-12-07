كندا تُجدّد دعمها لمفوضية الانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، بمقر المفوضية في طرابلس، سفيرة دولة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد، والوفد المرافق لها، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب.

وأفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، ولمناقشة آخر تطور جاهزية المفوضية.

من جهتها أشادت سافرد بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدةً على تجديد دعم حكومة بلادها وصولاً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.