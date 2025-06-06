كوارث وأحداث مروّعة تهز الجزائر ومصر وبالي.. تفاصيل مأساوية في قلب العالم

هزة أرضية تهز ولاية الشلف شمال الجزائر وسط ذعر السكان دون خسائر، وتهمة الشروع في القتل تهدد مصريًا في أمريكا بعد هجوم دموي على مسيرة مؤيدة لإسرائيل، ومأساة مروعة تودي بحياة ثلاثة من أسرة واحدة في مصر ليلة عيد الأضحى، وكمية هائلة من المخدرات بملايين الدولارات تضبط مع مهاجرين غير قانونيين في كاليفورنيا، وجريمة تسميم غامضة بفطر قاتل تهز أستراليا، إضافة إلى غرق قارب سياحي في إندونيسيا وسط مشاهد رعب ونجاة معجزة لـ89 راكبًا، تفاصيل مثيرة وتطورات متسارعة ترسم لوحة مأساوية ومشحونة بالأحداث حول العالم.

هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية الشلف شمال الجزائر دون خسائر مادية أو بشرية

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر فجر اليوم الجمعة هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في ولاية الشلف.

وقال المركز في بيان له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية يوم 6 جوان على الساعة 03:27 بشدة 3 درجات على سلم ريختر، مركز الهزة حدد 15كم شمال بني حوا ء ولاية الشلف”.

ومن حين لآخر يتعرض شمال الجزائر المطل على البحر الأبيض المتوسط لهزات أرضية، أغلبها طفيف إلى متوسط ولا يخلف عادة خسائر مادية أو بشرية.

محكمة كولورادو توجه تهمة الشروع في القتل لمواطن مصري بعد هجوم مسيرة داعمة لإسرائيل

وجهت محكمة ولاية كولورادو الأميركية، الخميس، تهمة الشروع في القتل وجرائم متعددة إلى المواطن المصري محمد سليمان (45 عاماً)، المتهم بتنفيذ هجوم مروع على مسيرة داعمة لإسرائيل.

وأعلن المدعون العامون في الولاية أن سليمان يواجه عقوبة بالسجن تزيد على 600 عام في حال إدانته بما يصل إلى 28 تهمة تتعلق بالشروع في القتل، إضافة إلى 118 تهمة أخرى تشمل الاعتداء، استخدام معدات حارقة، وإساءة معاملة حيوان أدت إلى إصابة كلب. كما يواجه تهمًا اتحادية بارتكاب جرائم كراهية قد تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاتحادية الجمعة.

وخلال جلسة الاستماع في سجن مقاطعة بولدر، ظهر سليمان مرتدياً ملابس السجن البرتقالية، مكبل اليدين والقدمين خلف زجاج سميك، في مشهد أثار اهتمام الحضور.

وأشار المدعون إلى أن ثلاثة من المصابين في الهجوم لا يزالون في المستشفى، في حين بلغ عدد المتأثرين 15 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 25 و88 عامًا، من بينهم عشرة مصابين بجروح.

وكشف الادعاء أن سليمان ألقى زجاجات حارقة وهتف بشعارات داعمة لفلسطين أثناء الهجوم الذي استهدف فعالية نظمتها منظمة “ران فور ذير لايفز” المؤيدة لإسرائيل.

وتُظهر الوثائق أن المتهم دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022، لكنه تجاوز مدة الإقامة القانونية، ويقيم حالياً في كولورادو سبرينجز بشكل غير قانوني بعد انتهاء تصريح العمل الخاص به.

وفي خطوة متصلة، احتجزت السلطات عائلة سليمان، المكونة من زوجته وأبنائه الخمسة، يوم الثلاثاء، رغم صدور أمر قضائي اتحادي مؤقت يمنع ترحيلهم، مما عرقل تنفيذ إجراءات الإبعاد السريعة.

مصر.. حادث مروع يودي بحياة ثلاثة من أسرة واحدة ليلة عيد الأضحى

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء الخميس مأساة أليمة، حيث لقي ثلاثة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم إثر انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها بالقرب من مدينة المستقبل. الحادث وقع في ليلة عيد الأضحى، ما زاد من وقع الصدمة بين أهالي المحافظة، حيث كانت هذه الليلة المفترض أن تكون مناسبة للفرح والاحتفال.

وأرسلت فرق الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، حيث وُضعت تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث لمعرفة الأسباب الدقيقة التي أدت إلى هذه الفاجعة.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن والصدمة في المجتمع المحلي، وسط دعوات للوقوف على تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

كاليفورنيا.. اعتقال ثلاثة مهاجرين بحوزتهم مخدرات تقدر بملايين الدولارات

أعلنت السلطات الأمريكية، في سان دييغو بكاليفورنيا، اعتقال ثلاثة رجال دخلوا البلاد بصورة غير قانونية، بعد ضبطهم بحوزتهم كمية ضخمة من مادة الميثامفيتامين تزن أكثر من 7700 رطل، تقدر قيمتها بأكثر من 5.5 مليون دولار.

جاء ذلك خلال تحقيق مشترك بين مكتب شريف مقاطعة سان دييغو وعملاء حرس الحدود الأمريكي، حيث راقب المحققون ثلاث مركبات يُشتبه في حملها مخدرات داخل موقف سيارات في منطقة ساوث باي على طريق أوتاي ميسا، واتجهت المركبات إلى نُزل في منطقتي سان يسيدرو وتشولا فيستا، وتم اعتقال السائقين الثلاثة مساء الإثنين.

وحددت وزارة العدل هوية المعتقلين وهم: إريك عمر أريولا (27 عامًا) من السلفادور، ويوجينيو ليزاما (35 عامًا) وبلتازار رودريغيز رييس (49 عامًا) من المكسيك، وتجدر الإشارة إلى أن أريولا لديه سجل جنائي سابق يشمل القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداء والاحتجاز القسري.

ووصف مسؤولون المصادرة بأنها من بين الأكبر في المنطقة الجنوبية من كاليفورنيا لعام 2025، واعتبرتها الأبرز ضمن جهود فرقة العمل الجديدة للأمن الداخلي في سان دييغو التي تم تشكيلها مؤخرًا بناءً على طلب الرئيس دونالد ترامب.

ويواجه المعتقلون تهم التآمر، وحيازة ونقل مواد خاضعة للرقابة بقصد الترويج والبيع، وأودعوا حالياً سجن وسط مدينة سان دييغو.

وجبة قاتلة في أستراليا.. امرأة تسمم عائلة زوجها السابق بفطر “الغطاء المميت”

تحولت دعوة غداء عائلية في بلدة ليونغاثا بولاية فيكتوريا الأسترالية إلى مأساة دامية، بعد أن أقدمت امرأة على تسميم عائلة زوجها السابق بفطر سام يُعرف باسم “الغطاء المميت”، أحد أخطر أنواع الفطر على الإطلاق.

وقالت التحقيقات إن الضحايا، وهم والدا زوجها السابق وشقيقته، توفوا إثر تناولهم وجبة “لحم البيف ويلينغتون” التي أعدتها المتهمة إيرين باترسون (44 عامًا) في منزلها، وأظهرت التحاليل الطبية تطابق الأعراض مع التسمم بفطر “الغطاء المميت”.

وكشفت أدلة إلكترونية مثيرة أن المتهمة بحثت عبر جهازها الحاسوبي عن معلومات حول هذا الفطر السام، بما في ذلك أماكن نموه وأنواعه، قبل أيام من الحادث، رغم اعترافها بوجود هذه الأبحاث، نفت المتهمة تذكر السبب وراءها، محاولًة التقليل من خطورتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة تخلصت من المجفف الكهربائي الذي يُعتقد أنه استُخدم في تحضير الوجبة المسممة، بإلقائه في منطقة غابية نائية، مدعية أنها فعلت ذلك بدافع الذعر وليس لإخفاء الأدلة.

وصدمت الواقعة المجتمع المحلي، خاصة بعد إعلان وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة رابع بحالة حرجة، الجدير بالذكر أن زوجها السابق كان مدعوًا للغداء لكنه لم يحضر لأسباب لا تزال قيد التحقيق.

وفي محاولة لتبرئة نفسها، قالت المتهمة إن علاقتها بالضحايا كانت جيدة، وإنهم عاملّوها كأبناء وليس كزوجة ابنهم، لكن تصريحاتها تتعارض مع خطورة التهم ودوافع الجريمة الغامضة التي تواجهها.

فيديوهات مروّعة توثّق لحظات غرق قارب سياحي قبالة سواحل بالي ونجاة 89 راكباً بأعجوبة

وثّقت مشاهد مصوّرة لحظات مرعبة لغرق قارب سياحي قبالة سواحل جزيرة بالي الإندونيسية، بعدما انقلب وعلى متنه 89 راكباً، بينهم 77 سائحاً أجنبياً و12 إندونيسياً، وسط أمواج عاتية باغتت القارب في عرض البحر.

الحادث وقع بعد ظهر الأربعاء، عندما غادر القارب المعروف باسم “ذا تانيس” قرية ليمبونغان بجزيرة نوسا ليمبونغان قرابة الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي، في طريقه إلى بلدة سانور، وبعد وقت قصير من انطلاقه، تعرّض القارب لضربة قوية من موجة عالية أدت إلى تسرب المياه وانقلابه جزئياً.

وأظهرت لقطات صوّرها ركاب القارب حالة من الذعر والفوضى، حيث شوهد أشخاص وهم يركلون نوافذ القارب محاولين الفرار، فيما تصاعدت الصرخات وسط محاولات النجاة اليائسة، وفي لقطات أخرى، ظهر القارب مائلاً بشكل خطير على أحد جانبيه، بينما كان ركّابه يتشبثون بأي وسيلة للبقاء فوق سطح الماء.

واستجابت سفينة مجاورة على الفور، وقامت بإلقاء الحبال للمساعدة في إنقاذ الركاب، فيما سارع شهود عيان آخرون إلى موقع الحادث. وتمكن الجميع من النجاة، حيث أكدت السلطات المحلية إجلاء جميع الركاب بأمان بحلول الساعة 6:30 مساءً، دون تسجيل أي وفيات أو إصابات خطيرة.

وكإجراء احترازي، تم إرسال غواصين لتفتيش القارب الغارق والتحقق من خلوه من أي ضحايا، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القارب “ذا تانيس” لم يكن قد دخل الخدمة إلا قبل نحو ثلاثة أشهر من الحادث.

ورغم هول التجربة، قرر معظم الركاب البقاء في نوسا ليمبونغان بعد الحادث، بينما استأنف راكبان فقط رحلتهما إلى سانور.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂 𝙉𝙀𝙒𝙎!! Sebuah Boat dengan tujuan Nusa Lembongan-Pelabuhan Sanur yang membawa penumpang wisatawan ini mengalami insiden sebelum berangkat menuju Pelabuhan Sanur, Rabu (4/6).

Via Fb : Global Dewata bali#bali #denpasarviral #repost #boat#PantaiSanur #lembongan pic.twitter.com/7xnMQEZDqw — Radio Sonora Bali 98.9 FM (@sonora_bali) June 5, 2025