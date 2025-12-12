كوارث وأحداث مأساوية حول العالم

شهدت عدة دول حوادث مأساوية وأحداث كبرى خلال الساعات الأخيرة، بدءًا من وفاة أسرة مصرية مكونة من خمسة أفراد في بولاق الدكرور نتيجة تسرب الغاز، واكتشاف جثة شاب مشنوق في لبنان، إلى انهيار جزئي لعقار في إمبابة بسبب تسرب غازي محتمل، كما واجهت ساو باولو بالبرازيل انقطاع كهرباء واسع النطاق وعطل خدمات المياه إثر عاصفة قوية، فيما ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة شمال شرق اليابان وأُلغِي تحذير التسونامي، بينما سجلت ولاية واشنطن بالولايات المتحدة فيضانات نهر سكاجيت عند مستويات قياسية وأجبرت آلاف السكان على الإخلاء، وعلى الصعيد الدولي، رشحت الأمم المتحدة الرئيس العراقي الأسبق برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وتوفي المؤثر السعودي “أبو مرداع” في حادث مروري، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية مكافأة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم عصابة في الإكوادور.

تسرب الغاز يحصد أرواح أسرة مكونة من 5 أفراد في بولاق الدكرور بمصر

لقيت أسرة كاملة مكونة من زوجين وثلاثة أبناء مصرعها نتيجة اختناق جرّاء تسرب غاز داخل شقتهم في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على الأسرة متوفية داخل مسكنها، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة. وأوضحت التحقيقات أن سبب الوفاة يعود إلى تسرب الغاز أثناء نوم الأسرة، ونُقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكررت حوادث تسرب الغاز في المنازل خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت محافظة المنيا الشهر الماضي حادثًا مأساويًا أدى إلى وفاة عروسين ليلة زفافهما بسبب الغاز، وأثارت الواقعة صدى واسعًا.

كما سجلت حوادث أخرى، بينها إصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة بحالة إغماء جماعي نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهم، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياتهم ومنحهم العلاج اللازم.

لبنان.. العثور على جثة شاب مشنوقًا والتحقيق يركز على والدته

عثرت الأجهزة الأمنية اللبنانية على جثة شاب مجهول الهوية في بلدة غادير – كسروان، وأظهر كشف الطبيب الشرعي أن الوفاة نتجت عن عملية خنق، بحسب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وكشفت التحقيقات أن الشاب، ويدعى س. د. م. ويبلغ من العمر نحو 19 عامًا، لبناني الجنسية، وأن سيارة من نوع فولكسفاغن حضرت فجراً بتاريخ 14 نوفمبر إلى مكان العثور على الجثة، وتبين لاحقًا أنها تعود لوالدته ز. ع. ب. (مواليد 1990)، اللبنانية الصادرة بحقها مذكرة توقيف بجرم السرقة.

وأوضحت الموقوفة أنها عند عودتها إلى منزلها في عمشيت بعد ظهر يوم 13 نوفمبر، وجدت ابنها مشنوقًا عند باب غرفته، وأنزلته من مكانه، وبعد أن تأكدت من وفاته غادرت المنزل تاركة الجثة على الأرض، وامتنعت عن الإبلاغ خوفًا من توقيفها لعلمها بأنها مطلوبة للقضاء.

وأضافت أنها عادت بعد منتصف الليل وطلبت من جيرانها مساعدتها في نقل الجثة داخل سيارتها، موهمة إياهم بأن ابنها يعاني نوبة صحية، ثم توجهت إلى حريصا محاولًة رمي الجثة في أحد الأحراج، لكنها لم تتمكن من ذلك وتركته على جانب الطريق، قبل أن تختبئ في منزل صديقتها في الكورة دون علم الأخيرة بما جرى.

وأجري المقتضى القانوني بحق الوالدة وأودعت المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

مصر.. انفجار وانهيار جزئي لعقار في الجيزة بسبب تسرب غازي محتمل

انهار عقار في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة بمصر مساء الخميس، وسط ترجيحات بتسرب غازي تسبب في انفجار أدى إلى انهيار جزئي بالمبنى وتهديد بعض العقارات المجاورة.

وذكرت وزارة البترول في بيان أن شركة “تاون جاس”، المسؤولة عن مد الغاز الطبيعي إلى المنازل، أرسلت فرق الطوارئ على الفور إلى موقع العقار للتعامل مع الحادث، وضم البيان أن المعاينة الأولية أظهرت أن الانفجار مجهول المصدر، ويرجح أن يكون ناجمًا عن تسرب غازي من أسطوانة بوتاجاز في إحدى الشقق السكنية.

وأكدت الوزارة تأمين عدد من العقارات المجاورة كإجراء احترازي، لحين انتهاء الجهات المختصة من معاينة موقع الحادث وتحديد أسبابه، وبدأت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة معاينة موقع تسريب الغاز للوقوف على ملابسات وأسباب الانفجار والانهيار.

انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون ساو باولو وإلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب العاصفة

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.3 مليون من سكان مدينة ساو باولو البرازيلية، بسبب عاصفة جوية قوية، وأعلنت السلطات أنه تم إلغاء نحو 400 رحلة جوية، وتأثرت الرحلات في مطار كونجونهاس المحلي ومطار جوارولوس الدولي خارج المدينة.

وتسببت الرياح القوية في سقوط عدة أشجار على شبكة الكهرباء في المدينة يوم الأربعاء، ما أدى إلى هذا الانقطاع ووفق بيان لشركة المرافق “إنيل”، فقد أعيدت الخدمة إلى 1.2 مليون من عملائها البالغ عددهم 2.2 مليون في ساو باولو والمناطق المحيطة، بينما بقي 300 ألف آخرون دون كهرباء طوال يوم الخميس، ولم تحدد الشركة موعدًا لعودة الخدمات، وأوضح مارسيلو بويرتاس، أحد مديري الشركة الإيطالية، أن 1300 موظف يعملون على حل المشكلة منذ بدء الرياح التي بلغت سرعتها حوالي 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلا).

وقالت بلدية ساو باولو إن 231 شجرة سقطت نتيجة آثار إعصار خارج مداري تشكل في جنوب البرازيل ووفق شركة المياه “سابيسب”، فإن انقطاع الكهرباء أثر على خدماتها بسبب توقف المضخات عن العمل بشكل كامل، ما تسبب في تعطل الإمدادات المائية في بعض المناطق.

إلغاء تحذير التسونامي بعد زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب شمال شرق اليابان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إلغاء التحذير من حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي” بعد زلزال بلغت قوته 6.9 درجة هز المنطقة الشمالية الشرقية في اليابان اليوم الجمعة وسبق أن قدرت الهيئة قوة الزلزال المبدئية بـ6.7 درجة.

ووقع الزلزال في الساعة 11:44 صباحا بالتوقيت المحلي (0244 بتوقيت غرينتش) قبالة ساحل مقاطعة أوموري على عمق 20 كيلومترا وبلغت قوته 4 درجات على المقياس الياباني لشدة الزلازل الذي يتألف من 7 مستويات.

وكانت المنطقة نفسها قد تعرضت لزلزال بقوة 7.5 درجة في وقت متأخر من يوم الاثنين وصدرت الحكومة بعده تحذيرات للسكان في منطقة واسعة تمتد من هوكايدو في الشمال إلى تشيبا شرقي طوكيو للتأهب لاحتمال وقوع زلزال قوي آخر خلال أسبوع.

وذكرت صحيفة “جابان نيوز” سابقا أن التسونامي قد يضرب محافظات هوكايدو وإيوات ومياغي بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والواحدة وعشرين دقيقة بعد الظهر ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية USGS، فقد وقع الزلزال على بعد 130 كيلومترا شمال شرق مدينة كوجي في محافظة إيوات.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بعدم توقع حدوث أضرار ناجمة عن التسونامي بعد الزلزال الأخير.

فيضانات نهر سكاجيت في واشنطن تصل مستويات قياسية وتجبر عشرات الآلاف على الإخلاء

أصدرت مقاطعة سكاجيت في ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة تحذيرات عاجلة من ارتفاع غير مسبوق لمياه نهر سكاجيت، مع تسجيل مستويات قياسية للفيضان وإجبار عشرات الآلاف على الإخلاء.

وتوقعت السلطات أن يصل منسوب المياه إلى 46.13 قدم في مدينة كونكريت و42.13 قدم في مدينة ماونت فيرنون، متجاوزًا الأرقام القياسية المسجلة في عام 2021 التي بلغت 38.93 قدم و33.11 قدم على التوالي.

وأدت الفيضانات الجارفة إلى غمر بلدات ومنازل في مناطق مثل سوماس وهاميلتون، حيث سبق أن ألحقت الفيضانات أضرارًا بـ75% من المنازل في سوماس. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات الإخلاء بمساعدة مروحيات، فيما التقطت طائرات بدون طيار صورًا تظهر المياه تصل إلى أسقف المنازل.

وحذر حاكم ولاية واشنطن بوب فيرغسون من الاستهانة بحجم الكارثة، مؤكدًا أن الفيضان يعد حدثًا نادرًا يحدث مرة كل مئة عام، مع أوامر إخلاء لما يصل إلى 100 ألف شخص في مقاطعة سكاجيت والمناطق الغربية المجاورة.

ويستمر ارتفاع منسوب الأنهار على الرغم من الأمطار الخفيفة، مع توقع بلوغ الذروة يوم الجمعة، ومخاطر متواصلة خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة.

إلغاء تحذير التسونامي بعد زلزال بقوة 6.9 درجة في شمال شرق اليابان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الجمعة عن إلغاء التحذير من حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي” بعد زلزال بلغت قوته 6.9 درجة هز المنطقة الشمالية الشرقية في اليابان.

ووقع الزلزال في الساعة 11:44 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:44 بتوقيت غرينتش) قبالة ساحل مقاطعة أوموري على عمق 20 كيلومتراً، بعد زلزال سابق بقوة 7.5 درجة ضرب المنطقة نفسها يوم الاثنين الماضي.

وكانت الهيئة قد قدرت في البداية قوة الزلزال اليوم بـ6.7 درجة قبل أن يتم تعديلها لاحقاً إلى 6.9 درجة، وسجل الزلزال قوة 4 درجات على المقياس الياباني لشدة الزلازل المؤلف من 7 مستويات.

وفي وقت سابق، حذرت الحكومة السكان في منطقة واسعة تمتد من هوكايدو في الشمال إلى تشيبا شرق طوكيو من احتمال وقوع زلزال قوي آخر خلال الأسبوع، بعد الزلزال الذي وقع يوم الاثنين الماضي.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بعدم توقع حدوث أضرار ناجمة عن التسونامي بعد الزلزال الأخير، بينما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 130 كيلومتراً شمال شرق مدينة كوجي في محافظة إيوات.

الأمم المتحدة ترشح الرئيس العراقي الأسبق برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسميًا ترشيح الرئيس العراقي الأسبق برهم صالح لمنصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأرسل خطابًا تحريريًا إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب فيه المصادقة على هذا التعيين.

وجاء في نص الخطاب أن برهم أحمد صالح من جمهورية العراق سيتولى المنصب لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2026 بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) ويمثل هذا التعيين حدثًا تاريخيًا إذ يشغل لأول مرة شخصية من دولة عربية ومن منطقة الشرق الأوسط منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين وهو المنصب التنفيذي الثاني في الأمم المتحدة بعد الأمين العام نفسه.

ولد برهم صالح في مدينة السليمانية، كبرى محافظات إقليم كردستان العراق، عام 1960 ومتزوج ولديه طفلان وبدأ مسيرته السياسية بالانضمام إلى الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1976 بقيادة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني واعتقل عام 1979 بتهم الانخراط في الحركة الوطنية الكردية من قبل نظام حزب البعث مرتين مما اضطره للسفر إلى بريطانيا والاستقرار هناك.

وفي ثمانينيات القرن الماضي أصبح عضوا في تنظيمات أوروبا للاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤولا عن العلاقات الخارجية للاتحاد في لندن وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية والإنشاءات من جامعة كارديف عام 1983 وشهادة الدكتوراه من جامعة ليفربول عام 1987 في الإحصاء وتطبيقات الحاسوب في مجال الهندسة.

تم انتخابه عضوا في قيادة الاتحاد الوطني عام 1992 خلال أول مؤتمر علني في إقليم كردستان وتولى إدارة مكتب علاقات الاتحاد الوطني في الولايات المتحدة وأصبح مسؤولا للعلاقات الخارجية وممثلا لأول حكومة في إقليم كردستان في واشنطن وتركزت مناصبه بين رئيس حكومة كردستان في الفترة بين يناير 2001 ونصف عام 2004 ورئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة ووزير التخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية عام 2005 ثم نائبا لرئيس الوزراء في عام 2006 ورئيسا لحكومة إقليم كردستان مرة أخرى من 2009 إلى 2011.

وعُرف برهم صالح بترشحه لرئاسة جمهورية العراق في 2014 رغم عدم حصوله على تأييد القوى الكردية في الإقليم وابتعاده عن الاتحاد الوطني الكردستاني عام 2016 لتأسيس حزب “تحالف من أجل الديمقراطية” الذي فاز بمقعدين برلمانيين ثم عاد إلى الاتحاد الوطني بعد انتخابات 2018 وحصل على ضمانات للترشح لرئاسة الجمهورية وانتخب رئيسًا لجمهورية العراق في 2018 بعد حصوله على 219 صوتًا مقابل 22 صوتًا لمنافسه فؤاد حسين.

وفاة مؤثر سعودي شهير في حادث مأساوي

توفي المؤثر السعودي الشهير المعروف باسم “أبو مرداع” إثر حادث مروري وقع في منطقة حائل بالمملكة، وكان برفقته كل من رفيقه المعروف باسم “أبو حصة” وشخص آخر.

وأثارت الحادثة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن “أبو مرداع” شكل حضورًا اجتماعيًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

واعتمد محتواه على العفوية وروح الدعابة، وقدرته على تحويل تفاصيل الحياة اليومية إلى مشاهد قريبة من المتابع، مع خفة طبيعية في الأداء تسبق الكلام، وأسلوب يمنح المتلقي راحة ويقدّم بساطة تخترق ضوضاء المنصات.

ووجد المتابعون في المؤثر السعودي شخصية قريبة منهم، يجلس بين أصدقائه، يتحرك بعفوية، ويروي مواقف يومية تتحول إلى محتوى يجذب الجمهور بجمال تلقائي.

وبعد انتشار خبر وفاته، امتلأت المنصات برسائل الوداع والدعاء، وتداول المتابعون مقاطع من أرشيفه المرتبطة بضحكته وطريقته الخاصة في تقديم المحتوى.

وتأثرت فئات واسعة برحيله المفاجئ، خصوصًا أولئك الذين وجدوا فيه طاقة اجتماعية تبث البسمة وتمنح يومهم خفة لا تُنسى.

الخارجية الأمريكية تعرض مكافأة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم عصابة في الإكوادور

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة فرانسيسكو مانويل بيرموديز كاجوا، المعروف باسم “تشورون”، زعيم عصابة لوس تشونيروس الإكوادورية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: “يعلن مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وضمان تطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لقاء تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة فرانسيسكو مانويل بيرموديز كاجوا، الملقب تشورون، زعيم جماعة لوس تشونيروس في الإكوادور”.

وتتهم السلطات الأمريكية “تشورون” بالوقوف وراء عمليات تهريب المخدرات والأسلحة لصالح العصابة، وفي يونيو الماضي، وجهت النيابة الاتهام إليه وإلى شركائه في نيويورك بالتآمر لاستيراد وتوزيع الكوكايين وحيازة أسلحة نارية لغرض الاتجار بالمخدرات، إلا أن “تشورون” لا يزال طليقا هاربا من العدالة.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، تعد عصابة لوس تشونيروس واحدة من أكثر الجماعات الإكوادورية عنفًا، وترتبط بعصابة سينالوا المكسيكية، وتسيطر على طرق تهريب الكوكايين الرئيسية في الإكوادور، وفي سبتمبر 2025، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، كما صنفتها الحكومة الإكوادورية في يناير 2024.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن إعلان المكافأة تم بالتنسيق مع حكومة الإكوادور لضمان التعاون بين البلدين في ملاحقة زعيم العصابة.