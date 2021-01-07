كندا لن تُمدد حظر «الرحلات الجوية» مع بريطانيا

صرح وزير النقل الكندي مارك جارنو للصحفيين إن كندا لن تمدد حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا الذي سينتهي في وقت لاحق أمس الأربعاء.

وأكد أن الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا جعلت ذلك غير ضروري.

وتم تمديد الحظر الكندي الأولي لمدة 72 ساعة والذي تم فرضه لأول مرة أواخر الشهر الماضي حتى 6 يناير، بعد ظهور نوع جديد من الفيروس في بريطانيا.

وفي أواخر شهر ديسمبر، قال وزير الشؤون الحكومية الدولية في كندا دومينيك ليبلانك، إن بلاده ستبدأ قريبا مطالبة جميع المسافرين إليها بتقديم إثبات عدم إصابتهم بكورونا قبل وصولهم إلى البلاد.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن السلطات الصحية الكندية أعلنت يوم السبت 26 ديسمبر عن تسجيلها أول إصابتين بكورونا المتحور في ولاية أونتاريو.