كوارث تهز العالم في يوم واحد.. حوادث دامية وتحطم طائرات وتصعيدات سياسية وأمنية

من الكوارث المتلاحقة على الطرق المصرية إلى تحطم طائرات وغواصات محملة بالكوكايين، ومن زلازل تضرب الفلبين إلى فتاوى مثيرة للجدل وقرارات أمنية صارمة في العراق والإمارات، يواصل المشهد العالمي تسجيل تطورات تعكس حالة من القلق، التوتر، والانقسام، وفي هذا الملخص، نرصد أبرز الأحداث التي هزّت العناوين وأثارت الجدل في مختلف أنحاء العالم.

حادث جديد على “طريق الموت” في المنوفية يصيب مجندين بعد فاجعة “صبايا العنب”

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية صباح السبت حادثاً جديداً، تمثل في انقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي، ما أسفر عن إصابة عدد من المجندين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على الفاجعة التي أودت بحياة 19 شخصاً، بينهم 18 فتاة يعملن في قطف العنب.

وبحسب مصادر أمنية، فقد نُقل المصابون إلى أقرب المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف التي وصلت فوراً إلى موقع الحادث، وسط حالة طوارئ طبية وتأهب داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة، بينما بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة للوقوف على التفاصيل الدقيقة للواقعة.

وتمكنت وحدات المرور من رفع آثار الحادث لتيسير حركة السير على الطريق، تحت إشراف قيادات مديرية أمن المنوفية، فيما جدد الحادث الجدل حول حالة الطريق الإقليمي، الذي بات يُعرف في مصر باسم “طريق الموت”.

وكان الطريق ذاته قد شهد يوم الجمعة واحدة من أكثر الحوادث دموية هذا العام، عندما اصطدمت شاحنة نقل ثقيل بمركبة تقل عاملات إلى مدينة السادات، ما أسفر عن وفاة 19 شخصاً، بينهم السائق، وإصابة ثلاثة آخرين.

وكشفت التحقيقات أن سائق الشاحنة كان يقود في الاتجاه المعاكس وحاول الفرار عقب الحادث، قبل أن يتم توقيفه لاحقاً.

مصرع أربعة أشخاص في تحطم طائرة خفيفة بمقاطعة موسكو

أعلنت خدمات الطوارئ في مقاطعة موسكو، اليوم السبت، عن مصرع أربعة أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز “ياك-52” في حقل بقرية بانوفو التابعة لبلدية كولومنا.

وقالت الطوارئ في بيان نقلته وكالة “سبوتنيك” إن الحادث أسفر عن اندلاع حريق في موقع التحطم، مضيفة أن الحصيلة الأولية تشير إلى وفاة أربعة أشخاص كانوا على متن الطائرة.

وأكد المكتب الصحفي لفرع وزارة الطوارئ الروسية في المنطقة، أن الحريق، الذي امتد على مساحة خمسة أمتار مربعة، تم إخماده بالكامل في الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، ولم تُسجل أي أضرار على الأرض.

وأوضح التقرير أن الطائرة المنكوبة كانت قد أقلعت من مطار سيفيركا، مشيرًا إلى أن 23 فرداً و8 وحدات من المعدات شاركوا في عمليات الإغاثة وإزالة آثار الحادث.

زلزال بقوة 6.1 يضرب جنوب الفلبين ولا تقارير عن خسائر

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر صباح السبت قبالة سواحل جنوب الفلبين، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS). وقع الزلزال على عمق 101 كيلومتر، وعلى بعد 70 كيلومترًا من أقرب مناطق مقاطعة دافاو الغربية.

وأكد مسعف في جزيرة سارانغاني الصغيرة، مارلاوين فوينتس، أن الهزة لم تكن قوية، لكنها تسببت في اهتزاز الطاولات وأجهزة الكمبيوتر في مكتبه لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا، ولم تصدر أي تحذيرات من حدوث تسونامي عقب الزلزال، ولم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار مادية.

وتقع الفلبين ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي والبركاني المتكرر، حيث تحدث الزلازل الصغيرة بشكل شائع، بينما قد تبرز الهزات القوية فجأة ودون سابق إنذار.

تحطم طائرة سياحية في فرنسا يودي بحياة 3 أشخاص بينهم جنرال سابق في الجيش

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة سياحية صغيرة من طراز “سيسنا 172” في بلدة شامفول شمالي وسط فرنسا، حسبما أفادت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، مشيرة إلى أن الطائرة سقطت في منطقة سكنية بإقليم أور-إي-لوار، على بُعد نحو 81 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة باريس.

وأكد المدعي العام فريديريك شوفالييه أن الضحايا هم رجلان وامرأة كانوا على متن الطائرة، بينهم الطيار البالغ من العمر 77 عاماً، وهو جنرال سابق في الجيش الفرنسي وطيار متمرس، كان يقوم برحلة ترفيهية برفقة صديقين.

وأضاف أن الطائرة تحطمت بعد دقائق قليلة فقط من الإقلاع ولأسباب لم تُحدد بعد، مضيفاً أن الحادث لم يسفر عن إصابات على الأرض، واقتصر الضرر على سيارة واحدة فقط في موقع السقوط، دون أن تطال الأضرار المنازل المجاورة.

السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، فيما لم تُعلن بعد أي نتائج أولية.

البحرية المكسيكية تعترض غواصة محملة بـ3.5 طن كوكايين قبالة ساحل المحيط الهادئ

تمكنت البحرية المكسيكية من اعتراض غواصة شبه مغمورة محملة بـ3.5 طن من الكوكايين قبالة سواحل ولاية غيريرو في المحيط الهادئ، في عملية أمنية واسعة. وأوضحت البحرية أن الغواصة التي يبلغ طولها 15 متراً وتشغلها ثلاثة أفراد كانت تحمل 180 طرداً من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 42 مليون دولار.

ونشرت السلطات مكالمات فيديو وصوراً توثق اعتراض الغواصة وضبط المخدرات. تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات التي تستهدف شبكات تهريب المخدرات، حيث تم ضبط أكثر من 44.8 طناً من الكوكايين في البحر منذ أكتوبر الماضي.

وتعد الغواصات شبه المغمورة وسيلة شائعة بين مهربي المخدرات بسبب قدرتها على التسلل والتخفي عن أجهزة الأمن، وقد رصدت السلطات عدة غواصات من هذا النوع في الأشهر الأخيرة قبالة المكسيك.

https://twitter.com/i/status/1938608319498756141

العراق.. لجنة المحتوى الهابط تتخذ إجراءات قانونية ضد المحرضين على الطائفية والكراهية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن لجنة المحتوى الهابط شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الأشخاص المتهمين بالتحريض على الطائفية والكراهية.

وأوضح مصدر أمني أن اللجنة عازمة على تطبيق عقوبات صارمة وحازمة ضد كل من يروج لخطابات تحرض على الفرقة والكراهية بين مكونات المجتمع العراقي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الوطني.

“فتوى تثير الجدل في مصر: الذكاء الاصطناعي سيقود إلى الإلحاد ويحول الإنسان إلى عبد للآلة”

أثار الداعية المصري أحمد كريمة موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن الاعتماد المتزايد على هذه التقنية قد يؤدي إلى “موجة إلحاد” وانتزاع الإيمان من قلوب الناس.

وفي مداخلة تلفزيونية عبر قناة “الشمس”، قال كريمة إن الذكاء الاصطناعي يهدد بتحويل الإنسان إلى “عبد للآلة”، مشيراً إلى أن الروبوتات باتت تقوم مقام الأم والزوجة والداعية وحتى المفتين، الأمر الذي من شأنه – وفق تعبيره – أن “ينحي دور الإله” ويقود إلى إنكار الخالق والقدرة الإلهية.

واستند كريمة إلى قاعدة فقهية تقول إن “دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح”، موضحاً أن في حالة الذكاء الاصطناعي، فإن مفاسده المتوقعة – حسب رأيه – تتجاوز بكثير أي فوائد قد تُرجى منه.

وأضاف أن هيمنة التقنية أضعفت المستوى العلمي لدى الباحثين المعاصرين، وخلقت “هشاشة علمية”، بسبب استبدال البحث العقلي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد في ختام حديثه أنه لا يعارض العلم من حيث المبدأ، لكنه يدعو إلى تبني ما ينفع الناس دون الانزلاق في ما قد يضرهم، بحسب تعبيره.

الإمارات تصدر حكماً بالسجن المؤبد لـ24 متهماً في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكما جديدا بالسجن المؤبد بحق 24 متهماً في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وذلك بعد نقض جزئي لحكم سابق صادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المحكمة قضت بإدانة المتهمين بتهم التعاون مع تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وتمويل تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي، إضافة إلى مصادرة الأموال والأشياء المضبوطة ذات الصلة.

وجاء هذا الحكم عقب قبول الطعن المقدم من النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، الذي استند إلى أن الحكم السابق، الذي قضى بانقضاء الدعوى عن جريمة إنشاء التنظيم، لم يشمل جرائم التمويل والتعاون، مما يسمح بمحاكمة المتهمين على هذه التهم المستقلة.

يُذكر أن المحكمة الاتحادية الاستئنافية قد أدانت سابقاً 53 متهماً من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب ست شركات، بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامات، مع تبرئة متهم واحد.

وبصدور الحكم الجديد، يرتفع عدد المدانين في القضية إلى 83 متهماً من أصل 84 أحيلوا للمحاكمة.

بعد صراع طويل مع السرطان.. وفاة الإعلامية والممثلة المغربية كوثر بودراجة عن عمر 37 عامًا

فارقت الإعلامية والممثلة المغربية كوثر بودراجة الحياة عن عمر يناهز 37 عامًا، إثر صراع صامت وطويل مع مرض السرطان الذي ألمّ بها خلال الأشهر الأخيرة وأجبرها على الابتعاد عن الأضواء.

واختارت الراحلة مواجهة مرضها بعيدًا عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث فضلت الصمت والخصوصية في معركتها مع المرض.

وبدأت كوثر بودراجة مسيرتها الإعلامية في سن مبكرة، وتميزت بأسلوبها المهني الهادئ والرصين، حيث قدمت عدداً من البرامج الفنية والثقافية على قنوات مغربية وعربية، من أبرزها برنامج “ستار أكاديمي المغرب العربي” وقناة نسمة التونسية ببرامج مثل “ناس نسمة” و”ممنوع على الرجال”، كما عملت في “ميدي 1 تي في” وشاركت في برامج عربية كـ”مذيع العرب”.

وعلى الصعيد الفني، خاضت بودراجة تجربة التمثيل وشاركت في عدة أعمال درامية وأفلام، منها “الماضي لا يموت”، “سولو دموعي”، “أحلام بنات”، “سلمات أبو البنات”، وفيلمها الأخير “الخيال المغربي” 2025.

قيادي إخواني يبعث برسالة إلى أردوغان يشرح فيها معاناته وتضييقات تعرض لها في تركيا

بعث وليد شرابي، مؤسس حركة “قضاة من أجل مصر” وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف فيها عن ما وصفه بـ”الظلم والتضييق” الذي تعرض له في تركيا، عقب التقارب الرسمي الأخير بين أنقرة والقاهرة.

وجاء في نص الرسالة، التي حصلت وكالات أنباء على نسخة منها، أن شرابي لم يقصد بأي كلام “الإساءة إلى تركيا أو قياداتها”، لكنه اضطر لعرض معاناته بهذه الطريقة بعدما “يئس من رفع الظلم عنه عبر المسارات الرسمية”.

وأوضح شرابي أنه وصل إلى تركيا عام 2016 واستقر فيها، مشيداً بذكرياته الإيجابية مع الشعب التركي خلال محاولة الانقلاب العسكري في نفس العام، لكن وضعه تغير منذ بداية التقارب الأمني بين مصر وتركيا في 2020، خاصة بعد زيارات رسمية لأجهزة مخابرات مصرية طلبت تسليمه للسلطات المصرية، وهو ما رفضته تركيا رسمياً.

وأشار شرابي إلى أن الأمور بدأت تسوء من حينها، حيث تعرضت شركته لاستثمارات كبيرة أُوقفت، وأُصيب بتضييقات أمنية، بالإضافة إلى منعه من إصدار إقامة لمدة عامين، مما أثر على حقوقه الأساسية مثل العلاج والقدرة على فتح حساب بنكي أو العمل، بحسب ما جاء في الرسالة.

وأضاف أنه مضطر للعيش وحيداً في تركيا، بعد أن هاجر أهله منها بسبب هذه الظروف، مع عدم تجديد جواز سفره المصري ورفض طلبه للحصول على جواز تركي مؤقت، حاول مغادرة تركيا للحصول على حق اللجوء في دولة أخرى، لكن السلطات التركية منعت خروجه، واعتُقل لفترة صعبة وصفها بأنها كانت “أصعب مما عايشه في يوم فض اعتصام رابعة”.

وأكد شرابي في رسالته أنه بدأ إضراباً كاملاً عن الطعام واعتصاماً أمام أحد المقرات الأمنية في إسطنبول، مطالباً إما بترحيله إلى بلد آمن أو تجديد إقامته في تركيا.

وختم رسالته بالتأكيد على أنه لا يمانع التقارب السياسي أو الأمني أو الاقتصادي بين مصر وتركيا، متمنياً الخير للبلدين، لكنه يسعى فقط لاستعادة حقوقه الإنسانية الأساسية.

صانع محتوى سعودي يثير غضب رواد السوشيال ميديا بمقالب مستفزة في شوارع الرياض

أثار صانع المحتوى المعروف باسم “قرشع”، المقيم في الرياض، موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديوهات له ينفذ مقالب مستفزة بحق الناس دون علمهم أو موافقتهم.

وفي أحدث مقاطع الفيديو، ظهر “قرشع” وهو يرشق علبة “مفرقعات ورقية” على مقيم مصري يجلس بهدوء أمام أحد المطاعم، قبل أن يبدأ بالغناء احتفالاً بنهاية العام الدراسي، ما دفع الضحية إلى إبداء امتعاضه ورفض اعتذار صانع المحتوى، مغادراً المكان غاضباً.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى، إذ سبق أن نشر “قرشع” مقاطع مماثلة أثارت جدلاً واسعاً، منها وضع سطل ماء على رأس عامل غافل وتصرفات أخرى اعتبرها كثيرون تجاوزاً للحدود وانتهاكاً لخصوصية الأفراد.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بغضب مع هذه التصرفات، مطالبين بضرورة احترام مشاعر الآخرين وعدم تحويل الأشخاص إلى ضحايا لمقالب غير مرغوب فيها، معتبرين أن مثل هذه الأعمال تتجاوز إطار الترفيه وتثير الإحراج وتضر بالخصوصية.

حريق جديد يضرب الجبل الغربي في مصياف… سحب الدخان تغطي المدينة

شبّ حريق هو الثالث من نوعه خلال أيام، في الجبل الغربي المطل على مدينة مصياف السورية، وتحديداً خلف جبل القاهر حسب التسمية المحلية، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان غطى أحياء مدينة مصياف الواقعة شرق موقع الحريق.

وذكرت مصادر محلية أن فرق الإطفاء وعناصر الحراج، بدعم من أهالي المنطقة، تعمل بأقصى طاقتها لإخماد النيران المشتعلة في منطقة غرب جبل المشهد، وسط صعوبات كبيرة تعيق السيطرة على الحريق.

وأوضحت المصادر أن الرياح الشديدة تساهم في اتساع رقعة الحريق، في حين أن وعورة تضاريس المنطقة تعيق وصول فرق الإطفاء إلى بعض المواقع المشتعلة.

وكان حريق سابق مساء أمس قد تسبب باحتراق صهريج محروقات، ما أسفر عن إصابة سائقه الذي تم إسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاج.