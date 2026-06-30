كوارث وحوادث دامية تهز عدة دول وتخلف عشرات الضحايا

في مشهدٍ عالمي تتقاطع فيه المآسي من القاهرة إلى لاهور وأسيوط وصولاً إلى الهند وتركيا، تتوالى حوادث مؤلمة أودت بحياة العشرات بين ضحايا انهيارات وحرائق وفيضانات وإهمال إنشائي وحوادث طرق، أبرزها مصرع ضابط شرطة مصري أثناء إنقاذ مواطنين في حريق هائل بالقاهرة، ووفاة 14 طفلاً في انهيار سقف مركز تعليمي في باكستان، إضافة إلى حوادث غرق دامية في أسيوط وحرائق غابات ومصافي نفط في تركيا والهند، وسط جهود إنقاذ مكثفة وتحقيقات جارية في معظم الوقائع، ما يعكس سلسلة من الكوارث المتلاحقة التي تخلّف خسائر بشرية فادحة وتسلط الضوء على خطورة الإهمال وقوة الطبيعة في آنٍ واحد.

باكستان.. مصرع 14 طفلاً إثر انهيار سقف مركز تعليمي في لاهور

لقي 14 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً مصرعهم، وأصيب آخرون، بعد انهيار سقف مركز تعليمي في منطقة كاهنا بمدينة لاهور شرقي باكستان.

وذكرت التقارير أن الحادث وقع أثناء وجود نحو 35 طفلاً داخل المركز، فيما كانت أعمال بناء تُجرى على السقف وقت الانهيار، ما يرجح أن الإهمال كان سبباً رئيسياً في الحادث.

وأفادت مصادر محلية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 20 مصاباً ومعلم واحد من تحت الأنقاض، بينما تستمر عمليات البحث والإنقاذ وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، خاصة مع وجود حالات حرجة بين المصابين.

وقد ألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص، بينهم مالكو المبنى، على خلفية الاشتباه بالإهمال في معايير السلامة أثناء أعمال البناء.

حادث غرق مروع في أسيوط.. مصرع 8 أشخاص بينهم أطفال إثر سقوط تروسيكل في ترعة

لقي 8 أشخاص، بينهم أطفال، مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، إثر سقوط مركبة “تروسيكل” في ترعة بنجع حمادي بدائرة مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط في مصر.

ووقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف المركبة وسقوطها في المياه.

وانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت فرق الإنقاذ والأهالي من انتشال الجثامين والمصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتيج النموذجي لتلقي العلاج.

كما تم إيداع جثامين الضحايا في ثلاجة حفظ الموتى، والتحفظ على المركبة المتسببة في الحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وسط تأكيدات أولية بعدم وجود شبهة جنائية حتى الآن.

مصرع ضابط شرطة مصري خلال إنقاذ مواطنين في حريق هائل وانهيار عقار بالقاهرة

لقي ضابط شرطة مصري حتفه، صباح الثلاثاء، خلال مشاركته في عمليات إخماد حريق ضخم اندلع داخل مخزن للأخشاب وورشة نجارة بمنطقة منشية ناصر في العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وبحسب المعلومات الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل ورشة نجارة ومخزن للأخشاب يقعان في الطابق الأرضي لعقار مكوّن من أربعة طوابق، ما استدعى تحرك فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث.

وفور وصول القوات، شارك النقيب عبد الرحمن العدوي في عمليات الإطفاء وإنقاذ المواطنين المحاصرين، وسط ظروف وصفت بالصعبة نتيجة اتساع نطاق الحريق وسرعة انتشار النيران.

وأظهرت التحريات الأولية أن ألسنة اللهب امتدت بشكل سريع بسبب وجود كميات كبيرة من الأخشاب والمواد سريعة الاشتعال داخل الموقع، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان وانتقال النيران إلى أجزاء واسعة من المبنى وعدد من العقارات المجاورة.

وخلال عمليات المكافحة والإنقاذ، تعرض المبنى لانهيار كامل نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بسلامته الإنشائية جراء الحريق، بينما كانت القوات تؤدي مهامها في محيط العقار.

وأسفر الانهيار عن مصرع النقيب عبد الرحمن العدوي أثناء أداء واجبه، في حادثة أثارت حالة من الحزن بين زملائه وأفراد أسرته.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على بؤر النيران المتبقية ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، في وقت فرضت فيه الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة لتأمين الموقع وتسهيل عمل فرق الإنقاذ والإطفاء.

بث جريمته مباشرة.. نهاية مأساوية لمتهم تركي داخل زنزانته

أقدم الشاب التركي العشريني أردا كوجوكيتيم، الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 75 عاماً و5 أشهر، على إنهاء حياته داخل زنزانته، في واقعة أعادت تسليط الضوء على واحدة من القضايا الجنائية المثيرة للجدل في تركيا.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أغسطس 2024 في منطقة تبه باشي، حيث ارتدى أردا خوذة وقناعاً ونظارات واقية وسترة هجومية، وتوجه إلى حديقة شهيد رستم دميرباش في حي أولو أوندر، ثم طعن 5 أشخاص صادفهم في الشارع، في حادثة جرى بثها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاتف محمول ثُبّت على سترته.

وفي 18 أغسطس 2024، ألقت الشرطة القبض على المتهم بتهمتي “محاولة القتل العمد” و“التهديد بهدف إثارة الخوف والذعر بين الناس”، ليُحال لاحقاً إلى السجن.

وفي سبتمبر 2025، أصدرت محكمة الجنايات الثقيلة السادسة في إسكي شهير حكماً بسجنه لمدة 75 عاماً و5 أشهر، بعد إدانته بتهم “محاولة قتل مع سبق الإصرار” و“التهديد بهدف إثارة الخوف والذعر”.

وبعد نحو عام و10 أشهر داخل السجن، أقدم على إنهاء حياته داخل زنزانته، حيث نُقلت جثته إلى مشرحة مستشفى مدينة إسكي شهير لإجراء التشريح، فيما فُتح تحقيق رسمي في الحادثة.

تركيا.. السيطرة على حرائق غابات في بورصة وجناق قلعة بعد تدخل بري وجوي مكثف

أعلنت فرق الإطفاء التركية السيطرة على الحرائق التي اندلعت في ولايتي بورصة وجنق قلعة غربي البلاد، بعد عمليات إخماد مكثفة جواً وبراً استمرت منذ اندلاعها، بمشاركة فرق الطوارئ وسكان محليين.

وفي ولاية بورصة، نجحت فرق الإطفاء في احتواء حريق اندلع في منطقة غابات بقضاء عثمان غازي، حيث شاركت في عمليات الإطفاء 3 مروحيات، و10 شاحنات إطفاء، و13 مركبة، إلى جانب 79 عنصراً من فرق الإطفاء. وأفادت التقارير بنفوق عدد من رؤوس الماشية داخل إحدى الحظائر نتيجة امتداد النيران.

أما في ولاية جنق قلعة، فقد واجهت فرق الإطفاء، بمساندة من الأهالي، حرائق اندلعت في عدد من القرى، وسط جهود ميدانية مكثفة للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى مساحات أوسع. وسجلت السلطات المحلية أضراراً قدرت بنحو 2.5 فدان من الغابات، إضافة إلى 60 فداناً من الأراضي الزراعية.

وفي سياق التحقيقات، أعلنت ولاية جنق قلعة بدء إجراءات قانونية بحق مشغل آلة كبس القش، مع الاشتباه في ارتباطه باندلاع الحريق. وأشارت السلطات إلى أن السيطرة على الحرائق جاءت نتيجة تدخل جوي وبري منظم.

حريق هائل بمصفاة نفط في الهند يسفر عن إصابات وسط تحقيقات في أسبابه

أفادت وسائل إعلام هندية باندلاع حريق هائل في خط أنابيب لنقل مادة النافتا داخل مصفاة هالديا للنفط،، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة عدد من العمال، وفقاً لتقارير أولية.

وذكرت الشركة المالكة للمصفاة، الواقعة في ولاية البنغال الغربية شرق الهند، أن الحريق اندلع بالقرب من نقطة يُشتبه في استخدامها لسرقة غير قانونية لمادة النافتا داخل محيط المنشأة.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع في محيط نقطة سرقة نافتا غير مصرح بها بالقرب من المصنع”، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق للحادث.

كما لم يوضح البيان ما إذا كانت عمليات الإنتاج في المصفاة قد تأثرت بالحريق، مكتفياً بالإشارة إلى أن “عدداً قليلاً من الأشخاص أُصيبوا وفقاً للتقارير”، مع نقل بعض المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت وسائل إعلام محلية قد بثت مشاهد تُظهر ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من موقع الحريق، في وقت شددت فيه الشركة على أنها كانت قد حذرت المجتمعات المحلية سابقاً من مخاطر الاقتراب أو الوصول غير المصرح به إلى المنتجات البترولية.

وتواصل السلطات الهندية التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه وظروف وقوعه.

فيضانات مفاجئة وعارمة تضرب شمال شرق الهند

تسببت فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في دمار واسع النطاق في ولايتي أروناتشال براديش وآسام شمال شرق الهند، حيث غمرت المياه الطرقات وألحقت أضراراً كبيرة بالمنازل والبنية التحتية، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والإجلاء.

وأظهرت مشاهد مصوّرة من قرية ليدوم في مقاطعة شرق سيانغ بولاية أروناتشال براديش، ونُشرت عبر “Legion-Media”، مياه الفيضانات وهي تجتاح الطرق وتغمر المناطق السكنية، فيما روى ناجون أن السيول «جرفت كل شيء» في طريقها.

وقال مسؤولون محليون إن الموجة الأولى من الفيضانات في ولاية آسام أثرت على أكثر من 22 ألف شخص في ست مقاطعات، وذلك بعد أيام من هطول أمطار غزيرة في الولاية ومناطق مجاورة في أروناتشال براديش.

وامتدت الأضرار لتشمل انهيارات أرضية ودماراً واسعاً في عدة مناطق من أروناتشال براديش، حيث غمرت المياه المنازل وتضررت البنية التحتية، ما استدعى إطلاق عمليات إغاثة وإجلاء عاجلة للسكان المتضررين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة في مقاطعة كيي بانيور إلى ثلاثة قتلى، بعد العثور على جثة رجل مفقود في مقاطعة بابوم باري المجاورة يوم أمس، وفق السلطات المحلية.

وأفادت السلطات بتضرر 128 أسرة في المقاطعة، فيما يستضيف مخيم إغاثة أُقيم في شركة الكهرباء الوطنية نحو 60 نازحاً، في ظل استمرار جهود البحث والإنقاذ.

كما أظهرت صور من قرية بوسا في مقاطعة كيي بانيور دماراً واسعاً نتيجة الفيضانات، التي أودت بحياة امرأة، بينما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين حتى الآن.