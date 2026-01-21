كوارث مأساوية.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

شهد العالم خلال الساعات الماضية أحداثًا متباينة، فقد اضطرت طائرة الرئيس ترامب للعودة إلى قاعدة أندروز إثر عطل كهربائي بسيط، بينما أصدرت محكمة يابانية حكم السجن المؤبد على قاتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وفي عالم المشاهير، أعلن بروكلين بيكهام قطع علاقته بوالديه، فيما أثار شاب غضبًا بإضرام النار في تمثال كريستيانو رونالدو بماديرا، وعلى صعيد الرياضة والعالم، فقد المجتمع الشطرنجي الأميركي نجمًا واعدًا بعد وفاته نتيجة تسمم عرضي، وعثرت تركيا على جثة سباح روسي مفقود منذ أربعة أشهر في مضيق البوسفور.

عودة طائرة ترامب الرئاسية إلى قاعدة أندروز بسبب مشكلة كهربائية بسيطة

أعلن البيت الأبيض أن طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، “إير فورس وان”، عادت إلى قاعدة أندروز بعد إقلاعها باتجاه سويسرا مساء الثلاثاء، بسبب “مشكلة كهربائية بسيطة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ‌ليفيت، إن قرار العودة اتخذ بعد الإقلاع، عندما اكتشف طاقم الطائرة “مشكلة كهربائية بسيطة”، و”بسبب الحرص الشديد جاء قرار العودة”.

وأضافت أن ترامب سيواصل رحلته على متن طائرة أخرى لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفي منشور على منصة “إكس”، ذكرت وحدة الاستجابة السريعة 47 أن القرار اتخذ “حرصًا على سلامة الجميع”، مشيرة إلى أن العطل لا يعد خطيرًا وأن الإجراءات المتبعة كانت “احترازية”.

وفي وقت لاحق، هبطت الطائرة بأمان في منطقة واشنطن، حيث استقل الرئيس طائرة أخرى لإكمال رحلته.

ونادرًا ما يتعرض الرئيس الأميركي أو نائبه لمشكلات تتعلق بسلامة الطيران، لكنها وقعت سابقًا. ففي عام 2011، اضطرت طائرة الرئاسة إلى إلغاء هبوطها بسبب سوء الأحوال الجوية أثناء نقل الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى فعالية في ولاية كونيتيكت.

كما اصطدمت طائرة الرئاسة بطيور في كاليفورنيا عام 2012، بينما كان نائب الرئيس آنذاك جو بايدن على متنها، قبل أن تهبط الطائرة دون مشكلات.

محكمة يابانية تصدر حكم السجن المؤبد على قاتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

قضت محكمة يابانية، الأربعاء، بالسجن المؤبد على الرجل الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي فأرداه قتيلاً، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.

وكان تيتسويا ياماغامي (45 عامًا) قد أقر في وقت سابق بالذنب في قتل آبي في يوليو 2022، أثناء إلقائه خطابًا ضمن حملته الانتخابية في مدينة نارا غربي اليابان.

ويُعد آبي أحد أكثر السياسيين نفوذًا في اليابان، وكان عضوًا في البرلمان بعد تركه رئاسة الوزراء عندما وقع الحادث، الذي صدم البلاد التي تفرض قيودًا صارمة على حيازة الأسلحة.

وخلال المحاكمة التي بدأت في أكتوبر، أقر ياماغامي بالقتل، وأكدت محكمة منطقة نارا الحكم الأربعاء، وقضت بسجنه مدى الحياة، بناءً على طلب الادعاء العام.

بروكلين بيكهام يقطع العلاقة مع والديه في أزمة عائلية علنية

أعلن بروكلين بيكهام، نجل نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، قطع العلاقة تمامًا مع والديه ديفيد وفيكتوريا بيكهام، في أزمة وُصفت بأنها “الأعمق” منذ سنوات داخل العائلة الشهيرة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الخلافات بدأت منذ زواجه من الممثلة الأميركية نيكولا بيلتز عام 2022، واشتدت بعد انتقال الزوجين للإقامة في الولايات المتحدة وابتعادهما عن العائلة في لندن.

وفي منشورات على إنستغرام، كشف بروكلين أن سبب القطيعة يعود إلى عدوانية والدته تجاه زوجته، محذرًا من تأثير مطالب والديه بالتخلي عن اسم “بيكهام” على مستقبله ومستقبل أطفاله.

ورغم الضجة الإعلامية، التزم ديفيد وفيكتوريا بيكهام بالصمت الرسمي، مكتفين بالتأكيد على أهمية العائلة والوحدة، فيما قال ديفيد: “الأطفال يخطئون… يجب أن نترك الأبناء يخطئون كي يتعلموا”.

شاب يشعل النار في تمثال كريستيانو رونالدو بماديرا ويثير غضبًا واسعًا

أضرم شاب النار في تمثال لأسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا.

وذكرت تقارير صحفية أن الشاب سكب سائلاً قابلاً للاشتعال على التمثال البرونزي قبل إشعال النار فيه، موثقًا الواقعة عبر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يشغّل موسيقى راب ويرقص قرب التمثال المشتعل، ثم تراجع لتجنب النيران.

وبعد تصوير المشهد، نشر الشاب الفيديو على حسابه في “إنستغرام” يوم الثلاثاء، وعرّف عن نفسه بأنه “شخص محب للرقص الحر”، موجّهًا رسالة لرونالدو قال فيها: “هذا آخر إنذار من الله يا كريستيانو”.

ويُذكر أن التمثال تعرّض لهجوم سابق من مجموعة من مشجعي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الغريم التاريخي لرونالدو.

وأعلنت الشرطة البرتغالية أنها حددت هوية الشخص الذي نفّذ عملية الحرق، وتعمل على ملاحقته تمهيدًا لتوقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وعلّقت كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، على الحادثة قائلة على “فيسبوك” إنها “تشعر بالخزي” من هذا التصرف، معتبرة أنه “لا يسيء إلى شقيقها فحسب، بل إلى صورة جزيرة ماديرا بأكملها”.

وأشارت أفيرو إلى أن ماديرا مصنفة مؤخرًا كأفضل وجهة سياحية في العالم، مؤكدة أن “إنجازات رونالدو أسهمت بشكل كبير في رفع مكانة الجزيرة عالميًا”، وأضافت أن “مثل هذه الأفعال لا تعكس قيم المجتمع البرتغالي ولا احترامه لرموزه الرياضية”.

وفاة نجم الشطرنج الأميركي دانييل ناروديتسكي عن 29 عاماً بسبب تسمم عرضي

أعلنت السلطات في ولاية نورث كارولينا وفاة لاعب الشطرنج الأميركي البارز دانييل ناروديتسكي عن عمر 29 عاماً نتيجة تسمم عرضي بعد تناول مزيج من الأدوية والمخدرات، بحسب تقرير السموم الرسمي الصادر عن مكتب كبير الأطباء الشرعيين، واشتمل المزيج على الميثامفيتامين والأمفيتامين، بالإضافة إلى مركبات من نبات كراتوم مثل الميتراجينين و7‑هيدروكسي ميتراجينين، وهي مواد ذات تأثير نفسي قوي.

وعُثر على ناروديتسكي بلا نبض في منزله بمدينة شارلوت في 19 أكتوبر 2025، وأعلنت وفاته في موقع الحادث بعد أن عثر عليه أصدقاؤه غير مستجيب على أريكة المنزل. وكانت الشرطة قد فتحت تحقيقاً أولياً كاحتمال تسمم خطأ أو جرعة زائدة.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب كان يعاني ضغوطاً نفسية كبيرة في الأشهر السابقة، بعد اتهامات غير مؤكدة بالغش عبر الإنترنت وجهها له بطل العالم السابق فلاديمير كرامنيك، ما أثار جدلاً واسعاً في المجتمع الشطرنجي.

وكان ناروديتسكي معروفاً بمهاراته في الشطرنج، بالإضافة إلى دوره كمعلم ومعلق ومؤثر عبر منصات مثل YouTube وTwitch، حيث جمع قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق اللعبة حول العالم.

تركيا تعثر على جثة السباح الروسي المفقود منذ 4 أشهر في مضيق البوسفور

عثرت السلطات التركية، خلال عملية تنظيف بحرية قبالة شاطئ كوروتشيشمه في إسطنبول، على جثة السباح الروسي نيكولاي سفيتشنيكوف، الذي فقد قبل أربعة أشهر أثناء مشاركته في سباق للسباحة عبر مضيق البوسفور.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن مواطنين أتراك أبلغوا الشرطة عن رؤية جثة طافية في مياه المضيق مقابل منطقة بشكتاش، على الجانب الأوروبي لإسطنبول، لتتدخل فرق الإنقاذ البحرية فورًا وتنتشل الجثة، التي كانت لا تزال مرتدية بدلة السباحة.

ونُقلت الجثة إلى معهد الطب الشرعي في إسطنبول لإجراء تشريح شامل وتحديد هويتها رسميًا.

وكان سفيتشنيكوف قد اختفى في أغسطس الماضي خلال السباق دون الوصول إلى نقطة النهاية، ليُعلن عن فقدانه. وعلى الرغم من الحملات الواسعة التي شاركت فيها فرق الغوص والطيران والقوارب، لم يُعثر له على أثر طوال الأشهر الماضية. ويُذكر أن السباق شارك فيه 2820 رياضيًا من 81 دولة، وكان سفيتشنيكوف السباح الوحيد الذي فقد خلاله.