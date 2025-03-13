كندا.. «مارك كارني» يؤدي اليمين الدستورية ويحدد شرط لقاء «ترامب»

أعلن رئيس وزراء كندا المقبل، مارك كارني، الأربعاء، بأنه “مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذا “احترم السيادة الكندية وكان منفتحا على مناقشة نهج مشترك للتجارة”.

وقال كارني: “مستعد للجلوس مع الرئيس ترامب في الوقت المناسب، بشرط أن يكون هناك احترام للسيادة الكندية، وأن نعمل معا على نهج مشترك وشامل أكثر للتجارة”.

وأكد كارني “أن العمال في كلا البلدين سيكونون في وضع أفضل عندما يتم تجديد وإعادة إطلاق أعظم شراكة اقتصادية وأمنية في العالم. هذا ممكن”.

كما أشار إلى “أنه يحترم مخاوف ترامب بشأن العمال الأميركيين ومشكلة الفنتانيل”.

واختتم حديثه بالقول: “اليوم هو يوم صعب بالنسبة لكندا وللصناعة بسبب هذه الرسوم غير المبررة التي تم فرضها”.

هذا “ويتولّى مارك كارني مهام منصبه رئيسا لوزراء كندا الجمعة إثر حفل سيؤدّي خلاله اليمين الدستورية أمام الحاكمة العامة، ممثّلة رئيس الدولة الملك تشارلز الثالث، بحسب ما أعلنت أوتاوا، الأربعاء، وهو محافظ سابق للبنك المركزي وحديث العهد في السياسة، وانتخب بأغلبية ساحقة زعيما للحزب الليبرالي خلفا لجاستن ترودو الذي أعلن استقالته في مطلع يناير بعد ما يقرب من عشر سنوات قضاها في السلطة”.

وكان “أعلن ترامب، رسميا زيادة الرسوم الجمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى 25%، وتُعد كندا أكبر مورد أجنبي للصلب والألومنيوم للولايات المتحدة”.