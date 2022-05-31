كهرباء المنطقة الشرقية: العجز لا يتجاوز 250 ميجاوات

أعلنت اللجنة الإعلامية بالجناح الشرقي للشركة العامة للكهرباء أنّ كمية العجز في المنطقة الشرقية لا يتجاوز 250 ميجاوات وأنّ ما يشاع بأن العجز يبلغ 600 ميجاوات كلام غير صحيح.

واوضحت اللجنة الإعلامية أنّ خروج حقل غاز التحدي بكمية 60 مليون قدم مكعب جاء بسبب زيادة المتكاثف المصاحب للغاز الذي امتلأت بسببه الخزانات التابعة لشركة سرت للنفط وتصنيع الغاز.

وأضافت اللجنة الإعلامية بأنّ توقف ضخ الغاز ليس له علاقة بالإغلاق النفطي، وكان يبغي التنسيق بين شركة سرت لتصنيع النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط بوقت كافي لتفريغ هذه الخزانات عن طريق جلب ناقلة إلى ميناء البريقة وتصديرها خارج البلاد.

وطالبت اللجنة الإعلامية المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة جلب ناقلة لتفريغ خزانات المتكاثف وتصديرها خارج البلاد حتى لا يتسبب الأمر في زيادة انقطاع الكهرباء بالمنطقة الشرقية.