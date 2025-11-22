«كن مثل أبيك.. وحشاً».. كلمات الرئيس السوري لأحد الأطفال تتصدر منصات التواصل

وجه الرئيس السوري أحمد الشرع كلمات لاقت صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال لقائه مجموعة من الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل في دمشق.
وفي مقطع فيديو انتشر بسرعة وحقق نسب مشاهدة عالية، خاطب الشرع نجل القيادي الراحل أسامة نمورة قائلاً:
“كن مثل أبيك.. وحشاً. وزارة الدفاع شغلة ثقيلة.”
وجاءت هذه الكلمات خلال استماع الرئيس وعقيلته لطموحات الأطفال والصعوبات التي يواجهونها، حيث عبر عدد من الصغار عن رغبتهم في تولي مناصب وزارية مستقبلاً، وعرض كل طفل رؤيته ومشروعه من مقعد الوزير.
وأكد الشرع حرص الدولة على تعويض ما عاناه الأطفال خلال السنوات الماضية، وتوفير بيئة آمنة وداعمة تكفل حقوقهم وتمنحهم فرصاً متكافئة للنمو والتعليم.
ويُشار إلى أن الطفل المقصود بالكلام هو نجل القيادي الراحل أسامة نمورة المعروف بـ”أبو عمر سراقب”، الذي شغل منصب القائد العام لـ”جيش الفتح”، وكان أحد أبرز قادة المعارضة والعقل المدبر لعمليات عسكرية ضد قوات النظام، قبل أن يُقتل في غارة جوية بمحافظة حلب خلال سنوات الحرب.
