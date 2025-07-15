كوادر شركة سرت الفنية تحقق إنجازاً في استكمال «العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى»

في إنجاز يعكس كفاءة الكوادر الفنية والتزام شركة سرت بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لمنشآتها، أعلنت الشركة عن استكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء البتروكيماويات خلال الأيام القليلة الماضية.

وشملت أعمال العمرة استبدال العضو الدوار الخاص بالتوربينة والضاغط، إلى جانب إخراج العضو الدوار للمولد، وتنفيذ عمليات التوازن داخل ورشة التصنيع والصيانة، تحت إشراف شركة ICME، وبمشاركة فعالة من مهندسي وفنيي إدارتي الصيانة والمرافق والشحن في الشركة.

وأثبتت الاختبارات التشغيلية والتحميل النهائي كفاءة الوحدة واستعدادها الكامل للعمل، ما يعزز استقرار إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل المجمع الصناعي الحيوي.

ولعبت إدارة الصيانة دورًا محوريًا وفعالًا في إنجاح المشروع من خلال الإشراف المباشر والمشاركة المستمرة لكافة كوادرها الفنية، التي نسقت الأعمال وتابعت تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما أسهمت إدارة المرافق والشحن واللجنة الرئيسية للعمرة بشكل تنظيمي هام عبر متابعة مراحل العمل من خلال الاجتماعات اليومية والتقارير الدورية، مما ساهم في تذليل الصعوبات وضمان سير الأعمال بسلاسة وفعالية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة متكاملة لتعزيز جاهزية البنية التحتية وضمان استمرارية العمليات الإنتاجية بكفاءة وموثوقية عالية، بما يخدم التنمية الصناعية والطاقة في البلاد.