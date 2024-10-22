كوادر حقل الشرارة تسهم بحل أزمة الكهرباء في أوباري

شاركت فرق الصيانة التابعة لشركة أكاكوس للعمليات النفطية في حقل الشرارة، بالتعاون مع فرق الصيانة في كل من مكتب كهرباء أوباري ومكتب الغريفة، في إصلاح عطل بالكابل الرئيسي المغذي لمحطة كهرباء المشروع “جهد 66 ك فولت “، كان قد أدى إلى انقطاع التيار عن أحياء واسعة من مدينة أوباري.

وعبرت بلدية أوباري في رسالة وجهتها إلى إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية ومدير حقل الشرارة النفطي، “على عظيم امتنانها وعظيم شكرها، على استجابتهم السريعة في حل أزمة الكهرباء بالمدينة، في إطار التنسيق المستمر بين البلدية والحقل للرفع من مستوى الخدمات التي يطمح لها المواطن بالمنطقة”.