كوارث مناخية تضرب تركيا وكوريا الجنوبية.. حرائق وفيضانات تخلف عشرات الضحايا وآلاف النازحين

أودت الأمطار الغزيرة التي شهدتها كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي بحياة 23 شخصاً، فيما لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين، حسبما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس.

وتم انتشال 4 جثث جديدة، منها 3 في بلدة سانتشيونغ بإقليم جنوب غيونغسانغ، وجثة في بلدة غابيونغ بإقليم غيونغغي، لترتفع الحصيلة من 19 إلى 23 ضحية، وبذلت السلطات جهوداً مكثفة لمعالجة آثار الكارثة، حيث تلقت 12,791 بلاغاً عن أضرار في المرافق العامة والخاصة، وتم التعامل مع 6,487 حالة بشكل عاجل.

وأدت الفيضانات إلى نزوح أكثر من 15 ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة خلال الفترة من 16 إلى 19 يوليو، ولم يتمكن 2,243 شخصاً من العودة إلى منازلهم حتى الآن.

وتفاقمت الأوضاع مع موجة حر شديدة تبعت الأمطار، حيث سجلت 136 إصابة بأمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة حتى 22 يوليو، ما زاد من معاناة المتضررين وصعّب جهود الإغاثة.

Torrential rains in South Korea, the heaviest in 120 years, have left at least four people dead and one missing. Authorities have evacuated thousands from flood-affected areas as the severe weather continues. pic.twitter.com/UR1EmyxXEk — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 18, 2025

🚨⚡️ BREAKING



SOUTH KOREA:



14 dead and 12 missing after floods and landslides caused by heavy rain east of Seoul. pic.twitter.com/7pX0cjzvud — Ravinder Kapur. (@RavinderKapur2) July 21, 2025

تركيا.. حريق هائل يودي بحياة 10 أشخاص من فرق الإطفاء والإنقاذ وسط موجة حر شديدة (صور + فيديو)

أعلنت السلطات التركية، يوم الأربعاء، مقتل 10 من عمال الغابات وأعضاء فرق الإنقاذ أثناء محاولتهم إخماد حريق ضخم اندلع بالقرب من مدينة إسكي شهير بوسط تركيا.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي إن خمسة من الضحايا كانوا من عمال الغابات، بينما الخمسة الآخرون أعضاء في فريق جمعية البحث والإنقاذ “AKUT”، الذين كانوا يشاركون في جهود السيطرة على النيران، وقد علِق 24 شخصًا داخل الحريق بسبب تغير مفاجئ في اتجاه الرياح، منهم 19 عامل غابات و5 متطوعين في الجمعية. ويتلقى 14 منهم العلاج حالياً في مستشفيات دون إصابات خطيرة.

يُذكر أن تركيا شهدت 11 حريقًا كبيرًا في الغابات خلال 23 يوليو فقط، اندلعت تسعة منها خلال النهار، ما رفع حصيلة قتلى حرائق الغابات هذا العام إلى 13 شخصًا. واندلع الحريق في منطقة سيتغازي بإسكي شهير في 22 يوليو، وامتد إلى منطقة إحسانية في أفيون قره حصار، ما استدعى تدخلًا مكثفًا من فرق الإطفاء البرية والجوية.

من جهته، أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تعازيه لأسر الضحايا، معربًا عن حزنه العميق لاستشهادهم.

وتأتي هذه الكارثة في ظل موجة حر شديدة تضرب تركيا منذ 20 يوليو الجاري، مع درجات حرارة تزيد بين 6 إلى 12 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية للموسم، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية.