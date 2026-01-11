كوارث وحوادث بعدّة دول بالعالم

شهد العالم خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث المأساوية والكوارث الطبيعية والإنسانية، انهيارات ثلجية في فرنسا أودت بحياة ثلاثة أشخاص، وتحطم طائرة في كولومبيا قتل فيها المغني ييسون خيمينيز وخمسة آخرون، وحادث بحري في تايلاند أودى بحياة سائحة روسية وإصابة 21 شخصًا، في حين شعر لبنانيون بهزة أرضية دون أضرار، وحرائق غابات تكتسح أستراليا، بينما شهدت باكستان انفجار أسطوانة غاز مميت في زفاف، ومصر ضبطت شركات حج وهمية، فيما شهدت بغداد احتجاجات تجارية وأحبطت السلطات العراقية تهريب مخدرات ضخم، وفقدت الساحة الفنية العربية الفنان السوري أحمد مللي، تاركًا إرثًا خالدًا.

ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية في جنوب شرق فرنسا إلى ثلاثة

أفادت قناة BFMTV التلفزيونية، نقلاً عن إدارة منتجع التزلج أريس-بيوفورت، بأن عدد القتلى بين المتزلجين جراء عدة انهيارات ثلجية في جنوب شرق فرنسا ارتفع إلى ثلاثة.

وجاء في خبر القناة: “مات رجل كان يتزلج خارج المسار المخصص في منتجع أريس-بيوفورت”.

ووفقاً للقناة، أصيب شخص آخر بجروح خطيرة خلال الانهيارات الثلجية المذكورة. وكان قد لقي مواطنان فرنسيان آخران حتفهما في انهيار للثلوج في منتجع تزلج آخر ضمن نفس المقاطعة.

وفي أعقاب إعصار “غورتي”، حذرت السلطات في العديد من المقاطعات الفرنسية من خطر كبير لحدوث انهيارات ثلجية، بمستوى أربعة من أصل خمس نقاط.

وفي سياق موجة الطقس الشتوي، شهدت مداخل العاصمة باريس ازدحاماً خانقاً امتد لعدة كيلومترات بسبب طوابير الشاحنات الثقيلة، ما يعكس عدم استعداد البلاد بشكل كامل لمواجهة الظروف الثلجية التي أدت إلى شل حركة المرور على الطرق الرئيسية.

مصرع المغني الكولومبي ييسون خيمينيز وخمسة آخرين في تحطم طائرة صغيرة ببوياكا

لقي المغني الكولومبي ييسون خيمينيز 34 عاماً مصرعه مع خمسة أشخاص آخرين، السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة فور إقلاعها من مطار بايبا في إقليم بوياكا وسط كولومبيا.

وأفادت الوحدة الإدارية للطيران المدني الكولومبية بأن الطائرة من طراز صغير وتحمل رقم التسجيل N325FA تحطمت صباح السبت في المنطقة الواقعة بين بلدتي بايبا ودويتاما، وكانت تقل ستة أشخاص هم الطيار والكابتن المساعد وأربعة ركاب من بينهم خيمينيز، أحد أبرز نجوم الموسيقى الشعبية الكولومبية.

وبحسب شهود عيان، فشلت الطائرة في اكتساب الارتفاع الكافي عند نقطة الإقلاع، واستمرت في التحرك أفقياً حتى خرجت عن المدرج وتحطمت، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل أودى بحياة جميع من كانوا على متنها، وشوهد تصاعد عمود كثيف من الدخان قبل وصول فرق الإنقاذ والطوارئ للسيطرة على الحريق وانتشال الجثث.

وأعلنت حكومة إقليم بوياكا عن أسماء الضحايا وهم: ييسون خيمينيز، الكابتن هيرناندو توريس قائد الطائرة، خوان مانويل رودريغيز، أوسكار مارين، جيفرسون أوسوريو، ووايسمان مورا، وأعلنت الحداد الرسمي على مستوى الإقليم.

وعبرت شركة “إيفينتوس سيرفالو بويس”، المنظمة لحفلات خيمينيز، عن حزنها العميق لفقدان الفنان الذي عرف بصوته المميز وأغانيه الشعبية مثل “أفينتوريرو”. وتواصل السلطات الكولومبية تحقيقاتها لتحديد الأسباب الفنية وراء فشل الطائرة في الإقلاع، بالتنسيق مع الشرطة الوطنية وهيئات الطوارئ المحلية.

مقتل سائحة روسية وإصابة 21 آخرين في تصادم بحري بتايلاند

لقيت سائحة روسية مصرعها وأصيب 21 شخصاً آخرون صباح الأحد، جراء اصطدام عنيف بين قارب سياحي وسفينة صيد صغيرة في المياه التايلاندية قبالة جزر فاي فاي بالقرب من فوكيت.

وأوضحت القنصلية العامة الروسية في تايلاند لوكالة “نوفوستي” أن الضحية هي إليزابيتا ستاريخ، البالغة من العمر 18 عاماً، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة بالمصابين الآخرين قيد التحقق.

وأفادت صحيفة “تاي رات” التايلاندية بأن الحادث وقع عند الساعة 09:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت موسكو)، وكان القارب السياحي يقل 52 سائحاً أجنبياً بينهم روس، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم التايلاندي.

أسفر الاصطدام عن تمزق نصف الجزء الأمامي من القارب، ما أدى إلى سقوط 22 ضحية ومصاباً، من بينهم 19 سائحاً وأعضاء الطاقم الثلاثة. وتلقى المصابون الإسعافات الأولية في مستشفى جزيرة فاي فاي، قبل أن يتم نقل بعضهم إلى مستشفيات في فوكيت لتلقي العلاج اللازم، بمساعدة إدارة مقاطعة فوكيت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من موقع الحادث، فيما تواصل السلطات التايلاندية تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

هزة أرضية بقوة 3.3 تضرب بيروت دون تسجيل أضرار

أفاد المركز اللبناني للجيوفيزياء، الأحد، بأن هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر ضربت العاصمة اللبنانية بيروت، وقد شعر السكان بها دون الإبلاغ عن أي أضرار.

ووفق المركز، وقعت الهزة منتصف الليل، وحدد موقعها في البحر الأبيض المتوسط على بعد نحو 50 كيلومتراً من الشاطئ اللبناني، وشعر بها سكان بيروت وعدد من المناطق اللبنانية الأخرى.

من جهته، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن شدة الهزة بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، عند الساعة 12:50 بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

وأوضحت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الهزة شعر بها سكان الساحل السوري والساحل اللبناني، دون تسجيل أي أضرار.

أستراليا: حرائق غابات تجتاح ولاية فيكتوريا وتتسبب في دمار واسع

تواجه ولاية فيكتوريا الأسترالية موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات، تعد من الأخطر منذ سنوات، بعدما حولت ألسنة اللهب والدخان الكثيف سماء الولاية إلى لون رمادي قاتم.

وأدت درجات الحرارة القياسية والرياح القوية إلى تسريع انتشار النيران، التي أتت على أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وألحقت الحرائق أضرارًا واسعة، إذ دمرت أكثر من 130 مبنى، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 38 ألف منزل ومنشأة. وعلى الرغم من مشاركة آلاف رجال الإطفاء في عمليات المكافحة، لا تزال عشر حرائق رئيسية مشتعلة حتى الآن.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، نفذت السلطات عمليات إخلاء واسعة شملت عشرات البلدات، إلى جانب إغلاق عدد من المتنزهات والمخيمات. كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظروف مناخية خطيرة قد تسهم في تفاقم الوضع.

ووصف المسؤولون هذه الحرائق بأنها الأسوأ منذ كارثة “الصيف الأسود” بين عامي 2019 و2020، مؤكدين أن فرق الطوارئ تخوض سباقًا مع الزمن لاحتواء نيران لا تعترف بالحدود أو التحذيرات.

مصر تضبط 25 شركة حج وهمية تحاول الاحتيال على المواطنين

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من توجيه ضربة قوية لشبكات شركات الحج الوهمية، بالتزامن مع استعداد القطاع السياحي لموسم الحج المقبل.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية أن حملاتها الأمنية أسفرت عن ضبط 25 شركة سياحية غير مرخصة تعمل في مجال تنظيم رحلات الحج، في عدة محافظات، متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت ذريعة تنظيم برامج حج وعمرة وبرامج سياحية متنوعة.

وأوضحت الوزارة أن الشركات الموقوفة أوهمت عملاءها بأنها مرخصة على خلاف الحقيقة، وروجت لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة، مؤكدة أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات وجوازات سفر ودفاتر استلام نقدية وتأشيرات رحلات دينية، بالإضافة إلى مستندات دعائية.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات تهدف إلى حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال وضمان سلامة الموسم السياحي الديني، مشددة على استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة الشركات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

انفجار أسطوانة غاز يقتل العريس والعروس و6 آخرين في زفاف بإسلام آباد

قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم العريس والعروس، وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة، جراء انفجار أسطوانة غاز في منزل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد فجر الأحد، عقب حفل زفاف، بحسب الشرطة ومسؤولين محليين.

وأدى الانفجار إلى انهيار جزئي في المبنى وتضرر عدد من المنازل المجاورة. وأكد المسؤول الإداري الحكومي صاحب زادة يوسف أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وعبّر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن حزنه، وقدم تعازيه لأسر الضحايا، موجّهًا السلطات الصحية لتقديم أفضل رعاية للمصابين وفتح تحقيق شامل.

ويعتمد كثير من سكان باكستان على أسطوانات الغاز المسال، ما يزيد من مخاطر الحوادث المميتة نتيجة التسربات الغازية، فيما أكدت الشرطة استمرار التحقيقات لتحديد ملابسات الانفجار.

رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عامًا.. إرث فني خالد في المسرح والدراما

رحل الفنان السوري أحمد مللي عن عالمنا عن عمر ناهز الثمانين عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الجمهور السوري لعقود قادمة.

انطلق أحمد مللي في عالم الفن عام 1968، وكانت بدايته على خشبة المسرح، حيث حمل على عاتقه تقديم أعمال فنية ترتقي بالمسرح السوري. ومنذ مشاركته في مهرجان الجامعة الأول عام 1971، أصبح أحد أبرز أسماء المسرح السوري، وشارك في مسرحيات بارزة مثل طوفان الدم ووا معتصماه، مجسدًا شخصيات إنسانية معقدة بعمق وصدق.

لم يقتصر مللي على المسرح، بل تعداه إلى الدراما الإذاعية والتلفزيونية، حيث ترك بصماته الواضحة في أعمال مثل حكم العدالة بشخصية “المساعد جميل”، التي جسدت التوتر بين العدالة والظلم، وزمن البرغوت بشخصية “المختار أبو قاسم”، التي عبّرت عن الصراع الداخلي بين الشجاعة والندم والقسوة والحنان. كما شارك في السينما، من أبرز أعماله فيلم الحدود.

تميز مللي بقدرته على تقديم شخصيات متعددة الأبعاد، لا تبحث عن الشهرة، بل تسعى لإيصال الحقيقة الإنسانية بكل صدق واحترافية. وكان دائمًا يقول: “أنا هنا لأقدم ما أستطيع من أجلكم، من أجل أن تظل شخصياتي حية في ذاكرتكم”.

ورغم رحيله، ستظل أعمال أحمد مللي وصوته وأدواره حية في ذاكرة الجمهور، شاهدة على مسيرة فنية غنية شكلت جزءًا أساسيًا من ملامح الفن السوري.

تجار بغداد يتظاهرون احتجاجًا على الرسوم الجمركية الجديدة

انطلق اليوم الأحد، تجار العاصمة العراقية بغداد في تظاهرة واسعة قرب مقر غرفة تجارة بغداد احتجاجًا على الرسوم الجمركية الجديدة التي بدأت الحكومة تطبيقها مطلع العام الحالي.

وأكد المتظاهرون أن هذه الرسوم أدت إلى زيادة ملحوظة في كلفة استيراد عدد من السلع، خصوصًا الذهب والسيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

وشارك في الاحتجاج تجار من جميع القطاعات المنتسبة إلى غرفة التجارة، حاملين لافتات تندد بالرسوم الجديدة، لا سيما النسبة البالغة 30%، مطالبين الحكومة بمراجعة هذه القرارات التي قد تؤثر سلبًا على الحركة التجارية والأسعار في الأسواق.

العراق تحبط تهريب أكثر من 140 ألف حبة مخدرة باستخدام بالونات في الصحراء

أعلنت وزارة الدفاع العراقية إحباط محاولة تهريب أكثر من 140 ألف حبة مخدرة كانت تُنقل بواسطة بالونات مزودة بأجهزة تتبع في إحدى المناطق الصحراوية داخل الأراضي العراقية.

وأوضح بيان الوزارة أن العملية جاءت “بجهود استثنائية وعملية نوعية” نفذتها مديرية الاستخبارات العسكرية، حيث تم رصد وضبط الكمية بعد دخولها الصحراء ضمن قاطع فرقة المشاة الخامسة.

وأكد البيان أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط عملية التهريب والاستيلاء على كامل الكمية دون تسجيل أي خروقات أمنية، مشددًا على استمرار ملاحقة تجّار المخدرات وكل من يحاول العبث بأمن العراق أو استهداف المجتمع.