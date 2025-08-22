كوارث وحوادث حول العالم.. ما أبرزها؟

شهد العالم سلسلة من الأحداث في مناطق مختلفة، ففي الصين، لقي 12 عاملًا مصرعهم وأصيب آخرون إثر انهيار جسر قيد التشييد فوق النهر الأصفر، وفي القاهرة، أحدث تسرب غازي قرب مطار المدينة دوي انفجار محدود دون إصابات، بينما أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب مخدرات على رحلة متجهة للكويت، وفي أوروبا، فقد شرطي ألماني حياته أثناء ملاحقة لص في محطة وقود بولاية زارلاند، بينما نجح طياران أمريكيان في ماليزيا بالنجاة من انفجار طائرتهما المقاتلة أثناء الإقلاع. على صعيد الولايات المتحدة، أصدرت قاضية اتحادية قرارًا نهائيًا بإغلاق سجن “أليغاتور ألكاتراز” في ميامي بعد رفضه تأثيراته البيئية والاجتماعية.

الصين.. مصرع 12 شخصًا بانهيار جسر قيد التشييد فوق النهر الأصفر

لقي 12 شخصًا مصرعهم وما زال أربعة آخرون في عداد المفقودين إثر انقطاع كابل فولاذي أثناء أعمال تشييد جسر في مقاطعة تشنغهاي شمال غربي الصين.

وقع الحادث فجر الجمعة في موقع الجسر بمحافظة جيانتسا بولاية هوانغنان التبتية ذاتية الحكم، عندما انقطع الكابل خلال عملية شده، ما أدى إلى انهيار ضلع قوس عارضة فولاذية بطول 108 أمتار. وكان في الموقع 16 عاملاً وقت وقوع الحادث.

الجسر قيد البناء يقع فوق النهر الأصفر ويتكون من هيكل مقوس من الغمالون الفولاذي، وكان من المتوقع اكتمال الامتداد الرئيسي بحلول نهاية الشهر الجاري.

شارك في جهود الإنقاذ 806 أفراد مدعومين بـ91 مركبة، و27 قاربا، ومروحية، وخمسة روبوتات، كما فتحت ستة مستشفيات محلية قنوات خضراء لتقديم العلاج الطبي للضحايا والمصابين.

وزارة إدارة الطوارئ الصينية أرسلت فريق عمل للإشراف على عمليات الإنقاذ، مؤكدة استمرار البحث عن المفقودين، وتقديم الرعاية الطبية والدعم للأسر المتضررة، مع التحقق من أسباب الحادث لضمان عدم تكراره.

دوي انفجار قرب مطار القاهرة يعود لتسرب غازي ومسؤول يطمئن

سمع دوي انفجار اليوم الجمعة بالقرب من مطار القاهرة الدولي، ما أثار حالة من القلق بين المتواجدين، إلا أن مصادر مسؤولة أكدت أن الواقعة تعود إلى تسرب غازي في إحدى ساحات المطار.

وأوضح المصدر أن أصوات الانفجار نتجت عن تسرب غاز من أسطوانة فريون كانت بحوزة فني تبريد وتكييف، أثناء نقله لها في سيارته ضمن موقف السيارات الملحق بالمطار.

وأضاف أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر، وتمت السيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

في سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن بمطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب 2 كيلوغرام من مخدر الكبتاغون على متن رحلة متجهة إلى الكويت. كشفت التحريات أن المتهمين هما صاحب مطعم وزوجة شقيقه، وقاما بمحاولة تهريب المخدرات أثناء إنهاء إجراءات السفر، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تم ضبط المتهم الهارب.

مقتل شرطي ألماني أثناء ملاحقة لص على محطة وقود

أفادت الشرطة الألمانية بمقتل شرطي خلال ملاحقته لصًا بعد عملية سطو على محطة للتزود بالوقود في مدينة فولكلينغن بولاية زارلاند قرب الحدود الغربية لألمانيا.

وذكرت السلطات أن المشتبه به انتزع سلاح الشرطي أثناء اشتباك بينهما وأطلق عليه النار، ما أدى إلى مقتله.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في مدينة زاربروكن أن شرطيين كانا يلاحقان الجاني بعد وقوع عملية السطو، وحدث اشتباك بالأيدي أدى إلى تمكن اللص من الاستيلاء على السلاح وإطلاق عدة طلقات.

وأشار المتحدث إلى أن الجاني أصيب خلال تبادل إطلاق النار، وتم توقيفه بعد ذلك من قبل الشرطة.

انفجار مقاتلة أمريكية في مطار ماليزي أثناء الإقلاع

أعلنت القوات الجوية الملكية الماليزية عن انفجار مقاتلة أمريكية من طراز “F/A-18 Hornet” أثناء محاولتها الإقلاع من مطار السلطان أحمد شاه في مدينة كوانتان بولاية فهغ، صباح الخميس.

ووفقًا لمقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وقع الانفجار أثناء عملية الإقلاع، فيما أكدت السلطات العسكرية الماليزية الحادث، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابساته.

وصرح رئيس شرطة ولاية فهغ، دا توك سري ياهيا عثمان، بأن طياري المقاتلة نجيا من الحادث دون إصابات خطيرة.

قاضية اتحادية تغلق سجن “أليغاتور ألكاتراز” نهائيًا في ميامي

أمرت قاضية اتحادية في ميامي بإغلاق سجن الهجرة المثير للجدل التابع لإدارة الرئيس دونالد ترامب والمعروف باسم “أليغاتور ألكاتراز” نهائيًا خلال 60 يومًا، وذلك بعد أن أصدرت سابقًا أمرًا تقييديًا مؤقتًا لوقف أعمال التوسع في معسكر الخيام النائي.

وفي قرارها المفصل الصادر عن محكمة المقاطعة الجنوبية لفلوريدا، أكدت القاضية كاثلين ويليامز أن المنشأة تتسبب بأضرار بالغة لا يمكن تداركها للنظام البيئي الحساس في منطقة إيفرغليدز، مشيرة إلى رفض مشروع سابق لتحويل الموقع إلى مطار سياحي ضخم في ستينيات القرن الماضي لأسباب مماثلة.

وينص القرار على منع أي أعمال بناء جديدة في الموقع، وتجميد عدد المحتجزين عند 700 شخص، وإزالة جميع المنشآت والمعدات الخاصة بالاحتجاز بعد انقضاء المهلة المحددة، في خطوة اعتبرت انتصارًا للتحالف البيئي والقبائل الأمريكية الأصلية التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية وولاية فلوريدا.

ويعد هذا القرار نكسة لسياسات ترحيل المهاجرين في عهد ترامب، الذي كان قد وصف المعسكر بأنه مخصص لأخطر المجرمين، رغم احتجاز مئات الأشخاص دون سجلات جنائية أو قضايا قيد المحاكمة.

وجاء هذا التطور بالتزامن مع إعلان حاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس عن افتتاح سجن هجرة ثان قرب غينزفيل لزيادة الطاقة الاستيعابية.