كنز تاريخي يخرج من أعماق سوسة.. اكتشاف فريد في أبولونيا

أعلنت البعثة الأثرية الفرنسية في ليبيا عن اكتشافات أثرية جديدة بمدينة أبولونيا التاريخية في سوسة، شملت مسرحًا أثريًا يطل مباشرة على البحر، وإعادة اكتشاف مضمار سباق يوناني، إضافة إلى مجمعات مقدسة، في خطوة وصفت بأنها محطة علمية مهمة لدراسة تاريخ المدينة القديمة.

وجاء الإعلان خلال فعالية أقيمت في مدينة سوسة يوم الخميس 16 يوليو 2026، بحضور عدد من مسؤولي مصلحة الآثار الليبية والجهات المعنية بالسياحة والتراث، إلى جانب أعضاء البعثة الأثرية الفرنسية العاملة في الموقع.

وأكد مدير البعثة الأثرية الفرنسية في ليبيا البروفيسور فينسنت ميشيل، في تصريح موثق بالصوت والصورة، الأهمية العلمية الاستثنائية لمضمار السباق المكتشف، موضحًا أنه يُعد معلمًا فريدًا من نوعه ولا يُعرف له مثيل في إقليم قورينائية أو منطقة حوض البحر المتوسط.

وشهد الإعلان حضور عضوي مصلحة الآثار الليبية الدكتور محمد فكرون والبروفيسور أحمد عيسى، إلى جانب ناصر الحراري ممثل وزارة السياحة والآثار، ورئيس مراقبة آثار شحات عادل بوفجرة، وممثلين عن مكتب آثار سوسة، بينهم طلال الوعيري وعبدالسلام الفزاني ومفتاح أبريك اكوينين، إضافة إلى الدكتور محمد فضيل من جامعة عمر المختار.

كما شارك في الفعالية ممثلون عن جهاز الشرطة السياحية فرع سوسة، ومكتب السياحة ببلدية سوسة، ومنظمة أبولونيا للتراث والثقافة، وكشافة سوسة، الذين أكد حضورهم أهمية ربط الأجيال الجديدة بتاريخ المدينة والمحافظة على موروثها الأثري.

وحضر عن البعثة الأثرية الفرنسية مديرها البروفيسور فينسنت ميشيل، وعالم الآثار الفرنسي جان سيلفان كايو، حيث استعرضا أهمية الاكتشافات الجديدة في تعزيز الدراسات المرتبطة بتاريخ أبولونيا ودورها الحضاري في المنطقة.

ويمثل هذا الكشف محطة علمية جديدة يمكن أن تسهم في إعادة قراءة تاريخ مدينة أبولونيا، وتعزيز مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز المدن الأثرية في ليبيا والعالم المتوسطي، لما تضمه من معالم تعكس مراحل مهمة من الحضارات اليونانية والرومانية التي مرت على المنطقة.

ومن المنتظر أن تقدم البعثة الأثرية الفرنسية تفاصيل علمية إضافية حول الاكتشافات الجديدة ضمن تسجيل خاص يتناول نتائج الأعمال الميدانية والدراسات المرتبطة بها.

وتُعد مدينة أبولونيا، الواقعة قرب مدينة سوسة شرق ليبيا، من أبرز المواقع الأثرية في إقليم قورينائية، وكانت ميناءً مهمًا ومرتبطة بمدينة قورينا القديمة.

وتضم المدينة بقايا معمارية تعود إلى الفترات اليونانية والرومانية، ما يجعلها من المواقع ذات القيمة التاريخية الكبيرة في حوض البحر المتوسط.