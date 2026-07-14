كهرباء ليبيا على موعد مع دعم جديد.. تشغيل أولى وحدات محطة جنوب طرابلس قريباً

تقترب الوحدة الأولى من محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة من دخول الخدمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 320 ميجاوات، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء ودعم استقرار الشبكة الكهربائية العامة في ليبيا.

ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للمحطة 1320 ميجاوات، موزعة على أربع وحدات توليد، ما يجعلها من المشاريع المهمة التي تستهدف زيادة الإمدادات الكهربائية وتلبية جزء كبير من الطلب المحلي على الطاقة.

ويقع المشروع في منطقة طريق السواني جنوب العاصمة طرابلس، وبدأ تنفيذ أعماله خلال عام 2024، ضمن خطط تطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة البنية التحتية للطاقة في ليبيا، وفق منصة حكومتنا.

وتتولى شركة جاليك التركية تنفيذ المشروع، فيما جرى توريد المعدات الرئيسية من شركة سيمنس الألمانية، في إطار شراكة تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال محطات التوليد الغازية.

وتستهدف محطة جنوب طرابلس الغازية المساهمة في تغطية أكثر من 15% من إجمالي احتياجات ليبيا من الكهرباء، بما يعزز قدرة الشبكة العامة على مواجهة الطلب المتزايد وتحسين استقرار الإمدادات الكهربائية.

ويأتي المشروع ضمن جهود تطوير قطاع الطاقة في ليبيا، عبر إضافة قدرات إنتاجية جديدة وتقليل الضغوط على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.