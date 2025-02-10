«دولة غير قابلة للحياة».. كندا في مرمى انتقاد «ترامب» مجدداً!

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كندا، بسبب “إنفاقها المنخفض على الدفاع”، معتبراً أنها “دولة غير قابلة للحياة”، وذلك وسط تصريحاته بأنّه جاد في ضمها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وخلال مؤتمر صحافي استمرّ 30 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” في رحلته إلى نيو أورلينز، صرّح ترامب بأنّ “كندا دولة غير قابلة للحياة، لأنّها لا تنفق ما يكفي على جيشها، إذ تفترض أنّ الولايات المتحدة ستتكفّل بحمايتها”.

وفي تصريحات سابقة قال الرئيس الأميركي: “الأمر رائع إذا أصبحت كندا الولاية الأميركية الـ51.. أنا جاد في ذلك”.

ورداً على هذه التصريحات، شدّد رئيس الحكومة الكندية المستقيل، جاستن ترودو، على استقلال كندا، مؤكّداً أنّها “لن تكون أبداً جزءاً من الولايات المتحدة”.

كما أكّد أنّ بلاده “تدافع عن قيم الحرية والتعدّدية الثقافية”، موجّهاً انتقادات ضمنية لخطابات ترامب، التي وصفها بأنّها “تحريضية وغير مسؤولة”.

وتأتي هذه التصريحات في ظلّ توترات متزايدة بين واشنطن وأوتاوا، ولا سيما فيما يتعلّق بالإنفاق الدفاعي الكندي ضمن حلف “الناتو”، حيث تضغط إدارة ترامب على كندا لزيادة ميزانيتها الدفاعية.

كما تأتي بعد الخلافات التجارية بين البلدين، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الكندي، ممّا أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة الكندية.

وفي وقت سابق، أجرى ترامب وترودو مكالمة هاتفية لبحث هذه القضايا، وأسفر النقاش عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 30 يوماً، بينما يعمل الجانبان على إيجاد حلول مشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.