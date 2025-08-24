كوارث وحوادث تضرب عدّة دول.. ما أبرزها؟

شهدت مناطق مختلفة حول العالم سلسلة من الحوادث المؤلمة التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، ففي اليمن، لقي ثمانية أشخاص بينهم أطفال مصرعهم نتيجة سيول جارفة وأمطار غزيرة ضربت عدة محافظات، بينما شهدت باكستان فيضانات أسفرت عن وفاة سبعة أشخاص وتضرر المنازل والبنية التحتية، وفي موسكو، تسبب انفجار أسطوانة غاز داخل مركز تجاري في مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، كما شهدت مصر حادث غرق مأساوي في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية راح ضحيته 7 أشخاص وأصيب 28 آخرون، في حين فجع الوسط الفني بوفاة الفنان المصري بهاء الخطيب إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة كرة قدم، فيما سجلت الجزائر 12 وفاة و267 إصابة نتيجة حوادث مرورية خلال 24 ساعة.

مصرع 8 أشخاص بينهم أطفال في سيول جارفة وأمطار غزيرة تضرب اليمن

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في عدة محافظات شمال وشرق اليمن نتيجة سيول جارفة وأمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، وفق مصادر محلية يمنية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر بمحافظة حجة بشمال غرب البلاد أن ثلاثة أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً توفوا يوم السبت إثر انهيار منزلهم. كما ألحق الطقس السيء دماراً واسعاً في منازل وممتلكات مئات النازحين في منطقة عبس بغربي المحافظة.

وفي محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن، توفي أب وابنه غرقاً في مياه السيول في مديرية عسيلان، بعد ساعات من وفاة طفلين وشاب في حوادث غرق متفرقة، بينما سجلت محافظة حضرموت المجاورة حالات وفاة إضافية، ليصل عدد ضحايا الغرق في المحافظتين إلى خمس حالات خلال 48 ساعة.

وشهدت مدينة عدن سيولا جارفة وأمطاراً غزيرة استمرت لساعات، ما تسبب في توقف شبه كلي لحركة السير في الشوارع والتقاطعات الرئيسية، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وتشهد المناطق الجبلية والساحلية اليمنية منذ منتصف يونيو تغيّرات مناخية متزايدة مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة، أسفرت عن مصرع العشرات وتدمير ممتلكات المدنيين.

باكستان.. مصرع 7 أشخاص جراء أمطار غزيرة وفيضانات تضرب عدة مدن

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في مدينة ديرا إسماعيل خان شمال غربي باكستان، نتيجة أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع وتضرر المنازل، في وقت تتعرض فيه مناطق واسعة من البلاد لظروف جوية قاسية.

وذكرت صحيفة “ذا نيوز” الباكستانية، اليوم الأحد، أن العاصمة إسلام آباد ومدينة روالبيندي شهدتا فيضانات عارمة بعد هطول أمطار استمر لساعات، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في الجداول والمصارف، وتسبب في غمر مناطق مثل بهارا كاهو، حيث دخلت المياه إلى المنازل والمتاجر، وعلقت المركبات في الطرقات.

وفي محاولة لتخفيف الضغط، فتحت السلطات قنوات تصريف المياه الزائدة في سد راوال، كما أغلقت عدة مسارات للمشي في تلال مارجالا حفاظاً على سلامة المواطنين.

أما في ديرا إسماعيل خان، فقد تسببت الرياح العاتية المصاحبة للأمطار في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.

وكانت السلطات الباكستانية قد أصدرت تحذيراً يوم الخميس الماضي من احتمال وقوع فيضانات في المناطق الحضرية، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة، بينما لا تزال البلاد تكافح تداعيات الأمطار الموسمية السابقة.

https://twitter.com/ashoswai/status/1957161081899511832?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957161081899511832%7Ctwgr%5E57aae044409d02551b81fc8e8c969d4e807c5c44%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1704932-D985D982D8AAD984-7-D8A3D8B4D8AED8A7D8B5-D981D98A-D985D8AFD98AD986D8A9-D8A8D8A7D983D8B3D8AAD8A7D986D98AD8A9-D8ACD8B1D8A7D8A1-D8A7D8B3D8AAD985D8B1D8A7D8B1-D987D8B7D988D984-D8A7D984D8A3D985D8B7D8A7D8B1%2F

مصرع شخص وإصابة ثلاثة بانفجار أسطوانة غاز في مركز تجاري بموسكو

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار أسطوانة غاز داخل مبنى مركز “عالم الأطفال” التجاري في وسط موسكو.

وأوضحت خدمات الطوارئ الروسية أن الحادث نجم عن تسرب في إحدى الأسطوانات، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود. وتم تقديم الإسعافات الطبية العاجلة للمصابين، فيما تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عملها في الموقع.

وأكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين وفاة شخص واحد نتيجة الحادث، معربًا عن تعازيه لذوي القتيل، مشيرًا إلى أن السبب المحتمل هو عطل تقني في المعدات. وقرر مركز “عالم الأطفال” تعليق عمله ليوم واحد إثر الحادث.

الصين تغلق مدينة سانيا أمام السياح مع اقتراب الإعصار «كاجيكي»

أغلقت مدينة سانيا الصينية، المشهورة بمنتجعاتها الساحلية وشواطئها الرملية، معالمها السياحية والمتاجر، وعلقت حركة النقل العام اليوم الأحد، تحسباً لوصول الإعصار «كاجيكي» الذي يشتد تأثيره.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الإعصار المداري كان على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي سانيا في مقاطعة هاينان، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 137 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركزه، مع توقعات بأن تشتد قوة الإعصار مع تحركه شمال غرباً بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل سرعة الرياح إلى 173 كيلومتراً في الساعة.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة الساحل الجنوبي لمقاطعة هاينان بين ظهر ومساء الأحد، أو تمر بمحاذاة الساحل قبل أن تتجه غرباً نحو فيتنام. وأشار خبراء الأرصاد إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في مناطق هاينان، قوانغدونغ، وقوانغتشو.

وأصدرت سانيا تحذيراً أحمر، وهو أعلى مستوى تحذير في النظام الصيني، ورفعت مستوى الطوارئ إلى أقصى درجة. كما تم تعليق الدراسة وأعمال البناء وإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر، إضافة إلى وقف عمليات السفن في المياه المحيطة.

ودعا مسؤولو المدينة إلى الاستعداد للأسوأ، مع التركيز على الحد من الإصابات وضمان سلامة السكان.

وتعد سانيا من أبرز الوجهات السياحية في الصين، حيث استقبلت 34 مليون زيارة خلال عام 2024، وفقاً لوكالة شينخوا.

https://twitter.com/TropicScope/status/1959467680471359493?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1959467680471359493%7Ctwgr%5E787d5f6ad67a000945346b1d531ebf0b95af842a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Faawsat.com%2FD8A7D984D8B9D8A7D984D985%2FD8A2D8B3D98AD8A7%2F5178443-D8A7D984D8B5D98AD986-D8AAD8BAD984D982-D985D8AFD98AD986D8A9-D8B3D8A7D986D98AD8A7-D8A3D985D8A7D985-D8A7D984D8B3D98AD8A7D8AD-D985D8B9-D8A7D982D8AAD8B1D8A7D8A8-D8A7D984D8A5D8B9D8B5D8A7D8B1-D983D8A7D8ACD98AD983D98A

إنجلترا وويلز.. مقترحات بمنع المجرمين من دخول الحانات والحفلات كعقوبة بديلة للسجن

تواجه فئة من المجرمين في إنجلترا وويلز احتمال فرض قيود صارمة على تحركاتهم، قد تشمل منعهم من دخول الحانات، الملاعب الرياضية، وحضور الحفلات الموسيقية، وذلك بموجب خطط جديدة تهدف إلى منح القضاة صلاحيات أوسع لفرض عقوبات مجتمعية بديلة عن السجن.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” اليوم الأحد، فإن المقترحات الجديدة تتضمن فرض قيود إضافية على بعض الجناة، تشمل حظر القيادة، ومنع السفر، وإجبارهم على البقاء ضمن مناطق محددة، مما يحد من حرية تنقلهم ويجعلهم خاضعين للرقابة.

وتنص الخطة أيضًا على أن أي مخالفة لهذه الشروط قد تُعرض المخالفين للمثول أمام القضاء مجددًا، مع إمكانية إصدار أحكام أشد بحقهم.

كما تشمل التعديلات توسيع فحوصات تعاطي المخدرات لتشمل جميع السجناء المفرج عنهم بشروط، وذلك في إطار تعزيز الرقابة بعد الإفراج.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة نقص الأماكن المتاحة في السجون البريطانية، مما يدفع الحكومة إلى التفكير في بدائل أكثر فعالية لاحتجاز المخالفين، مع التركيز على إعادة التأهيل والحد من العودة إلى الجريمة.

ارتفاع ضحايا حادث غرق شاطئ أبو تلات بالإسكندرية إلى 7 وفيات و28 مصاباً

عثرت قوات الإنقاذ في مصر، الأحد، على جثة جديدة لشاب يدعى “أمين محمود”، ما يرفع عدد ضحايا حادث غرق شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي بالإسكندرية إلى 7 وفيات، بالإضافة إلى 28 مصاباً.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وعاينت موقع الشاطئ، واستمعت لأقوال المصابين في مستشفيات العجمي العام والعامرية، إضافة إلى شهود العيان.

وكانت وسائل الإعلام قد كشفت عن تفاصيل الحادث، موضحة أن الطلاب المشاركين في رحلة صيفية لأكاديمية متخصصة في الضيافة الجوية خالفوا تعليمات النزول إلى البحر، رغم رفع الرايات الحمراء منذ ثلاثة أيام بسبب ارتفاع الأمواج وخطورتها.

وأشار منقذ الشاطئ إلى أن الرحلة كانت تضم نحو 150 شخصاً، معظمهم فتيات صغيرات السن، وأثناء نزول فتاة واحدة إلى المياه لمحاولة السباحة، تبعها عشرات زميلاتها في محاولة لإنقاذها، ما أدى إلى حالة فوضى وسرعة سحب الأمواج للعديد منهم.

وأوضح المنقذ أن فرق الإنقاذ حاولت السيطرة على الوضع، واستعانت بمنقذي الشواطئ المجاورة، وتمكنوا من إنقاذ 24 شخصاً، فيما توفي 6 آخرون قبل العثور على الجثة الأخيرة الأحد.

رحيل مفاجئ للفنان المصري بهاء الخطيب إثر أزمة قلبية أثناء مباراة كرة قدم

فجع الوسط الفني المصري بوفاة الفنان الشاب **بهاء الخطيب** عن عمر يناهز 41 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته أثناء ممارسته كرة القدم مع أصدقائه، حيث سقط داخل الملعب ليُنقل على الفور إلى أحد المستشفيات، لكن محاولات إنعاشه باءت بالفشل.

وولد الخطيب عام 1984 في القاهرة، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، حيث جمع بين خلفيته الأكاديمية وشغفه بالفن.

وبدأ مسيرته الفنية بعد تجارب في مجالات عدة، بينها تصميم المؤثرات البصرية وإدارة الموارد البشرية، لكنه سرعان ما أثبت موهبته من خلال أدواره الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة لدى الجمهور.

وشارك الراحل في عدد من الأعمال البارزة، منها مسلسلات: **”واحة الغروب”، “عائلة الحاج نعمان (الجزء الثاني)”، “نصيبي وقسمتك”، “لعبة نيوتن”، “فاتن أمل حربي”، وفيلم **”صاحب المقام”**، بينما كان آخر ظهور له في مسلسل **”المشوار” مع محمد رمضان ودينا الشربيني.

وتوالت ردود الفعل الحزينة من الوسط الفني، حيث كتب الفنان حسام داغر عبر “فيسبوك”: *”يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة مات؟ أنا عقلي هيجراله حاجة.. الثبات والصبر من عندك يا رب”*، بينما نعتته الفنانة منة تيسير بكلمات مؤثرة قائلة: “إيه الوجع ده.. يا أطيب وأنضف الناس اللي عرفتهم في حياتي”، ووصفه السيناريست محمود جامايكا بـ *”أنضف خلق الله”* مؤكداً أن رحيله خسارة كبيرة.

وزير الخارجية الأمريكي السابق بلينكن يُجبر على مغادرة شاطئ في إيست هامبتون بعد إعصار “إيرين”

أُجبر وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، على مغادرة شاطئ “جورجيكا” الفاخر في إيست هامبتون، يوم الجمعة، بعد خرقه قرارات الإغلاق المفروضة إثر مرور إعصار “إيرين” على المنطقة.

وأظهرت صور التُقطت في المكان بلينكن، 63 عامًا، وهو يستمتع بأشعة الشمس برفقة صديقه، قبل أن يقترب منه حراس الإنقاذ ويطلبوا منه مغادرة الشاطئ المغلق بسبب الظروف الجوية الخطيرة والأمواج العاتية، ورصدت الصور بلينكن حافي القدمين ويرتدي قميصًا أزرق وسروالًا قصيرًا أسود، بينما يجمع أغراضه بما فيها حقيبته ومنشفته وكرسي الشاطئ، قبل أن يعود بهدوء إلى موقف السيارات.

وأُغلقت معظم شواطئ المنطقة في وقت سابق من الأسبوع بسبب الظروف البحرية الخطيرة التي خلفها الإعصار، الذي بلغ اتساعه نحو 500 ميل واقترب لمسافة 800 ميل من سواحل نيويورك دون أن يضربها مباشرة. ورغم إعادة فتح بعض الشواطئ للجمهور يوم السبت، لا تزال السباحة محظورة في بعض المواقع بسبب التيارات القوية.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية كودي برود أن “حجم الإعصار الضخم أبقى المحيط الأطلسي في حالة اضطراب، مع وجود خطر مرتفع لتيارات السحب على طول الساحل الشرقي”.

يُذكر أن بلينكن من الزوار الدائمين لهامبتون، وقد تواجد هناك أيضًا في أغسطس 2021 أثناء سيطرة طالبان على كابل، ويعود تنتمي لعائلة سياسية بارزة، حيث كان والده سفيرًا للولايات المتحدة في المجر لأكثر من 50 عامًا، مع إقامة صيفية في شارع “ليلي بوند لين” في هامبتون.

12 قتيلاً و267 جريحاً في حصيلة مرورية مأساوية بالجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر عن تسجيل حصيلة ثقيلة لحوادث المرور خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغت 12 وفاة و267 إصابة متفاوتة الخطورة نتيجة 218 حادث سير بمختلف ولايات البلاد.

وأكد البيان أن العوامل البشرية تبقى السبب الرئيسي لهذه المآسي، وعلى رأسها السرعة المفرطة، الإرهاق أثناء القيادة، وعدم احترام قوانين المرور، رغم حملات التوعية المتكررة وبرامج الردع الأمني.

ولم تقتصر التدخلات على الطرق، إذ أحصت الحماية المدنية 1429 حالة متعلقة بحوادث غرق، تم خلالها إنقاذ 1040 شخصاً من موت محقق، فيما لقي 5 أشخاص حتفهم في شواطئ ومسطحات مائية مختلفة.

وحذّر خبراء السلامة المرورية من استمرار “النزيف البشري” على الطرق الجزائرية، داعين إلى تشديد الرقابة على المحاور الوطنية، وتكثيف الحملات الموجهة خصوصاً لفئة الشباب التي تُسجل أكبر نسبة من الحوادث.

الجزائر.. انطلاق محاكمة شبكة تزوير جوازات سفر وبيانات بيومترية لفائدة السوريين

يفتح مجلس قضاء الجزائر الثلاثاء المقبل ملفًا ثقيلاً يتعلق بتزوير جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية لفائدة رعايا سوريين يقيمون في الجزائر، وفق وسائل إعلام محلية.

ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة 20 متهماً، بينهم 12 موقوفاً، أغلبهم موظفون ببلدية الجلفة شمال البلاد. التهم الموجهة لهم تشمل إدخال بيانات مغشوشة في نظام المعالجة الآلية بما يضر بهيئة عمومية، تكوين جمعية أشرار، وإساءة استغلال الوظيفة، استناداً إلى مواد من قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد.

وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة في 28 فبراير 2024، بعد اكتشاف إصدار جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية مزورة لأشخاص لا يحملون الجنسية الجزائرية.

وكشفت التحقيقات أن هذه الوثائق صدرت لفائدة 13 أجنبياً بينهم 12 طفلاً سوريا من مواليد 2010 إلى 2018، مع تزوير مستندات إثبات الجنسية والبصمات، حيث استُبدلت بصمات الأطفال ببصمات موظفين بالمصلحة البيومترية.

ومن المتوقع أن تكشف المحاكمة العديد من الحقائق حول التزوير والتلاعب بنظام المعالجة الآلية وقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ما يبرز وجود شبكة منظمة للتزوير داخل الإدارة العامة.

ويُقدر عدد السوريين في الجزائر بين 35 و40 ألف شخص، معظمهم وافدون بعد عام 2012 ويعملون في قطاعات مختلفة.

المحكمة العليا التركية تبطل بيع أرض كانت ملكاً لأتاتورك شُيدت عليها السفارة الأمريكية

قضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا ببطلان بيع الأرض التي شُيدت عليها السفارة الأمريكية في أنقرة، والتي كانت جزءاً من مزرعة الغابات التابعة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ومن المقرر أن تعيد المحكمة النظر في الدعوى، وفق صحيفة سوزجو التركية.

وكان رئيس غرفة المهندسين المعماريين السابق في أنقرة، تيزجان جاندان، قد تقدم بالدعوى، موضحاً أن الأرض انتقلت سابقاً إلى جامعة غازي بشرط أن تُبنى كلية الطب عليها، لكن شركة “توكي” باعت الأرض بشكل غير قانوني للولايات المتحدة.

واشترت الولايات المتحدة الأرض البالغة مساحتها 37 ألف متر مربع في حي تشوكورامبار بالعاصمة عام 2017 مقابل 88 مليون دولار، وأنفقت 580 مليون دولار إضافية لبناء السفارة.

وقال جاندان للصحيفة: “لقد قدمنا الدعوى بعد رفض محكمة الدرجة الأولى قضيتنا، واليوم المحكمة العليا قدمت لنا درساً بعد 4 سنوات. نحن سعداء بهذا القرار، فهو تهم الجمهورية التركية”.

وأوضحت الصحيفة أن الجلسة التالية ستعقد في 24 سبتمبر للنظر في الدعوى مرة أخرى أمام محكمة أنقرة الإقليمية، ويتوقع أن يُعترف بمبنى السفارة على أنه بناء غير قانوني وفق قرار المحكمة العليا.