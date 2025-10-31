كوارث طبيعية ووفيات مأساوية حول العالم

شهد العالم اليوم سلسلة من الأحداث المؤلمة، حيث خلفت الأمطار الغزيرة في نيويورك وفيضانات مفاجئة قتلى وأضراراً كبيرة، بينما فجع الوسط الثقافي العربي بوفاة نجل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشاعر اللبناني إسكندر حبش، وعلى صعيد آخر، تسببت الكوارث الطبيعية في روسيا وفرنسا بارتفاع أرقام الوفيات بشكل مروع، حيث شهدت روسيا حادث سير مروع أودى بحياة أربعة أشخاص، بينما سجلت فرنسا أرقاماً مفزعة في وفيات المشردين، وفي الشرق الأوسط، بدأت العلاقات الدبلوماسية تأخذ منحى جديداً مع إلغاء تأشيرات السفر بين روسيا والأردن.

وفاة شخصين جراء الأمطار الغزيرة في نيويورك وتعطّل الرحلات الجوية

لقي شخصان حتفهما في مدينة نيويورك نتيجة أمطار غزيرة غمرت أقبية منازلهم، حسبما أعلن عمدة المدينة إريك آدامز.

وأوضح آدامز أن العواصف المصاحبة للأمطار أدت إلى تعطيل الرحلات الجوية في مطارات جون كنيدي ولاجوارديا ونيوارك، مع تحذيرات من سيول وفيضانات محتملة في بعض المناطق الساحلية، خصوصاً في برونكس وبروكلين وكوينز.

وقال العمدة على موقع “إكس” إن الكمية القياسية للأمطار هطلت في فترة قصيرة جداً، حيث انهمرت معظم الأمطار المتوقعة خلال ساعات على مدى 10 دقائق فقط بعد الظهر يوم الخميس، ما تسبب في أضرار واسعة وأزمات مرورية.

وتتابع سلطات المدينة جهودها لتقييم الأضرار وتقديم الدعم للسكان المتضررين، فيما دعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات.

وفاة نجل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

أعلن الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد اليوم الجمعة عن وفاة شقيقه عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل القارئ الشهير الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وقال الشيخ ياسر في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، ‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي فقيدنا الغالي الأستاذ عصام عبد الباسط عبد الصمد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025”.

وأضاف أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الجمعة بمسجد الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين، داعياً الله أن يغفر له ويرحمه ويجعله من أهل الجنة.

روسيا والأردن تلغيان متطلبات التأشيرة للمواطنين ابتداءً من 13 ديسمبر

أعلنت السلطات الروسية والأردنية أنه اعتباراً من 13 ديسمبر المقبل، سيتم إلغاء شرط التأشيرة لمواطني البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل السياحي والثقافي بين روسيا والأردن.

ويتوقع أن يسهم هذا القرار في تسهيل السفر والسياحة والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى دعم الروابط الاقتصادية والتعاون بين الشعبين.

ولم تصدر السلطات بعد تفاصيل إضافية حول إجراءات السفر المبسطة أو الشروط المحتملة التي قد تظل سارية أثناء الفترة الانتقالية.

روسيا.. حادث سير مروع في تولا يوقع 4 قتلى وأكثر من 20 جريحاً

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في حادث تصادم وقع صباح اليوم بين ترام وحافلتي ركاب صغيرتين وسيارتين في مدينة تولا الروسية، وفقاً لما أعلنته السلطات المحلية.

وقال حاكم مقاطعة تولا، دميتري ميليايف، عبر حسابه على “تلغرام”: “وفقا للتقارير الأولية، قتل أربعة أشخاص وأصيب 20 راكبا بإصابات متفاوتة الخطورة”.

وأضاف أن لا يوجد أطفال بين القتلى أو المصابين، وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، مع تسجيل خمس حالات خطيرة بين المصابين.

وأفاد مكتب المدعي العام الإقليمي أن الحادث وقع حوالي الساعة 7:30 صباحاً على جسر بروليتارسكي، وأسفر عن وفاة ركاب كانوا يستقلون وسائل النقل العام.

وكشفت لجنة التحقيق الإقليمية أن انحراف الترام عن مساره كان السبب الرئيس وراء الحادث، بينما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة وقوع التصادم.

فرنسا تسجل رقماً قياسياً مروعاً في وفيات المشردين خلال 2024

أظهرت بيانات حديثة أن 912 شخصاً مشرداً توفوا في فرنسا خلال عام 2024، بزيادة كبيرة مقارنة بـ735 حالة في 2023، حسب تقرير أصدرته مجموعة “موتى الشارع” أمس الخميس.

ووصفت المنظمة الرقم بأنه “مأساة”، داعية الحكومة إلى التدخل العاجل لحماية الفئات الهشة وضمان حق السكن اللائق.

وأشار التقرير إلى أن متوسط أعمار المتوفين بلغ 47.7 عاماً، أي أقل بـ32 عاماً من متوسط العمر المتوقع لعامة السكان، وأن 82% من الضحايا رجال، بينما ارتفعت نسبة النساء إلى 13%، في مؤشر على تأنيث التشرد.

كما سجلت وفاة 19 طفلاً دون الرابعة، أي ضعف المعدل السابق، ليشكل الأطفال 4% من إجمالي الوفيات.

ووقعت معظم الوفيات في الشوارع (304 حالة) أو مساكن مؤقتة (243 حالة)، بينما بقي سبب 40% من الوفيات مجهولاً، و17% ناجمة عن العنف (غرق، اعتداء، انتحار). جغرافياً، تركزت 37% من الوفيات في منطقة إيل دو فرانس (باريس)، فيما تضاعفت حالات الوفاة في منطقة أوت دو فرانس إلى 163 حالة، مرتبطة جزئياً بمحاولات عبور القناة الإنجليزية.

وحذرت المجموعة من أن السجلات الرسمية تغطي نحو 20% فقط من الوفيات الحقيقية للمشردين، ما يشير إلى أن العدد الفعلي أعلى بكثير.

في سياق متصل، أظهرت دراسة مشتركة بين يونيسف في فرنسا واتحاد الجهات التضامنية (FAS) ارتفاع عدد الأطفال المشردين بنسبة 6% خلال عام و30% منذ 2022. وسُجل في 18 أغسطس 2025 نحو 2159 طفلاً بلا مأوى، بينهم 503 دون الثالثة، مع تزايد واضح بين أبناء الأمهات العازبات.

ويقدر عدد المشردين حالياً بنحو 350 ألف شخص، مقابل تقدير رسمي قديم عام 2012 بـ143 ألفاً، فيما يجري المعهد الوطني للإحصاء دراسة جديدة لتحديث الأرقام. ومع انتهاء هدنة الإيواء الشتوية، تتزايد المخاوف من موجة إخلاء جديدة قد تفاقم الأزمة.

وفاة الكاتب والشاعر اللبناني إسكندر حبش

توفي مساء الخميس، الكاتب والشاعر والمترجم اللبناني إسكندر حبش عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ولد إسكندر حبش في بيروت عام 1963، وأصدر العديد من الدواوين الشعرية منذ منتصف الثمانينيات، منها:

بورتريه لرجل من معدن (1987)

نصف تفاحة (1994)

أشكو الخريف (2002)

لا أمل لي بهذا الصمت (2009)

آلان بوسكيه – مختارات شعرية (2025)

عمل الراحل أيضًا ناقدًا وكاتبًا في صحيفة “السفير” حتى إغلاقها عام 2016، وأشرف على الصفحة الثقافية فيها. كما ترجم العديد من الأعمال الأدبية والفكرية، وساهم في تأسيس عدة مجلات شعرية خلال ثمانينيات القرن الماضي.

السعودية تحبط محاولة تهريب 5.3 مليون قرص “إمفيتامين” مخبأة في إرسالية فحم

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، يوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 مليون قرص “إمفيتامين” مخدر، كانت مخبأة بعناية داخل إرسالية فحم واردة إلى المملكة عبر ميناء الملك عبد العزيز.

ووفقًا للهيئة، تم اكتشاف 5.388.998 قرصًا مخدرًا أثناء الخضوع لإجراءات التفتيش الجمركي باستخدام التقنيات الأمنية المتقدمة.

وفي تصريح له، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، أنه تم العثور على الأقراص المخدرة مخبأة داخل أكياس الفحم، بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على الأشخاص الذين كانوا يستعدون لتوزيع الشحنة داخل المملكة، وتم القبض على 3 متورطين في القضية.

الهيئة أكدت التزامها بتعزيز الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وأهابت بالجميع للإبلاغ عن أي محاولات تهريب عبر منافذها الجمركية، مشيرة إلى أنها توفر مكافأة مالية للمبلّغين في حال صحة البلاغات.

مجلس الوزراء الكويتي يقر 9 مزايا للمسحوبة جنسياتهم من فئة “إحصاء 1965”

أقرّ مجلس الوزراء الكويتي مجموعة من الحقوق والمزايا لفئة الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية والتي اكتسبوها وفق “إحصاء 1965″، وكذلك من اكتسبوا الجنسية بالتبعية.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم أوضاع هذه الفئة بعد سنوات من سحب الجنسية، حيث تم تحديد تسع مزايا رئيسية تشمل تسهيل حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

من أبرز هذه المزايا السماح بالسفر باستخدام الجواز الكويتي لمدة أربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم سحب الجنسية، مع مهلة سنة لتعديل الوضع القانوني داخل البلاد.

كما تم النص على استمرار العمل في القطاعين الحكومي وشركات الدولة بعقود رسمية، مع استثناء المناصب القيادية.

كما يتمكن الأفراد من استكمال تعليمهم في جميع المراحل الدراسية والبعثات الداخلية والخارجية التي بدأوها قبل سحب الجنسية.

إضافة إلى ذلك، تضمن القرار احتفاظهم بحق السكن الخاص، واستمرار كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات.

كما سمح لهم بتداول الأسهم والأوراق المالية، واستمرار سداد القروض المستحقة عليهم من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أما فيما يتعلق بالإسكان، فقد كلف المجلس المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير فرصة لهذه الفئة للاشتراك في وثائق تملك البدائل السكنية والانتفاع من المساكن الحكومية المؤجرة لهم لمدة خمس سنوات.

لكن القرار نص أيضًا على أنه في حال ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم مخلة بالشرف أو جناية أو الإخلال بشروط تعديل الوضع خلال السنة من نشر مرسوم السحب، يتم وقف جميع المزايا فورًا.

كما تم تحديد مهلة خمس سنوات لتسوية أوضاعهم القانونية المتعلقة بتملك العقارات التجارية والصناعية أو الانتفاع بأملاك الدولة العامة.

واختتم المجلس قراره بالتأكيد على أن تعديل الوضع القانوني لهذه الفئة لا يمنع من التظلم أمام لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطوات الحكومة الكويتية لضمان حقوق هذه الفئة مع الالتزام بالقوانين السيادية للدولة.

مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار بقاعدة عسكرية في جنوب شرق إسبانيا

أفادت صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح بالغة جراء انفجار وقع في قاعدة “ألفاريز دي سوتومايور” العسكرية في فياتور بمحافظة ألميريا جنوب شرق إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانفجار كان قويًا لدرجة أنه ألحق أضرارًا بالبنية التحتية للقاعدة، مثل تدمير بعض الجدران.

ورغم أن سبب الحادث لا يزال غير واضح، تشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار قد يكون ناجمًا عن عبوة ناسفة، إلا أن هذه الفرضية لم يتم تأكيدها بعد، وتجري الشرطة القضائية تحقيقات معمقة لتحديد ملابسات الحادث وظروفه.

وتعد قاعدة “ألفاريز دي سوتومايور” مركز التدريب الرئيسي للفيلق الإسباني، حيث يتم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية بشكل منتظم، وقد شهدت القاعدة حوادث مشابهة في السابق.