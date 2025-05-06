كوارث متتالية تهز العالم.. زلزال بالمغرب وعاصفة بالخليج ومجزرة في أريزونا

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث المتسارعة واللافتة، تنوعت بين كوارث طبيعية، وحوادث مأساوية، وتطورات أمنية ورياضية واقتصادية؛ إذ ضربت هزة أرضية جديدة جهة مراكش آسفي في المغرب، ما أعاد إلى الأذهان فاجعة زلزال سبتمبر 2023، بينما لقي متسابقان مصرعهما في حادث مروع ببطولة “سوبربايك” البريطانية، في وقت واصلت فيه العواصف الرملية القادمة من إيران اجتياح دول الخليج مسببة إصابات واختناقات واسعة.

وفي الولايات المتحدة، أسفر إطلاق نار داخل مطعم بولاية أريزونا عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينما أصيب سائح أمريكي بجروح خطيرة في الكولوسيوم بروما بعد سقوطه على سياج حديدي، أما في الأردن، فأعلنت القوات المسلحة إحباط محاولة تسلل جديدة على الحدود، في حين كشفت النرويج عن إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب الكوكايين داخل شحنة موز، واختتمت الأنباء بوفاة أسطورة منتخب الأرجنتين لويس غالفان، أحد أبطال مونديال 1978، عن عمر ناهز 77 عامًا، في لحظة وداع حزينة لعالم كرة القدم.

هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب جهة مراكش آسفي وتثير قلق السكان

أعلنت مراكز الرصد الزلزالي العالمي، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجات على مقياس ريختر في جهة مراكش آسفي جنوب غرب مشور القصبة، عند الساعة 12:22 ظهرًا بتوقيت المغرب.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “هسبريس”، تفاعل العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤكدين شعورهم بالهزة. ويأتي هذا الزلزال في ظل استمرار تداعيات زلزال سبتمبر 2023 الذي خلّف أكثر من 6 آلاف قتيل ومصاب، وصُنف كأعنف كارثة زلزالية تضرب البلاد منذ قرن.

وفاة متسابقين في حادث مروع ببطولة “سوبربايك” البريطانية

شهد مضمار “أولتون بارك” في تشيشاير الإنجليزية حادثًا مأساويًا خلال فعالية ضمن بطولة “كواترو غروب سوبر سبورت”، حيث لقي المتسابقان أوين جينر (21 عامًا) وشين ريتشاردسون (29 عامًا) مصرعهما بعد حادث جماعي شمل سقوط 11 متسابقًا.

تلقى الضحيتان العلاج في الموقع، لكن إصاباتهما البالغة في الرأس والصدر كانت قاتلة. كما أُصيب دراج ثالث بجروح خطيرة، فيما عولج خمسة آخرون من إصابات طفيفة. وقد توقفت الفعالية فورًا، وسط موجة تعاطف واسعة في الأوساط الرياضية.

الجيش الأردني يُحبط محاولة تسلل ويقبض على شخصين

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية، حيث تم التعامل مع الموقف وفقًا لقواعد الاشتباك، وإلقاء القبض على المتسللين وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد مصدر عسكري أن الأردن مستمر في التصدي بكل قوة لمحاولات التسلل والتهريب عبر الحدود، ضمن سياسة رادعة تهدف لحماية أمن واستقرار المملكة.

موجة غبار كثيفة قادمة من إيران تُغرق السعودية وقطر والعراق وتُخلّف إصابات

اجتاحت عاصفة رملية كثيفة قادمة من إيران والعراق أراضي السعودية وقطر، ما أدى إلى تدنٍ كبير في مستوى الرؤية وتسجيل إصابات تنفسية، حيث نُقل 802 شخص إلى المستشفيات، ولا يزال 92 منهم يتلقون العلاج.

وأفادت التقارير أن العاصفة غطت العاصمة بغداد قبل أن تصل إلى الدوحة ومدينة الرس، وسط تحذيرات من تزايد الظواهر المناخية القاسية بسبب التغير المناخي، في مشهد بات يتكرر بوتيرة متسارعة.

الولايات المتحدة: مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 في إطلاق نار داخل مطعم بولاية أريزونا

أعلنت شرطة مدينة فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، إثر إطلاق نار وقع داخل مطعم في إحدى ضواحي المدينة مساء الأحد.

وقال الضابط موروني مينديز من قسم شرطة غلينديل، خلال مؤتمر صحفي، إن الشرطة تلقت مكالمات تفيد بوقوع إطلاق نار نحو الساعة 07:45 مساء، في مطعم “إل كامارون جيجانتي ماريسكوز أند ستيك هاوس”.

ونقلت محطة “KPHO-TV” عن مينديز أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم متأثرين بجراحهم، بينما أُصيب خمسة آخرون إما بطلقات نارية مباشرة أو بشظايا ناجمة عن الحادث.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح تورط أكثر من شخص واحد في إطلاق النار، مضيفة أن المحققين لم يضعوا أي مشتبه به قيد الاحتجاز حتى الآن، إلا أنهم يواصلون استجواب عدد من الأشخاص على صلة بالحادث.

سائح أمريكي يصاب إصابة بالغة في الكولوسيوم إثر محاولة تسلق سياج

تعرض سائح أمريكي يبلغ من العمر 47 عامًا لإصابة خطيرة في مدرج الكولوسيوم التاريخي في روما بعد محاولته تسلق سياج معدني.

وحاول السائح، الذي كان يسعى للحصول على منظر أفضل أو التقاط صورة سيلفي، تسلق السياج حول الموقع الأثري ولكنه فقد توازنه وسقط على أحد المسامير الحديدية، ما أدى إلى اختراقه لعموده الفقري، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بعد محاولات معقدة لإخراجه من السياج، حيث خضع لعملية خياطة بـ80 غرزة، وحالته الآن “خطيرة لكنها مستقرة”، وتحقق الشرطة الإيطالية في الحادث، في حين يتزايد القلق بشأن حوادث مشابهة في الكولوسيوم بسبب محاولات الزوار تجاوز الحواجز.

3 ملايين دولار تعويض لرجل أُصيب بشظية من وسادة “تاكاتا” الهوائية

قضت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأميركية بمنح خوسيه هيرنانديز تعويضًا قدره 3 ملايين دولار بعد تعرضه لإصابة خطيرة إثر خلل في وسادة هوائية من إنتاج شركة “تاكاتا” اليابانية خلال حادث سير بسيط في ميامي عام 2020.

الوسادة الهوائية انفجرت بطريقة غير سليمة، مطلقة شظية معدنية اخترقت ذراع هيرنانديز. وتُعد هذه القضية جزءًا من فضيحة صناعية عالمية أدت إلى واحدة من أكبر عمليات الاستدعاء في تاريخ السيارات، وأسهمت في إفلاس الشركة اليابانية.

النرويج تكتشف محاولة تهريب كوكايين ضخمة في صناديق الموز

عثر موظفو شركة نرويجية لتوزيع الفاكهة على عبوة كوكايين داخل صندوق موز، وعند التفتيش، تم اكتشاف 147 كيلوغرامًا من المخدرات مخبأة في تسعة صناديق، تقدر قيمتها بـ 170 مليون كرونة نرويجية (16.4 مليون دولار أمريكي).

وبحسب المعلومات، فالشحنة التي تم تهريبها عبر البحر من أمريكا الجنوبية، كانت موجهة إلى مكان آخر عبر السويد، حيث كان من المفترض أن يتم التقاطها في ميناء أنتويرب. تشير السلطات إلى أن شبكة إجرامية كبرى تقف وراء هذه المحاولة.

وفاة لويس غالفان بطل مونديال 1978 الأرجنتيني عن 77 عامًا

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن وفاة المدافع لويس غالفان، بطل مونديال 1978، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وكان غالفان أحد نجوم منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم في 1978، حيث لعب في مركز قلب الدفاع في نهائي البطولة ضد هولندا. كما شارك في 37 مباراة دولية بين عامي 1975 و1982، وشارك في مونديال 1982.

وعلى صعيد الأندية، برز غالفان مع فريق تالييريس دي كوردوبا، حيث سجل رقماً قياسياً في عدد المباريات بـ502 مباراة، وقد توفي في مستشفى رينا فابيولا في قرطبة، بعد معاناته من الالتهاب الرئوي لعدة أسابيع.

وقدم الاتحاد الأرجنتيني تعازيه لعائلة غالفان، مشيدًا بإرثه الكبير في تاريخ كرة القدم.

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