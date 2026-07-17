كوارث تهز العالم.. زلازل وعواصف وجرائم مأساوية

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث اللافتة التي تصدرت المشهد، تراوحت بين كوارث طبيعية وحوادث مأساوية وجرائم هزت الرأي العام، فقد سُجلت هزة أرضية في بحر العرب قرب سواحل صلالة، فيما خلف انهيار صخري في الصين عمليات إنقاذ عاجلة بعد انهيار مبانٍ سكنية، بالتزامن مع عواصف رعدية عنيفة ضربت فرنسا وأوقعت قتلى وخسائر واسعة، كما برزت حوادث جنائية مؤلمة في مصر والولايات المتحدة كشفت عن وقائع مأساوية ما تزال تخضع للتحقيقات.

هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب بحر العرب قرب سواحل صلالة

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الجمعة، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجات على مقياس ريختر في بحر العرب.

وأوضحت الهيئة أن الهزة وقعت عند الساعة 3:01:33 مساءً، وتم رصد مركزها على بُعد نحو 198 كيلومتراً جنوب غرب مدينة صلالة.

وأكدت الهيئة تسجيل الهزة عبر محطات الرصد الزلزالي التابعة لها، دون ورود أي تقارير عن وقوع أضرار أو تداعيات جراء الزلزال حتى الآن.

انهيار صخري مروع في الصين يدفن مباني سكنية ويحاصر عشرات السكان تحت الأنقاض

انتشلت فرق الإنقاذ الصينية 10 أشخاص من تحت الأنقاض، إثر انهيار صخري وقع في مقاطعة بينغشوي ذاتية الحكم بمدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، بعدما جرفت الصخور المتساقطة عدداً من المباني السكنية.

ووقع الانهيار صباحاً في منطقة هانجيا الفرعية على ضفاف نهر ووجيانغ، حيث أدت الصخور المنهارة إلى تدمير مبانٍ واحتجاز عدد من السكان داخلها.

وأوضحت السلطات أن تحذيراً عاجلاً صدر قبل وقوع الكارثة بعد رصد تساقطات صخرية، كما تم إجلاء أكثر من 60 شخصاً، إلا أن الانهيار حدث أثناء عملية الإخلاء، ما تسبب في محاصرة بعض الأشخاص تحت الأنقاض، فيما لا تزال أعداد المتضررين قيد الحصر.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، بينما أعلنت وزارة إدارة الطوارئ الصينية رفع مستوى الاستجابة الوطنية للكوارث الجيولوجية إلى المستوى الثاني، في ظل خطورة الوضع وتكثيف جهود التعامل مع الحادث.

🚨 Chongqing Landslide Buries Homes in Pengshui



A rain-triggered landslide struck Hanjia Subdistrict, Pengshui Miao & Tujia Autonomous County, Chongqing, burying homes along Wujiang River after days of heavy rainfall#Landslide #China #BuenosDíasATodos #معافی_مائی_فٹ pic.twitter.com/P8LdVsX7aH — Your Views Your News (@urviewsurnews) July 17, 2026

عواصف رعدية عنيفة تضرب فرنسا.. قتيلان وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل

لقي شخصان مصرعهما وانقطعت الكهرباء عن نحو 53 ألف منزل، إثر عواصف رعدية قوية ضربت مناطق واسعة من فرنسا خلال الليل، عقب موجة حر طويلة شهدتها البلاد.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن امرأة توفيت في بلدية سان فيكتورنيان بعد سقوط شجرة عليها، فيما عُثر على رجل متفحماً داخل ورشة في منطقة دولوميو، بعدما اندلع حريق فيها إثر صاعقة برق.

وتركزت أضرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل خاص في منطقتي أوفيرني رون ألب ونوفيل أكيتين، حيث بقي آلاف السكان دون كهرباء.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية مستوى التحذير إلى اللون البرتقالي بسبب العواصف في جنوب شرق البلاد، محذرة من استمرار تساقط حبات البرد بكثافة وهبوب رياح قوية تمتد من جبال الكتلة الوسطى إلى منطقة الألب.

July 17: a landslide occurred in Pengshui Miao and Tujia Autonomous County in Chongqing in the morning…



More than 10 buildings were buried and many residents were trapped. State media claim that 9 people were rescued — no deaths were reported yet. pic.twitter.com/DyKNENqkw9 — Byron Wan (@Byron_Wan) July 17, 2026

🚨 Deadly Thunderstorms Hit France



Violent storms swept across France, killing 2 & leaving 53,000+ without electricity.



Saint-Victurnien, Haute-Vienne, Dolomieu, Isère : Woman & Man killed



Worst-hit regions: Auvergne-Rhône-Alpes & Nouvelle-Aquitaine#โหนกระแส #FRAESP #Mステ pic.twitter.com/mEFWpaVna7 — Daily Briefs (@Daily_Briefs_) July 17, 2026

🚨 #FRANCE #FRANCIA



🔴 FRANCE : A POWERFUL STORM STRUCK THE LOIRE DEPARTMENT AND SPAWNED A TORNADO NORTH OF SAINT-ÉTIENNE, on July 16



The town of Saint-Priest-en-Jarez and nearby Villars were severely affected.#Tornado #Tornade #Tormenta pic.twitter.com/1TfcYGI9yH — LW World News (@LW_WorldNews) July 16, 2026

Une tornade a frappé au nord de Saint-Étienne (42), renversant un camion sur l’autoroute A72. Situation d’urgence en cours. pic.twitter.com/JyeYhuejYz — Victoria Shahzad🇫🇷 (@AmoreMiaSouveni) July 17, 2026

نهاية مأساوية لقصة حب في الإسكندرية.. مصرع شاب بعد سقوطه من شرفة عقار والتحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

تباشر النيابة العامة بمدينة الإسكندرية المصرية تحقيقات موسعة في واقعة مأساوية شهدتها منطقة العامرية، بعد مصرع شاب إثر سقوطه من شرفة أحد العقارات في ظروف لا تزال قيد التحقيق.

وأظهرت التحريات الأولية أن الشاب، وهو من أبناء محافظة البحيرة ويقيم بمنطقة الدخيلة، كان يرتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتطورت العلاقة إلى رغبة في الزواج، إلا أن رفض أسرة الفتاة حال دون إتمام الأمر، ما أدى إلى نشوب خلافات متكررة.

وبحسب التحقيقات، توجه الشاب إلى منزل أسرة الفتاة في محاولة لإنهاء الخلافات وتقريب وجهات النظر، إلا أن مشادة كلامية وقعت داخل الشقة بينه وبين أفراد الأسرة، قبل أن يسقط من الشرفة ويلقى مصرعه في الحال.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وملابساتها، كما وجهت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد الأسرة، إلى جانب استكمال تحريات المباحث الجنائية للكشف عن حقيقة الواقعة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

رسائل صادمة تكشف تفاصيل مجزرة عائلية في الولايات المتحدة.. مراهقة متهمة بقتل خمسة من أقاربها برفقة صديقها

كشفت محكمة أمريكية عن رسائل مروعة تبادلتها فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً مع صديقها، قبل اتهامهما بتنفيذ مجزرة عائلية أسفرت عن مقتل خمسة من أقاربها في مدينة إيست سانت لويس بولاية إلينوي.

وبحسب الادعاء، خططت الفتاة وصديقها جايمير ديفيس (16 عاماً) لتنفيذ عمليات القتل بعد خلافات عائلية، حيث أظهرت رسائل عبر تطبيق “إنستغرام” مناقشات حول تنفيذ الهجمات. ونُقل عن الفتاة في التحقيقات قولها: “أنا أحب الدماء”، إضافة إلى رسالة قالت فيها إنها مستعدة لخسارة عائلتها بأكملها من أجل صديقها.

وذكرت السلطات أن الضحايا هم جدة الفتاة باتريشيا ماي (74 عاماً)، وابن عمها ديفين ماي (24 عاماً)، وعمتها شيري ماي (49 عاماً)، وشقيقاها غير الشقيقين كوينتين طومسون (21 عاماً) وشانيا طومسون (25 عاماً).

وأوضحت التحقيقات أن إحدى الضحايا قُتلت قبل أيام من اكتشاف بقية الجرائم، فيما عُثر على الجثامين في ثلاثة مواقع مختلفة داخل مدينة إيست سانت لويس. كما أشارت السلطات إلى إصابة شخصين آخرين من أفراد العائلة بطلقات نارية، مع توقع نجاتهما.

وتتهم النيابة ديفيس بتنفيذ عمليات إطلاق النار والمشاركة في جرائم أخرى، من بينها تشويه الجثث والاعتداء المشدد وسرقة مركبة بالقوة، فيما تواجه الفتاة تهمة القتل من الدرجة الأولى أمام محكمة الأحداث، مع مساعٍ لنقل قضيتها إلى محكمة البالغين.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الخلافات العائلية، ومن بينها قرار سحب الفتاة من المدرسة وتعليمها منزلياً، كانت من بين الدوافع المحتملة وراء الجريمة.