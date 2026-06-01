كوارث وجرائم وانفجارات.. حوادث مأساوية حول العالم

تواصلت خلال الساعات الماضية سلسلة من الحوادث الدامية والكوارث المتفرقة التي امتدت من مصر إلى المكسيك وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها، فبين سقوط سيارة في ترعة بالمريوطية أودى بحياة أسرة كاملة، وجريمة طعن في عزبة النخل، وحوادث دامية في مواكب الزفاف وسجون المكسيك، مروراً بانفجارات مصانع في كوريا الجنوبية ومالطا، وصولاً إلى حالات تسمم جماعي في روسيا.

وفاة شاب مصري في المطرية بعد حادث مأساوي داخل ملاهي أطفال

لقي شاب مصري مصرعه في منطقة المطرية بالعاصمة القاهرة داخل أحد ملاهي الأطفال، في حادث مأساوي استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتلقت السلطات الأمنية إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل منطقة الملاهي، حيث انتقلت القوات المختصة على الفور إلى المكان، وبدأت في فحص موقع الحادث وجمع المعلومات الأولية.

وأظهرت التحريات الأولية أن الشاب عُثر عليه داخل أحد الألعاب بالملاهي بعد أن ربط حبلاً حول عنقه، ما أدى إلى وفاته في الحال، فيما أشارت التحريات إلى أنه كان يمر بأزمة عاطفية مع إحدى الفتيات، ورجحت المعطيات الأولية أن تكون هذه الأزمة مرتبطة بالحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة بالكامل، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتشير تقارير اجتماعية إلى أن حالات الانتحار المرتبطة بالضغوط العاطفية والنفسية تمثل جانبًا من الظواهر المؤلمة التي تشهدها بعض المجتمعات، حيث ترتبط غالبًا بأزمات شخصية وضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية.

وفي السياق نفسه، سجلت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا نسبيًا في بعض حالات الانتحار بين فئات الشباب، ما دفع الجهات المختصة إلى تعزيز برامج الدعم النفسي وتوفير خطوط مساعدة للصحة النفسية.

وتؤكد الجهات الرسمية أهمية طلب الدعم النفسي في حالات الأزمات العاطفية والنفسية، والتوجه إلى المختصين بدلًا من الانزلاق نحو قرارات مأساوية.

مصر: مصرع 7 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

رُصد مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، باشرت النيابة المختصة في الجيزة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، فيما جرى نقل جثامين الضحايا إلى ثلاجة مستشفى البدرشين.

وضمت قائمة الضحايا كلًّا من: جويرية أبو طالب علي (30 عامًا) ربة منزل، مقيمة بقرية العجيزية في البدرشين، وعلي ممدوح علي عطية (42 عامًا)، والطفل حذيفة محمد ممدوح (6 أشهر)، وطلحة محمد ممدوح (9 سنوات)، ومريم محمد ممدوح (15 عامًا)، ومحمد ممدوح علي عطية (35 عامًا)، إضافة إلى عائشة محمد ممدوح (5 سنوات)، وجميعهم من قرية العجيزية.

وأفادت التحريات الأولية أن السيارة الملاكي كانت تقل عددًا من الأشخاص، قبل أن تفقد توازنها نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق وسقوطها داخل ترعة المريوطية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة داخل الترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال الضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا الحادث في ظل تكرار حوادث الطرق في بعض المناطق الريفية بمصر، والتي ترتبط غالبًا بغياب عوامل السلامة أو فقدان السيطرة على المركبات في الطرق الجانبية القريبة من المجاري المائية.

مصر: مقتل شاب طعنًا على يد جارِه وأبنائه خلال عيد الأضحى في منطقة عزبة النخل

كشفت وسائل إعلام مصرية عن جريمة قتل وقعت خلال أول أيام عيد الأضحى، في منطقة عزبة النخل بالقاهرة، حيث لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه بعد تعرضه للطعن على يد جارِه وأبنائه، على خلفية خلافات جيرة سابقة.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام المصرية، بدأت الواقعة عندما عاد الشاب “أحمد” إلى منزله في أول أيام العيد، قبل أن يخلد للراحة لفترة قصيرة استعدادًا لاستئناف عمله ليلًا، إلا أن إزعاج الأطفال أثناء اللعب أمام المنزل تسبب في مشادة كلامية بينه وبين الجيران.

وتطور الموقف عندما طلب الشاب من الأطفال الابتعاد عن محيط المنزل، وهو ما أثار غضب جاره وأبنائه، خاصة في ظل وجود خلاف سابق بين الطرفين قبل نحو أسبوع، بسبب ركن سيارة في مكان مخصص للمجني عليه، قبل أن يتدخل الأهالي آنذاك لإنهاء الخلاف.

لاحقًا، توجه جد الأطفال وأبناؤه إلى منزل الشاب، ووجهوا له عبارات سبّ وشتم، وما إن نزل إلى الشارع حتى تعرض للطعن باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة في مناطق متفرقة من الجسد والرقبة، أدت إلى وفاته في الحال.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى في منطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص، عُثر على جثمان المجني عليه، وهو في العقد الثالث من العمر، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وهم الجار ونجلاه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات جيرة، كما تم العثور بحوزتهم على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الحادث.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

مصرع 4 أشخاص في حادث خلال موكب زفاف بمصر

شهدت قرية قاو عيسى التابعة لمركز طما في محافظة سوهاج جنوب مصر حادثاً مأساوياً، بعدما تحول موكب زفاف إلى فاجعة إنسانية أسفرت عن مصرع 4 شباب وإصابة آخرين بجروح متفرقة.

ووقع الحادث أثناء مشاركة عدد من الدراجات النارية في موكب الزفاف المعروف محلياً بـ”الزفة”، حيث أدى تصادم بينها إلى فقدان السيطرة ووقوع الحادث الذي خلف ضحايا من بين المشاركين.

وتلقى مدير أمن سوهاج إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم جماعي للدراجات النارية خلال احتفالات الأهالي بالزفاف في قرية قاو عيسى بدائرة مركز طما، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى طما المركزي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التي بدأت فحص ملابسات الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن تصادم عدة دراجات نارية أثناء الاحتفال، ما أدى إلى مصرع 4 شباب وإصابة آخرين بكسور وجروح متفاوتة.

7 قتلى في اشتباكات دموية داخل أحد أخطر سجون المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 7 سجناء، إثر اشتباكات عنيفة اندلعت داخل سجن مدينة كولياكان في ولاية سينالوا شمال غرب البلاد، في حادث جديد يعكس تصاعد العنف المرتبط بعصابات المخدرات داخل المؤسسات العقابية.

وذكرت السلطات أن أعمال الشغب اندلعت بين مجموعتين متنافستين داخل السجن، يتبع أعضاؤهما لزعيمين بارزين في كارتل “سينالوا”، هما خواكين “إل تشابو” غوزمان وإسماعيل “إل مايو” زامبادا، اللذان يقضيان أحكاماً في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 سجناء، قبل أن تتمكن القوات المحلية والفدرالية من السيطرة على الوضع داخل السجن، مع إعلان تعليق الزيارات العائلية مؤقتاً.

ولم تكشف السلطات عن الأسباب المباشرة لاندلاع المواجهات، لكنها أكدت بدء عملية تفتيش واسعة داخل السجن بهدف إعادة فرض النظام والتحقق من ملابسات الحادث.

وتشهد السجون في المكسيك بشكل متكرر أعمال عنف دامية، نتيجة الصراع بين عصابات المخدرات، إلى جانب الاكتظاظ وضعف السيطرة الأمنية داخل عدد من المنشآت العقابية، ما يجعلها بيئة متكررة لانفجار الاشتباكات المسلحة.

روسيا.. إصابة 50 شخصاً بحالات تسمم جراء تناول الطعام في أحد المقاهي بمدينة بياتيغورسك

أعلنت السلطات الصحية في إقليم ستافروبول الروسي ارتفاع عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى إثر حادثة تسمم جماعي مرتبطة بتناول الطعام في أحد المقاهي بمدينة بياتيغورسك إلى 50 شخصاً.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصدر في وزارة الصحة بالإقليم قوله إن “عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى بلغ حالياً 50 شخصاً”، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة بعدوى معوية حادة بين زوار المقهى.

وكان رئيس بلدية بياتيغورسك، دميتري فوروشيلوف، قد أعلن في 30 مايو الماضي عن تفشي عدوى معوية حادة في المدينة، مشيراً إلى أن السلطات المختصة باشرت إجراءاتها فور رصد الحالات الأولى.

وفي بداية الحادثة، تم إدخال 9 أشخاص فقط إلى المستشفى، قبل أن يرتفع العدد تدريجياً خلال الأيام اللاحقة. كما قررت السلطات المحلية إغلاق المقهى المعني احترازياً إلى حين استكمال التحقيقات والفحوص الصحية.

وأفادت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان بأنها رصدت مؤشرات إصابة ببكتيريا السالمونيلا لدى عدد من المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى، ما يرجح أن تكون وراء حالات التسمم المسجلة.

وفي السياق ذاته، فتحت الجهات المختصة تحقيقاً جنائياً للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد أسباب انتشار العدوى، إضافة إلى التحقق من مدى التزام المنشأة الغذائية بالمعايير الصحية المعمول بها.

وتواصل السلطات الصحية الروسية متابعة الحالة الصحية للمصابين، فيما تستمر أعمال الفحص الوبائي والرقابة على المنشآت الغذائية في المنطقة لمنع تسجيل إصابات جديدة.

انفجار قوي يهز مصنع ألعاب نارية في مالطا وإصابة رجلين بحطام متطاير

هزّ انفجار قوي، تلاه عدد من الانفجارات الثانوية، منطقة مغطاب في مالطا، عقب حادث وقع في مصنع “تا لورديس” للألعاب النارية، ما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان الأبيض والرمادي شوهد من مسافات بعيدة.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد تسبب الانفجار في حالة ذعر بين السكان، حيث أكد شهود عيان أن قوة الانفجار كانت كفيلة باهتزاز نوافذ المنازل في عدة مناطق قريبة، وذلك في حوالي الساعة 6:25 صباحاً بالتوقيت المحلي.

ونقلت الشرطة المالطية عن متحدث رسمي أنه في الساعات الأولى من الحادث لم تكن هناك مؤشرات مؤكدة على وقوع إصابات، فيما واصلت فرق الإطفاء والطوارئ عمليات التمشيط في محيط الموقع للتأكد من عدم وجود ضحايا.

كما أوضحت السلطات أن الموقع كان خالياً من هواة الألعاب النارية وقت وقوع الانفجار، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع العاملين في المصنع من قبل المسؤولين للتأكد من سلامتهم.

وفي تحديث لاحق، أعلنت السلطات عن إصابة رجلين كانا يعملان في حقول قريبة من موقع الانفجار، حيث تعرضا لإصابات طفيفة نتيجة تطاير الحطام. وتم نقل الرجلين، ويبلغان من العمر 67 و47 عاماً، إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى تقديم الرعاية اللازمة لهما بسبب الصدمة.

وأكدت الجهات المختصة أن حالتهما مستقرة ولا تشكل خطراً على حياتهما.

من جانبها، أفادت إدارة الحماية المدنية بأن الحادث وقع داخل مصنع للألعاب النارية في منطقة ساليني، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ باشرت العمل فور تلقي البلاغ.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الانفجار وملابساته، وسط تقييم شامل للأضرار التي لحقت بالمنازل والمركبات في المنطقة المحيطة.

الإكوادور: عربة طبية تصطدم بلاعب خلال مباراة وتثير دهشة واسعة في دوري الدرجة الثانية

شهدت مباريات دوري الدرجة الثانية في الإكوادور حادثة غير مألوفة، بعدما اصطدمت عربة طبية بلاعب أثناء دخولها أرضية الملعب، ما أثار حالة من الذهول بين اللاعبين والجماهير خلال مواجهة ليغا دي بورتوفييخو وإل ناسيونال.

ووقعت الحادثة عندما دخلت العربة الطبية لنقل أحد اللاعبين المصابين من أرض الملعب لتلقي العلاج، إلا أنها اصطدمت بشكل مفاجئ بلاعب ليغا دي بورتوفييخو إيديسون كايسيدو، ما أدى إلى سقوطه وسط حالة من الارتباك داخل الملعب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية لحظات فوضى أعقبت الحادث، حيث توجه أفراد من الجهاز الفني للاحتجاج على سائق العربة، في حين تدخل الطاقم الطبي سريعًا لتقديم الإسعافات اللازمة للاعب.

كما تعرض اللاعب الذي كانت العربة تنقله لاهتزاز مفاجئ نتيجة الاصطدام أثناء التحرك داخل أرضية الملعب.

ورغم انتشار الحادثة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وما رافقها من تعليقات ساخرة، أكدت تقارير محلية أن اللاعب إيديسون كايسيدو لم يتعرض لإصابة خطيرة، وتمكن من العودة لاستكمال المباراة بعد تلقي العلاج.

6 قتلى في انفجار داخل مصنع تابع لشركة دفاعية في كوريا الجنوبية بمدينة دايجون

أفادت خدمة الإطفاء في كوريا الجنوبية بمقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخر، إثر انفجار وقع داخل منشأة تابعة لشركة “هانوا آيروسبيس” الدفاعية في مدينة دايجون وسط البلاد، صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أن السلطات تلقت بلاغًا عن الانفجار في موقع الشركة الواقع على بعد نحو 140 كيلومترًا جنوب العاصمة سيئول، وذلك عند الساعة 10:59 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وبحسب السلطات، يعتقد أن انفجارًا غير محدد السبب وقع في الطابق الأول من المصنع، فيما باشرت الشرطة وخدمة الإطفاء إجراءات التحقيق لتحديد عدد الضحايا بدقة وحجم الأضرار، إلى جانب كشف ملابسات الحادث بعد الانتهاء من إخماد الحريق.

وأشارت تقارير أولية إلى احتمال أن يكون الانفجار مرتبطًا بمواد وقود تُستخدم في أنظمة الدفع داخل المنشأة، دون صدور تأكيد رسمي بشأن السبب حتى الآن.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة حوادث سابقة شهدها مصنع “هانوا” في دايجون، إذ وقع انفجار في مايو 2018 أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينما شهد الموقع نفسه انفجارًا آخر في فبراير 2019 أودى بحياة 3 عمال.

وتواصل السلطات الكورية الجنوبية التحقيق في الحادث الجديد وسط تركيز على إجراءات السلامة الصناعية في المنشآت الدفاعية، نظرًا لحساسية المواد المستخدمة داخل هذه المصانع وخطورة التعامل معها.

وفاة نجم المنتخب اليوناني السابق ماريوس أويكونومو إثر حادث دراجة نارية مروّع

توفي مدافع المنتخب اليوناني السابق ماريوس أويكونومو عن عمر ناهز 33 عامًا، بعد تسعة أيام من تعرضه لحادث دراجة نارية مروّع في شمال غرب اليونان، أدخله في غيبوبة تامة نتيجة إصابات خطيرة في الرأس.

وبحسب المعلومات، فإن اللاعب السابق الذي مثّل أندية بولونيا الإيطالي وأيك أثينا والمنتخب اليوناني، تعرّض لحادث تصادم بين دراجته النارية وسيارة قرب مستشفى هاتزيكوستا في مدينة يوانينا بتاريخ 23 مايو، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وخضع أويكونومو لعملية جراحية طارئة تضمنت استئصال جزء من الجمجمة لتخفيف الضغط داخل الدماغ، وهي من العمليات المنقذة للحياة في حالات الإصابات الدماغية الحادة، غير أن حالته الصحية بقيت حرجة رغم الرعاية الطبية المكثفة.

واستمر اللاعب في تلقي العلاج داخل قسم العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة مساء الاثنين متأثرًا بإصاباته البالغة، بعد أن أثبتت التقارير الطبية أن الضرر الدماغي الناتج عن الحادث كان غير قابل للعلاج.

وأشارت تقارير صحفية، من بينها صحيفة “ذا صن”، إلى أن إصاباته كانت شديدة للغاية منذ اللحظات الأولى للحادث، ما جعل فرص التعافي محدودة رغم التدخل الجراحي السريع.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، نعى فيه اللاعب السابق قائلاً إن أسرة كرة القدم الأوروبية تعبر عن حزنها العميق لوفاة ماريوس أويكونومو عن عمر 33 عامًا، مقدّمًا التعازي لعائلته وزملائه وكل من عرفه.

وبدأ أويكونومو مسيرته الاحترافية في سن مبكرة مع نادي باس جيانينا، قبل انتقاله إلى كالياري الإيطالي عام 2013، حيث خاض تجارب احترافية في الدوري الإيطالي.

لاحقًا، لعب في صفوف بولونيا حيث شارك في 74 مباراة وسجل أربعة أهداف، كما مثّل المنتخب اليوناني في ست مباريات دولية، قبل أن ينتقل إلى أندية أيك أثينا وكوبنهاغن وسامبدوريا، ويعلن اعتزاله كرة القدم عام 2023.