كوارث متلاحقة تهزّ عدة دول حول العالم

شهد العالم سلسلة أحداث مأساوية ومتنوعة خلال الساعات الأخيرة، أبرزها مقتل 8 أطفال وإصابة آخرين في إطلاق نار داخل 3 منازل بولاية لويزيانا الأميركية يُرجّح أنه مرتبط بخلافات أسرية، إلى جانب انهيار عقار قديم في الإسكندرية أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة آخرين، وحريق ضخم في ماليزيا دمّر نحو 200 منزل وشرد مئات السكان، فيما فتحت ترينيداد وتوباغو تحقيقاً بعد العثور على عشرات الجثث في ظروف غامضة، وشهدت المكسيك هجوماً مسلحاً داخل حانة أسفر عن مقتل 8 أشخاص، بالتوازي مع أحداث أخرى تراوحت بين جدل اجتماعي في جامعة حمص، ووفاة مؤذن المسجد الأقصى، وتطورات لافتة في الصين حيث أنهى روبوت سباق نصف ماراثون بزمن قياسي.



مقتل 8 أطفال في إطلاق نار داخل 3 منازل بولاية لويزيانا الأميركية

في حادثة مأساوية هزّت ولاية لويزيانا الأميركية، أعلنت شرطة مدينة شريفبورت مقتل 8 أطفال في سلسلة عمليات إطلاق نار وقعت داخل 3 منازل متفرقة، في وقت مبكر من صباح الأحد، وذلك على خلفية خلافات أسرية، بحسب ما أفادت به السلطات الأمنية المحلية.

وقال المتحدث باسم شرطة شريفبورت، كريس بورديلون، إن أعمار الضحايا تتراوح بين عام واحد و14 عاماً، مشيراً إلى أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة 10 أشخاص آخرين بطلقات نارية، في واقعة وُصفت بأنها من أكثر الحوادث تعقيداً في المنطقة.

وأوضح بورديلون أن منفذ الهجوم لقي مصرعه لاحقاً بعد مطاردة أمنية نفذتها قوات الشرطة، انتهت بإطلاق النار عليه عقب محاولته الفرار من موقع الجريمة، لافتاً إلى أنه سرق سيارة أثناء مغادرته أحد مواقع إطلاق النار قبل أن تتم ملاحقته.

وبيّنت الشرطة أن مسرح الجريمة امتد عبر 3 مواقع مختلفة، ما دفع فرق التحقيق إلى العمل على جمع الأدلة وإعادة بناء تسلسل الأحداث، في ظل تداخل الوقائع وتشابكها بين المنازل المستهدفة.

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن بعض الأطفال الذين أُصيبوا أو قُتلوا في الحادث تربطهم صلة قرابة بالمشتبه به، مضيفاً أن طبيعة الجريمة تشير إلى خلفيات أسرية معقدة.

ووصف بورديلون المشهد قائلاً: “هذا مسرح جريمة واسع النطاق، على نحو لم يشهد معظمنا شيئاً مماثلاً له من قبل”، في إشارة إلى حجم الصدمة وتعقيد الحادث.

وفي سياق متصل، أكدت الشرطة أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد كافة ملابسات الجريمة ودوافعها، وسط حالة من الذهول في المجتمع المحلي نتيجة سقوط هذا العدد من الأطفال في واقعة واحدة.

انهيار جزئي في عقار قديم بالإسكندرية يخلّف 3 قتلى و3 مصابين

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، صباح الأحد، إثر انهيار جزئي في سقف إحدى حجرات عقار سكني مكوّن من طابقين في منطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية شمال مصر.

وأفادت مصادر محلية أن غرفة العمليات ومركز السيطرة بالمحافظة تلقيا بلاغاً يفيد بوقوع انهيار في العقار رقم 19 بشارع قباء المتفرع من شارع شجرة الدر بمنطقة غربال في محرم بك، حيث انتقلت على الفور فرق الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتم فرض كردون أمني حول المنطقة لتأمين محيط العقار ومنع اقتراب المواطنين، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإيداع جثامين الضحايا في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث.

ووجّه محافظ الإسكندرية بضرورة التحرك العاجل من الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، كما كُلّفت مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء حصر اجتماعي للمتضررين تمهيداً لصرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وتشهد مدينة الإسكندرية بين الحين والآخر حوادث انهيار مبانٍ قديمة، خاصة في المناطق الشعبية، نتيجة تدهور حالة العقارات وضعف الصيانة، إلى جانب مخالفات البناء، ما يسلط الضوء على استمرار تحديات السلامة الإنشائية في بعض الأحياء.

حريق ضخم في صباح الماليزية يدمّر نحو 200 منزل ويشرّد مئات السكان

تسبب حريق كبير اندلع في ولاية صباح شرق ماليزيا في تدمير نحو 200 منزل وتشريد مئات السكان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الماليزية الرسمية “برناما”.

وذكرت الوكالة أن الحريق اندلع فجر الأحد في قرية ساحلية قرب مدينة ساندكان، حيث تلقت فرق الإطفاء بلاغاً عند الساعة 1:32 صباحاً، لتباشر على الفور عمليات الإخماد والإنقاذ.

وأوضح رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ في المنطقة، جيمي لاغونغ، أن الرياح القوية وتقارب المنازل الخشبية ساهما في انتشار النيران بسرعة، فيما أدى انخفاض مستوى المدّ إلى صعوبة الوصول إلى مصادر مياه مفتوحة، ما أعاق جهود السيطرة على الحريق في مراحله الأولى.

واندلع الحريق في إحدى القرى المائية التي تتميز بمنازلها المبنية على ركائز خشبية فوق المياه، وهي مناطق تُعد من بين الأفقر في البلاد، ويقطنها خليط من السكان المحليين وعديمي الجنسية.

وبحسب أرقام أولية، فقد تم تسجيل نحو 445 نازحاً في مركز إغاثة مؤقت بمدينة ساندكان، في وقت تواصل فيه السلطات تقييم حجم الأضرار وتقديم المساعدات للمتضررين.

من جهته، أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم أن الحكومة الفيدرالية تنسق مع سلطات الولاية لضمان توفير الإيواء والمساعدات العاجلة، مشدداً على أن “الأولوية الآن هي سلامة الضحايا وتقديم الدعم الفوري لهم”.

العثور على جثث 56 شخصاً بينهم 50 رضيعاً في مقبرة بترينيداد وتوباغو والتحقيقات ترجّح التخلص غير القانوني

أعلنت الشرطة في ترينيداد وتوباغو عن العثور على 56 جثة، بينها 50 لطفلاً رضيعاً وستة بالغين، داخل مقبرة في بلدة كوموتو، في حادثة أثارت صدمة واسعة وفتحت تحقيقاً جنائياً لمعرفة ملابساتها.

وأوضحت السلطات أن الجثث عُثر عليها في منطقة تبعد نحو 40 كيلومتراً عن العاصمة بورت أوف سبين، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح أن تكون القضية مرتبطة بـ”التخلص غير القانوني من جثث مجهولة الهوية”.

وذكرت الشرطة أن جثث البالغين تعود إلى أربعة رجال وامرأتين، وقد عُثر مع بعضها على بطاقات تعريف، فيما ظهرت على جثتين علامات تشير إلى إجراء عمليات تشريح سابقة، ما يعزز فرضية ارتباطها بمؤسسات طبية أو خدمات دفن.

وأكد مفوض الشرطة أليستر غيفارو أن الحادثة “مقلقة للغاية”، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تتعامل معها بجدية كاملة لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات. وأضاف أن “كل جثة يجب أن تُعامل بكرامة وفق الأطر القانونية، وأي انتهاك لذلك سيُحاسب عليه القانون”.

وتواصل السلطات إجراء تحليلات جنائية لتحديد هوية الجثث ومصدرها، إلى جانب التحقيق في احتمال وجود مخالفات من جهات مسؤولة عن حفظ أو دفن الجثامين.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تحديات أمنية تواجهها البلاد، حيث شهدت ترينيداد وتوباغو ارتفاعاً في معدلات الجريمة خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تتراجع نسبياً ثم تعاود الارتفاع، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتعزيز الأمن.

مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح على حانة بولاية موريلوس المكسيكية

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون على حانة في قرية أنينيكويلكو بولاية موريلوس في المكسيك، وفق ما أفادت به قناة N+ المحلية.

وأوضحت التقارير أن الشرطة عثرت على الضحايا داخل الحانة بعد تلقي بلاغات عن إطلاق نار كثيف وقع فجرًا حوالي الساعة 5:40 صباحًا بالتوقيت المحلي. ولم تُعرف حتى الآن دوافع الهجوم أو هوية المنفذين.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحانة كانت تعمل بشكل غير قانوني، بينما تتولى السلطات المحلية والطب الشرعي التحقيق في الحادث وجمع الأدلة.

ولم يتم تسجيل أي اعتقالات حتى الآن، في وقت تشهد فيه المكسيك تصاعدًا في أعمال العنف المرتبطة بصراعات العصابات في عدة مناطق من البلاد.

وفاة مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي القزاز بعد مسيرة امتدت 48 عاماً

توفي مؤذن المسجد الأقصى المبارك الشيخ ناجي القزاز (أبو إسحاق)، بعد مسيرة دينية طويلة استمرت نحو 48 عاماً في خدمة الأذان داخل المسجد منذ عام 1978.

وعُرف الشيخ القزاز بصوته الذي ارتبط لسنوات طويلة برفع الأذان للصلوات الخمس في الحرم القدسي الشريف، ما جعله من أبرز المؤذنين الذين أسهموا في الحفاظ على الطابع الروحاني والصوتي لـالمسجد الأقصى.

ويُعد الراحل من الشخصيات الدينية البارزة في القدس، حيث واصل أداء مهامه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها المدينة، ما أكسبه مكانة خاصة لدى المصلين وسكان القدس الذين اعتبروا صوته جزءاً من الهوية الدينية للمسجد.

كما يُذكر أن المسجد الأقصى شهد خلال الفترة الماضية فقدان عدد من مؤذنيه ومقرئيه، كان آخرهم الشيخ ياسر قليبو في ديسمبر 2025، ما يعكس استمرار تغيّر جيل من الأصوات المرتبطة بالمكان.

حملة دعوية في جامعة حمص تثير جدلاً حول الحريات الشخصية داخل الحرم الجامعي

شهدت جامعة حمص في حمص تفاعلاً واسعاً بين الطلاب على خلفية حملة دعوية نظمها فريق يعرّف نفسه باسم “تناصح”، بهدف تشجيع الطالبات على ارتداء النقاب والالتزام بما وصفه القائمون عليها بـ”اللباس الشرعي”.

وبحسب مصادر طلابية، تضمنت الحملة جولات داخل الحرم الجامعي، ألقى خلالها المشاركون كلمات توعوية ركزت على مفاهيم دينية، من بينها الدعوة إلى الالتزام بالطاعة وتعزيز القيم الدينية في الحياة اليومية، معتبرين أن اختيار اللباس الشرعي يمثل أسلوب حياة يعكس الهوية الدينية.

في المقابل، أثارت الحملة موجة من الانتقادات بين بعض الطلاب والمراقبين، الذين رأوا فيها تدخلاً في الحريات الشخصية، خاصة مع تنفيذها داخل مؤسسة تعليمية يُفترض أن تقوم على التنوع والانفتاح. وأعرب عدد من الطلبة عن مخاوفهم من أن تتحول مثل هذه الأنشطة إلى شكل من أشكال الضغط المعنوي غير المباشر على الطالبات.

في المقابل، دافع مؤيدون عن الحملة، مؤكدين أنها تندرج ضمن حرية التعبير والنشاط الدعوي، وأنها قائمة على الإقناع دون أي شكل من أشكال الإكراه، مشددين على أن المشاركة فيها اختيارية ولا تستهدف فرض سلوك معين.

ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش أوسع تشهده سوريا حول حدود الحريات الشخصية ودور الدين في الفضاء العام، خاصة داخل المؤسسات التعليمية، حيث تتباين الآراء بين من يرى في هذه الأنشطة ممارسة مشروعة، ومن يعتبرها تعدياً على حرية الفرد وخصوصيته.

سمّ فئران في أغذية أطفال بالنمسا… سحب آلاف العبوات وتحذيرات عاجلة

أعلنت الشرطة في النمسا العثور على سم فئران داخل عبوة من أغذية الأطفال من إنتاج شركة “هيب” (HiPP)، وذلك بعد بلاغ من مستهلك وتحليل مخبري أكد وجود مادة سامة في عبوة “الجزر والبطاطس” وزن 190 غرامًا.

الحادثة دفعت إلى سحب المنتج من أكثر من 1500 متجر تابع لسلسلة “سبار” في النمسا كإجراء احترازي، وسط تحذيرات رسمية من احتمال أن يكون استهلاك بعض العبوات خطيرًا على الحياة.

وأشارت الشركة إلى احتمال “تدخل إجرامي خارجي” قد يكون سبب التلوث، فيما رجّحت الشرطة أن بعض العبوات تم العبث بها، خاصة تلك التي ظهرت عليها علامات فتح أو تلف أو رائحة غير طبيعية.

كما امتد التحقيق إلى دول مجاورة مثل التشيك وسلوفاكيا، حيث أظهرت فحوص أولية نتائج مشابهة، بينما أكدت السلطات أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد مصدر التلوث.

روبوت “شانديان” يحقق رقمًا قياسيًا في نصف ماراثون بكين ويتفوق على أفضل زمن بشري

في حدث رياضي لافت في العاصمة الصينية بكين، تمكن الروبوت البشري “شانديان (البرق)” من إنهاء سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كيلومترًا بزمن قدره 50 دقيقة و26 ثانية، متفوقًا على أفضل رقم بشري مسجل عالميًا في هذه المسافة.

وشهد السباق مشاركة نحو 12 ألف عدّاء بشري إلى جانب حوالي 300 روبوت بشري من أكثر من 100 فريق، بينها خمسة فرق أجنبية. وتم استخدام نوعين من الروبوتات: بعضها يعمل بشكل ذاتي، والبعض الآخر يتم التحكم به عن بُعد، مع تخصيص مسار خاص لها إلى جانب مسار العدّائين البشر.

ورغم أن الروبوت حقق زمنًا أسرع من البشر، فإن المنافسة كانت ضمن إطار تجريبي يهدف إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وليس سباقًا مباشرًا بين الإنسان والآلة.

ويأتي هذا الحدث بعد تصنيف الاتحاد الصيني لألعاب القوى سباق نصف الماراثون ضمن المنافسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التقدم الكبير في مجال الروبوتات في الصين، خصوصًا في الفعاليات الرياضية.

حمص تغيّر اسم شارع يحمل اسم الفريق عبد المنعم رياض إلى “18 نيسان”

أعلنت السلطات المحلية في مدينة حمص السورية قراراً يقضي بتغيير اسم شارع كان يحمل اسم الفريق أول المصري عبد المنعم رياض إلى “شارع 18 نيسان”، في خطوة قالت إنها تهدف لتخليد ذكرى اعتصام ساحة الساعة الذي يُعد من أبرز أحداث بدايات الاحتجاجات في سوريا.

وأوضح محافظ حمص أن اختيار اسم 18 نيسان يرتبط بما وصفه بـ“لحظة رمزية في مسار الثورة السورية”، مشيراً إلى أن القرار يأتي ضمن خطة لإعادة تسمية عدد من شوارع المدينة بأسماء تعكس رموزاً محلية.

القرار أثار تفاعلاً وجدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره توجهاً سياسياً جديداً في تغيير الرموز العامة، ومن رأى أنه جزء من إعادة تشكيل الهوية الرمزية في المرحلة الحالية.

ويُذكر أن الفريق أول عبد المنعم رياض (1919–1969) يُعد من أبرز القادة العسكريين في مصر، وتولى منصب رئيس أركان القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف، ويُعرف في مصر بلقب “الجنرال الذهبي”، واستُشهد عام 1969 خلال تفقده للجبهة في حرب الاستنزاف ضد إسرائيل.