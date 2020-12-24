كندا تُمدد تعليق الرحلات الجوية من «المملكة المتحدة» حتى 6 يناير

رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أعلن تمديد تعليق استقبال الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى 6 يناير.
وقال ترودو في تغريدة عبر “تويتر”: لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في كندا، قررنا تمديد تعليق استقبال رحلات الركاب من المملكة المتحدة لمدة أسبوعين حتى 6 يناير”.
وأضاف: “سنواصل مراقبة الموقف ونفعل كل ما يلزم للحفاظ على سلامة المواطنين”.
ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات في كندا بلغ 526534، والوفيات 14558.
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