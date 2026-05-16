كوارث دامية تهزّ عدة دول حول العالم

في مشهد دولي متسارع تتداخل فيه الحوادث الأمنية والقضائية والإنسانية، ففي شمال شرقي نيجيريا، تتواصل حالة الغموض حول مصير طلاب فُقدوا عقب هجوم مسلح استهدف مدرسة ثانوية، وسط مخاوف من عمليات اختطاف في منطقة تشهد نشاطًا متصاعدًا للجماعات المتشددة. وفي بانكوك، خلّف اصطدام عنيف بين قطار وحافلة ركاب كارثة دامية أودت بحياة وإصابة العشرات، بينما اهتز جنوب روسيا بانفجار ناقلة غاز داخل محطة وقود تسبب في حريق واسع وإصابات متعددة، وعلى الصعيد القضائي، تصدّرت الأحكام الصادرة في تركيا وفرنسا المشهد، مع الحكم بالسجن على مغنٍ تركي على خلفية منشورات مرتبطة بغزة، وإدانة الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن خمس سنوات في قضية اعتداء تعود وقائعها لسنوات سابقة.

فقدان طلاب بعد هجوم مسلح على مدرسة في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية فقدان عدد غير محدد من الطلاب عقب هجوم نفذه مسلحون يُشتبه بانتمائهم إلى جماعات جهادية استهدف مدرسة ثانوية في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية ناحوم داسو في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس إن السلطات لم تتمكن حتى الآن من تحديد أماكن العديد من الطلاب بعد الهجوم، مشيرًا إلى أن الصورة الكاملة لا تزال غير واضحة بشأن ما إذا كان الطلاب قد تعرضوا للاختطاف أو تمكنوا من الفرار بأنفسهم.

وأضاف ناحوم داسو أن عددًا كبيرًا من الطلاب لجأوا إلى أماكن آمنة، في ظل حالة من الذعر والفوضى التي أعقبت الهجوم.

ووقعت العملية في ساعات الفجر الأولى في منطقة أسكيرا-أوبا الواقعة على أطراف غابة سامبيسا، التي تُعد أحد أبرز معاقل الجماعات المسلحة في شمال شرقي نيجيريا، وعلى رأسها جماعة بوكو حرام.

وتشهد نيجيريا منذ سنوات تكرار حوادث استهداف المدارس وعمليات الاختطاف، في ظل تصاعد نشاط الجماعات المسلحة التي تنشط في عدة مناطق، ما يضع المؤسسات التعليمية في دائرة الخطر المستمر.

ويرى محللون أن استهداف المدارس يهدف إلى تحقيق مكاسب مالية عبر طلب الفدية، إضافة إلى لفت الانتباه الدولي، فضلًا عن حمل رسائل أيديولوجية تستهدف تقويض منظومة التعليم في المناطق التي تنشط فيها هذه الجماعات.

وتواصل الأجهزة الأمنية النيجيرية عملياتها في المنطقة المتضررة لتتبع مصير الطلاب المفقودين، في وقت تتصاعد فيه دعوات محلية ودولية لتعزيز الإجراءات الأمنية حول المدارس في المناطق الأكثر هشاشة.

ثمانية قتلى و25 مصابًا في اصطدام قطار بحافلة ركاب في بانكوك

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 25 آخرون في العاصمة التايلاندية بانكوك، إثر حادث اصطدام عنيف بين قطار شحن وحافلة ركاب، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم الحافلة بالكامل.

وأوضحت وسائل إعلام تايلاندية أن قطار شحن اصطدم بالحافلة بالقرب من محطة مكاسان التابعة لخط قطار رابط المطار، في حي راتشاثيوي وسط بانكوك، ما تسبب في اشتعال النيران بالحافلة وإلحاق أضرار بعدد من السيارات والدراجات النارية المتوقفة في الموقع.

وسارعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث عملت على انتشال المصابين من بين الحطام، فيما تدخلت فرق الإطفاء لإخماد الحريق باستخدام خراطيم المياه في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة.

وأعلنت السلطات لاحقًا السيطرة على الحريق، في حين واصلت فرق الطوارئ عمليات التبريد وتهوية الموقع والبحث عن أي ضحايا محتملين تحت الأنقاض، وسط استمرار التحقيقات في أسباب الحادث وظروف وقوعه.

السجن ثلاث سنوات لمغنٍ تركي بسبب منشورات عن الحرب في غزة

أفادت صحيفة Yeni Akit أن محكمة في تركيا قضت بسجن المغني التركي يشار إيبك لمدة ثلاث سنوات، على خلفية منشورات نشرها تتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الجنائية الابتدائية الحادية والعشرين في إسطنبول أصدرت الحكم في القضية التي فُتحت بحق المغني التركي يشار إيبك.

وأضافت أن الإجراءات القضائية جاءت عقب شكوى قدمتها مؤسسة الحاخام الأكبر في تركيا، على خلفية بعض العبارات التي وردت في منشورات المغني المتعلقة بالأحداث الجارية في قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، تناولت منشورات يشار إيبك عمليات اغتيال وهجمات نُسبت إلى الجانب الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل توقفت عقب بدء العمليات العسكرية في غزة، بينما يقتصر التواصل بين الجانبين على القنوات الاستخباراتية عند الضرورة.

انفجار ناقلة غاز يهز جنوب روسيا ويوقع إصابات قرب مناطق سكنية

أصيب 6 أشخاص جراء انفجار أعقبه حريق ضخم في محطة وقود بمدينة بياتيغورسك جنوب روسيا، أثناء تفريغ حمولة ناقلة غاز، بحسب ما أعلنته السلطات الروسية.

وقال عمدة المدينة دميتري فوروشيلوف في تصريحات أولية إن الحادث أسفر عن إصابتين إحداهما بحالة خطيرة، قبل أن يؤكد حاكم إقليم ستافروبول فلاديمير فلاديميروف لاحقًا ارتفاع عدد المصابين إلى 6 أشخاص، مع نقل 4 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الانفجار في منطقة تضم منازل خاصة وتقع بالقرب من مبان سكنية متعددة الطوابق، ما أثار حالة من القلق بين السكان مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في محيط الموقع.

وبحسب السلطات المحلية، امتدت النيران على مساحة تقارب ألف متر مربع، بينما دفعت وزارة الطوارئ الروسية بـ8 سيارات إطفاء وأكثر من 50 عنصرًا للمشاركة في عمليات السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة.

وأكدت السلطات أن فرق الإنقاذ والإطفاء واصلت عملها لساعات بهدف احتواء النيران وتأمين الموقع، وسط استنفار أمني وإغلاق الطرق المحيطة بمنطقة الحادث.

وأشار عمدة بياتيغورسك إلى أن الانفجار لا يرتبط بأي هجوم بطائرة مسيرة، مرجحًا أن يكون سببه انتهاك قواعد وإجراءات السلامة خلال عملية تفريغ شحنة الغاز.

ويأتي الحادث في وقت تشدد فيه السلطات الروسية إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية ومحطات الوقود، خاصة بعد سلسلة حوادث وحرائق شهدتها عدة مناطق خلال الأشهر الماضية.

السجن 5 سنوات للمغني المغربي سعد لمجرد

أصدرت محكمة دراغينيان في جنوب شرق فرنسا حكمًا بالسجن خمس سنوات بحق المغني المغربي سعد لمجرد بعد إدانته في قضية اعتداء تعود أحداثها إلى عام 2018 بمدينة سان تروبيه، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وشهدت قاعة المحكمة لحظات مؤثرة عقب النطق بالحكم، حيث ظهر سعد لمجرد متأثرًا وباكياً قبل أن يعانق زوجته ووالدتها، بينما حضر جلسة المحاكمة طليقًا دون أن تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.

وجاء الحكم بعد أسبوع من جلسات المرافعة، حيث طالب الادعاء الفرنسي بسجن الفنان المغربي، البالغ من العمر 41 عامًا، لمدة عشر سنوات على خلفية القضية.

كما ألزمت المحكمة سعد لمجرد بدفع تعويضات مالية للمدعية بقيمة 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية أتعاب المحاماة.

وامتنع محامي لمجرد كريستيان سان باليه عن التعليق على الحكم عقب انتهاء الجلسة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2018، حين قالت المدعية، التي كانت تعمل نادلة، إنها التقت سعد لمجرد في ملهى ليلي بمدينة سان تروبيه، قبل أن توافق على مرافقته إلى الفندق الذي يقيم فيه لشرب كأس، مؤكدة أنه اقتادها إلى غرفته واعتدى عليها.

في المقابل، نفى سعد لمجرد الاتهامات، مؤكدًا أن العلاقة جرت برضى الطرفين.

وفي عام 2021، أيدت دائرة التحقيق في محكمة استئناف إيكس أون بروفانس قرار إحالته إلى المحاكمة، مشددة على أن دخول غرفة رجل لا يُعد موافقة تلقائية على إقامة علاقة.

وتُعد هذه القضية واحدة من عدة ملفات قضائية واجهها الفنان المغربي خلال السنوات الماضية، إذ سبق أن وُجهت له اتهامات مماثلة في المغرب عام 2015 وفي الولايات المتحدة عام 2010.

كما سبق أن أصدرت محكمة فرنسية عام 2023 حكمًا بسجنه ست سنوات في قضية أخرى تتعلق باتهامه بالاعتداء على شابة عام 2016، بينما أُرجئت جلسة الاستئناف التي كانت مقررة في يونيو 2025 بسبب ملاحقات قضائية طالت المدعية وأفرادًا من عائلتها.

ويُعد سعد لمجرد من أبرز الفنانين المغاربة والعرب خلال السنوات الأخيرة، حيث حققت أعماله الغنائية انتشارًا واسعًا في العالم العربي، قبل أن تتصدر قضاياه القضائية المشهد الإعلامي بشكل متكرر.