كوارث واعتقالات وتحذيرات.. موجة أزمات تضرب العالم

ثلاثة أطفال أشقاء يموتوا فجأة في مصر تحت ظروف غامضة، وشقيقهم في العناية المركزة، وفي البرازيل، نجم كرة طائرة يُقتل بعد اختطافه وإطلاق نار، والسعودية تحبط تهريب 177 ألف قرص طبي محظور، وفي غرينلاند، جبل جليدي ضخم يهدد قرية ساحلية بموجات مدمرة، وبغداد تعتقل مشعوذ وتضبط بطاقات ناخب وأختام مزورة.

وفاة 3 أشقاء صغار في ظروف غامضة تثير الرعب في مصر

شهدت مدينة ديرمواس بمحافظة المنيا جنوب مصر حادثة مأساوية بعد وفاة ثلاثة أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة بشكل مفاجئ وغامض، بينما نُقل شقيقهم الرابع إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

وقالت الأجهزة الأمنية إن الأطفال الثلاثة هم ريم نصر (10 سنوات)، وعمر نصر (7 سنوات)، ومحمد نصر (11 سنة)، بينما الطفل أحمد نصر (5 سنوات) يرقد بالعناية المركزة، ولم تظهر عليهم أي علامات إصابات خارجية.

وأرسلت السلطات فرقاً طبية لفحص منزل الأسرة بحثاً عن مواد كيميائية أو أسباب تلوث محتملة، فيما يجري التحقيق مع أفراد الأسرة للكشف عن ملابسات الحادثة التي هزت المحافظة، التي تشهد حوادث مأساوية متكررة في الآونة الأخيرة.

مقتل نجم الكرة الطائرة البرازيلي “إيفرتون بوي” في جريمة مروعة

قُتل لاعب الكرة الطائرة البرازيلي السابق، إيفرتون بيريرا فاغونديس، المعروف بلقب “إيفرتون بوي”، مساء الخميس، بعد أن اختُطف وتعرض لإطلاق نار في مدينة كويابا بولاية ماتو غروسو.

ووفقًا لتحقيقات الشرطة، تعرض إيفرتون (46 عامًا) للاختطاف تحت تهديد السلاح أثناء قيادته شاحنته من قبل إيديرلي باتشيكو، الزوج السابق لصديقته الحالية.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الجاني اعتدى عليه بالضرب على رأسه، مما أدى لفقدانه السيطرة على المركبة واصطدامها بسيارة أخرى قرب محطة وقود.

ووثّقت كاميرات المراقبة لحظة الحادث، حيث شوهد المشتبه به وهو يفرّ من الموقع فور الاصطدام. وأكدت فرق الإسعاف وفاة إيفرتون في مكان الحادث.

وكانت صديقة الضحية قد أبلغت السلطات عن اختفائه قبل ساعات من وقوع الجريمة. وتواصل الشرطة المدنية في الولاية التحقيق في القضية، ولم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا حول دوافع الجريمة.

ويُعد إيفرتون بوي من أبرز نجوم الكرة الطائرة البرازيلية في فئة الشباب، حيث ساهم بفوز منتخب بلاده ببطولة العالم تحت 19 سنة عام 1995 في بورتو ريكو، وببطولة أميركا الجنوبية عام 1996 في باراغواي. وهو نجل لاعب كرة القدم السابق جواو فاغونديس دا كونسيساو.

السعودية تحبط تهريب أكثر من 177 ألف قرص طبي محظور في جازان بعملية نوعية

أعلن حرس الحدود السعودي في قطاع الدائر بمنطقة جازان إحباط محاولة تهريب 177,150 قرصاً طبياً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، في عملية نوعية جديدة تضاف إلى جهود المملكة في التصدي لتهريب المواد المحظورة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، أن العملية جاءت ضمن سلسلة من الضربات الاستباقية التي تنفذها الجهات الأمنية لحماية المجتمع من أخطار الأدوية المهربة والممنوعة.

وبحسب بيان رسمي، باشرت الجهات المختصة استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليم المضبوطات للجهات المعنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم بحق المتورطين.

وأكدت الجهات الأمنية أن المملكة ماضية في تكثيف جهودها لملاحقة مهربي المواد الطبية المحظورة، مشددة على أن كل من يتورط في مثل هذه الجرائم سيواجه أقصى العقوبات النظامية.

تحذيرات عاجلة في غرينلاند.. جبل جليدي عملاق يهدد سكان قرية ساحلية

تعيش قرية إينارسويت الصغيرة في غرب غرينلاند حالة تأهب قصوى بعد اقتراب جبل جليدي عملاق بشكل خطير من منازل السكان، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عاجلة من احتمال حدوث موجات مدمرة قد تغمر بعض المباني القريبة من الشاطئ.

السكان استيقظوا خلال الأيام الماضية على مشهد نادر ومرعب، إذ ظل الجبل الجليدي يتحرك تدريجياً نحو القرية، ما أثار مخاوف من أن تؤدي عملية ذوبانه أو انهياره المفاجئ إلى إطلاق موجات هائلة قادرة على إغراق المنازل المنخفضة أو المتضررة، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك بوست.

وفي محاولة للحد من المخاطر، فرضت السلطات المحلية قيوداً صارمة على الحركة قرب الجبل، سواء بالقوارب أو سيراً على الأقدام، كما نصحت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوخي الحذر، وطلبت من العائلات تجنب التنقل الجماعي.

وأُغلق مصنع الأسماك المحلي والمتجر الوحيد في القرية مؤقتاً، في وقت يستعد فيه السكان لاحتمال وقوع انهيار جزئي أو كلي للجبل الجليدي قد يؤدي إلى كارثة طبيعية.

ورغم التحذيرات، أعرب بعض سكان إينارسويت عن شعورهم بالدهشة والفضول إزاء المشهد المهيب للجبل الجليدي، معتبرين وجوده حدثاً نادراً يستحق المشاهدة، بدلاً من الذعر.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت القرية نفسها في عام 2018 اقتراب جبل جليدي ضخم من ساحلها، بلغ وزنه آنذاك أكثر من 11 مليون طن، وكان كبيراً لدرجة ظهوره بوضوح في الصور الفضائية، ما دفع السلطات حينها إلى إخلاء بعض المناطق.

ويحذر خبراء المناخ من تزايد تكرار مثل هذه الحوادث نتيجة تسارع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، مؤكدين أن الاحترار العالمي يدفع بمزيد من الكتل الجليدية العملاقة إلى الانفصال عن الأنهار الجليدية والتحرك نحو المناطق السكنية.

ويعتمد اقتصاد قرية إينارسويت على صيد الأسماك بشكل أساسي، ما يجعل سكانها في مواجهة مباشرة مع تغيرات الطبيعة التي باتت تضرب بشكل أكثر تواتراً وقوة.

السلطات المحلية تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسط دعوات لإيجاد حلول أكثر استدامة لحماية المجتمعات الساحلية في القطب الشمالي من مخاطر الجبال الجليدية المتحركة.

بعد كارثتي المنوفية… مصر تشنّ حملات أمنية مفاجئة على “الدائري الإقليمي” بتوجيهات رئاسية

أطلقت الشرطة المصرية حملات مفاجئة ومكثفة على الطريق الدائري الإقليمي، في أعقاب توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب حوادث مميتة شهدها الطريق مؤخراً وأثارت غضباً واسعاً في الشارع المصري.

وأعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن ضبط 136,228 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة فقط على مستوى الجمهورية، من بينها 1,081 مخالفة على الطريق الدائري الإقليمي، شملت تحميل ركاب بطريقة غير قانونية، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما أُجري فحص مخدرات لـ291 سائقاً على الطريق الإقليمي، تبيّن تعاطي 26 منهم للمواد المخدرة، في حين كشف الفحص على طرق أخرى عن 398 حالة إيجابية من أصل 3,300 سائق.

ويأتي التصعيد الأمني بعد حادثين مفجعين وقعا في 27 يونيو و5 يوليو ضمن نطاق محافظة المنوفية، أحدهما أدى إلى مصرع 18 فتاة وسائقهن، والآخر أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وسط اتهامات بتراخي الرقابة والسماح بمخالفات قاتلة، منها السير عكس الاتجاه وتعاطي المخدرات.

الرئيس السيسي وجّه الحكومة بدراسة إغلاق أجزاء من الطريق تشهد أعمال صيانة، وتوفير طرق بديلة آمنة، كما أمر وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتشديد الرقابة حفاظاً على سلامة المواطنين.

الطريق الدائري الإقليمي يُعد أحد أهم المحاور المرورية التي تربط محافظات الدلتا والوجه القبلي، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى بؤرة لحوادث مروعة نتيجة غياب الانضباط المروري وضعف الرقابة. وتُشكّل التوجيهات الرئاسية الأخيرة تحولاً لافتاً في التعامل مع ملف الحوادث، في وقت تطالب فيه أصوات شعبية بمراجعة شاملة للبنية التحتية وإصلاح منظومة النقل.

اعتقال “مشعوذ” وضبط 92 بطاقة ناخب وأختام مزورة في بغداد



أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت عن اعتقال متهم بممارسة السحر والشعوذة، وضبط 92 بطاقة ناخب وأختام وخطوط اتصال مزورة بحوزة ثلاثة آخرين، خلال حملة أمنية واسعة في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة.

وأسفرت الحملة أيضاً عن مصادرة أسلحة غير مرخصة ومخالفات مرورية، ضمن جهود تعزيز الاستقرار وفرض القانون في بغداد.