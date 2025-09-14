كوارث وحوادث عالمية تهزّ الهند وروسيا وأوروبا

شهد العالم أحداثاً متعددة، بدأت بخبر وفاة شخصين بانفجار في خطوط السكك الحديدية بمقاطعة أوريول الروسية، بينما لقيت سيدة أعمال مصرية مصرعها بحادث أسانسير مأساوي في القاهرة، وفي الهند، هزّت ولاية آسام زلزال بقوة 5.8 درجات دون تسجيل أضرار أو خسائر بشرية، وفي الجانب الأمني، تسبب حريق وحادث سيارة قرب هانوفر بألمانيا في تعطيل حركة القطارات واحتجاز 900 راكب، وسط تحذيرات من استمرار الاضطرابات بسبب احتمال وجود تخريب، أما في الشرق الأوسط، فقد نفى وزير الخارجية الجزائري رفع مالي دعوى قضائية ضد بلاده بشأن حادث إسقاط طائرة مسيرة، فيما استأنفت شركات الطيران منخفضة التكلفة رحلاتها تدريجياً إلى الأردن من أوروبا، وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، خرجت مظاهرات غاضبة في بلغاريا رفضاً لاعتماد اليورو بدلاً من العملة الوطنية، في حين سجلت السعودية أكثر من 1400 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع في منافذها الجمركية، وأُوقف 50 حافلة معتمرين عراقياً عند الحدود السعودية للتحقق من وجود كحول ومخدرات.

هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب ولاية آسام الهندية دون تسجيل أضرار

سجلت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هزة أرضية بلغت قوتها 5.8 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، في منطقة أودالجوري بولاية آسام شمال شرقي البلاد.

وأوضحت الهيئة أن الهزة وقعت عند الساعة 04:41 صباحاً بالتوقيت المحلي، وكان مركزها السطحي في منطقة أودالجوري، على عمق 5 كيلومترات.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية “PTI” عن مسؤولين محليين قولهم إنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن، فيما تستمر السلطات في مراقبة الوضع.

وتقع ولاية آسام في منطقة معرضة للنشاط الزلزالي، حيث تتكرر فيها الهزات الأرضية من وقت لآخر بسبب موقعها الجغرافي عند تقاطع الصفائح التكتونية.ً

الرئيس الجزائري يعيّن سيفي غريب رسميًا رئيسًا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر تعيين سيفي غريب رئيسًا للوزراء، وكلفه رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أسابيع من توليه المنصب بالنيابة.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: “استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيفي غريب الوزير الأول بالنيابة، والذي رسّمه الرئيس وزيرًا أول، وكلّفه بتشكيل الحكومة”.

وكان تبون قد أقال رئيس الحكومة السابق نذير العرباوي، في 28 أغسطس الماضي، وعيّن سيفي غريب، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، في موقع الوزير الأول بالنيابة دون الكشف عن أسباب الإقالة في حينه.

يأتي هذا التعيين في ظل الولاية الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، الذي أعيد انتخابه في سبتمبر 2024، بعدما أعلنت المحكمة الدستورية فوزه بنسبة 84.3% من أصوات الناخبين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر من العام نفسه.

وكان تبون قد انتخب رئيسًا للجزائر لأول مرة في ديسمبر 2019، بنسبة 58.13% من الأصوات، في انتخابات جرت بعد استقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة على خلفية احتجاجات شعبية واسعة.

مقتل شخصين بانفجار على خطوط السكك الحديدية في أوريول الروسية

أعلن حاكم المقاطعة أندريه كليتشكوف أن تفتيش خطوط السكك الحديدية كشف عن أجسام متفجرة، أدى انفجار أحدها إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث.

وكتب كليتشكوف على منصة تلغرام: “عُثر على أجسام متفجرة أثناء تفتيش خطوط السكك الحديدية في مقاطعة أوريول. وللأسف، أدى انفجار أحدها إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث”.

وأشار إلى أن الانفجار تسبب في تأخير حركة عدد من القطارات، مؤكداً تقديم طاقم القطارات المساعدة والدعم للركاب.

وأضاف أن الوضع تحت السيطرة، ويتم تنفيذ الإجراءات العملياتية اللازمة، بما في ذلك البحث عن الأشخاص المتورطين في الحادث.

وفاة مأساوية لسيدة أعمال مصرية إثر حادث أسانسير في مدينة الشروق الجديدة

لقيت سيدة أعمال مصرية مسنة مصرعها بطريقة مأساوية داخل فيلتها الفاخرة بكمبوند شهير شرق القاهرة، بعد أن انحشر رأسها بين باب الأسانسير والحائط.

وتلقى قسم شرطة الشروق البلاغ من حراس الكمبوند، الذين لاحظوا غياب السيدة عن أنشطتها اليومية، ما دفع أحد الجيران للاتصال بالطوارئ، وانتقلت فرق المباحث مدعومة بسيارة إسعاف ووحدة الطب الشرعي إلى الموقع، حيث أغلقت السلطات الفيلا مؤقتاً للمعاينة.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة الضحية بجوار الأسانسير، مما أثار صدمة بين سكان الحي الراقي، قبل أن يتم نقلها إلى المشرحة الطبية لإجراء التشريح، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

وأظهرت التحريات الأولية أن السيدة كانت على كرسيها المتحرك داخل الفيلا حين قررت استخدام الأسانسير للصعود إلى الطابق العلوي، وأثناء عملية الإغلاق انحشر رأسها بين الباب والحائط بسبب خلل فني محتمل في آلية الإغلاق التلقائي، ما أدى إلى انشطار الرأس ووفاتها فوراً.

وزير الخارجية الجزائري ينفي رفع مالي دعوى قضائية ضد بلاده

نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف صحة الأنباء المتداولة حول رفع دولة مالي دعوى قضائية ضد الجزائر، مؤكداً خلال ندوة صحفية اليوم السبت أن “مالي لم ترفع دعوى قضائية على مستوى محكمة العدل الدولية، ولو كان هناك إجراء على هذا المستوى لتم إبلاغ الدولة رسمياً”.

وأوضح عطاف أن الجزائر تواصلت مع محكمة العدل الدولية للتأكد من صحة المعلومات المتداولة، وتبين أن الأنباء غير صحيحة.

يأتي هذا بعد أن أعلنت السلطات المالية سابقاً نيتها رفع دعوى قضائية ضد الجزائر على خلفية إسقاط طائرة مسيرة مالية يوم 31 مارس 2025، حيث أكدت مالي أن المسيرة أسقطت داخل أراضيها، بينما قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن الرادارات أثبتت اختراق المسيرة للأجواء الجزائرية بأكثر من كيلومترين قبل إسقاطها قرب مدينة تين زاواتين.

مظاهرات غاضبة في بلغاريا ضد اعتماد اليورو بدلاً من العملة الوطنية

صوفيا – خرج آلاف المواطنين في العاصمة البلغارية صوفيا وعدد من المدن الأخرى يوم السبت في مظاهرات احتجاجية ضد اعتماد اليورو بدلاً من العملة الوطنية، في خطوة أطلقتها الحكومة مؤخرًا.

ونظّم الاحتجاج حزب “النهضة” اليميني المتطرف، حيث دعا زعيمه كوستادين كوستادينوف الحكومة إلى الاستقالة خلال تظاهرة أمام مقر البرلمان، القريب أيضًا من مقر الحكومة ومكتب الرئاسة، مؤكداً أن استقالتها ضرورية للحفاظ على بلغاريا وعملتها الوطنية، الليف البلغاري.

واستنفرت الشرطة جهودها لتأمين العاصمة عشية المظاهرة، فيما شهدت مدن فارنا وبليفين وروسي وشومين مظاهرات مماثلة، تعبيرًا عن رفض شرائح واسعة من المجتمع لهذه الخطوة الاقتصادية.

ومن المقرر أن تنظم مظاهرة جديدة أمام البرلمان يوم 18 سبتمبر، تزامنًا مع اجتماع البرلمان للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة، استجابة لمطالب المعارضة.

السعودية.. المنافذ الجمركية تسجل 1402 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية “زاتكا” أن المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية سجلت خلال أسبوع واحد 1402 حالة ضبط للممنوعات.

وأوضحت “زاتكا” أن المضبوطات شملت 35 صنفاً من المواد المخدرة مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاغون، إضافة إلى 479 مادة من المواد المحظورة، و1029 صنفاً من التبغ ومشتقاته، و18 صنفاً من المبالغ المالية، و5 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المجتمع من الممنوعات، عبر إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.

ودعت “زاتكا” المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب، من خلال التواصل عبر الرقم المحلي 1910، أو البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa، أو الرقم الدولي 009661910، مؤكدة السرية التامة للمعلومات ومنح مكافأة مالية عند صحة البلاغ.

وقيف 50 حافلة معتمرين من العراق وكردستان عند معبر السعودية بسبب الاشتباه بالكحول والمخدرات

أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كردستان أن حوالي 50 حافلة تقل معتمرين من العراق والإقليم أوقفت عند معبر حدودي مع السعودية بسبب الاشتباه بوجود كحول ومخدرات داخل إحدى المركبات.

وأوضح المتحدث باسم المديرية كاروان ستوني أن الاحتجاز حدث بين منتصف الليل وفجر السبت عند معبر عرعر الحدودي، مؤكداً أن المشكلة كانت على الجانب السعودي فقط، وأن السيارة المشتبه بها ليست من إقليم كردستان.

وأشار إلى أن جميع المعتمرين غادروا المعبر باتجاه السعودية صباح السبت حوالي الساعة السابعة، بعد احتجاز دام نحو 18 ساعة، مؤكداً أن جميع الرحلات مستمرة وأن التأخير كان بسبب التفتيش فقط.

وأضاف ستوني أن التنسيق مستمر مع هيئة الحج والعمرة العراقية لحل أي مشاكل والعقبات المستقبلية، وأن إرسال المعتمرين تباطأ بشكل ملحوظ بسبب الإجراءات الأمنية، لكنه سيستأنف بشكل طبيعي.

استئناف الرحلات منخفضة التكاليف من أوروبا إلى الأردن تدريجياً

بدأت شركات الطيران منخفضة التكاليف باستئناف رحلاتها إلى الأردن قادمة من أوروبا بشكل تدريجي، بحسب ما أعلن رئيس مجلس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مستو قوله إن شركة “ويز إير” الهنغارية بدأت بتسيير رحلتين أسبوعياً إلى المملكة من العاصمة بودابست، فيما تستعد شركة “رايان إير” لاستئناف رحلاتها إلى 16 وجهة أوروبية اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ بوجهتين في 20 سبتمبر الجاري.

وأشار مستو إلى أن ثلاث شركات أخرى منخفضة التكاليف تدرس تشغيل رحلات منتظمة بين أوروبا والأردن، موضحاً أن “رايان إير” حصلت على تصريح لتشغيل رحلات منتظمة خلال الموسم الشتوي.

وأوضح أن منح التصاريح يتم بناءً على طلب تتقدم به الشركات إلى هيئة الطيران المدني، ويُرفق بطلب من سلطات الطيران في بلدها وفقاً لاتفاقيات النقل الجوي الموقعة مع الأردن. وأضاف أن التصاريح تُمنح مرتين سنوياً: واحدة للموسم الشتوي (من 28 أكتوبر إلى 27 مارس)، وأخرى للموسم الصيفي (من 28 مارس إلى 27 أكتوبر).

وأكد مستو أن الرحلات منخفضة التكاليف متاحة لجميع المسافرين، ولا تقتصر على السياحة فقط.

وبلغ عدد المسافرين إلى الأردن عبر شركات الطيران المنخفضة التكاليف خلال العام الماضي مليوناً و344 ألفاً و781 مسافراً، في حين ارتفع العدد خلال عام 2023 إلى 885 ألفاً و547 مسافراً عبر ست شركات.

حريق وحادث سيارة يعطلان حركة القطارات في ألمانيا ويحبسان 900 راكب

تسبب حريق في وحدة إشارات قرب مدينة هانوفر بألمانيا بتعطيل حركة القطارات على الخط الحيوي بين هانوفر وبرلين، تلاه حادث سيارة أدى إلى أضرار بالأسلاك المشغلة للقطارات على نفس الخط.

واصطدم سائق مخمور بحاجز خرساني في بلدة كليفيلد بالقرب من هانوفر، مما أدى إلى سقوط سيارته من الجسر على القضبان وتضرر الأسلاك العلوية بشدة، وأدى ذلك إلى توقف قطار سريع كان على متنه حوالي 900 راكب، بينهم نحو 400 من مشجعي كرة القدم.

لم تقع إصابات بين الركاب، لكن حدثت بعض الحالات الطبية الطارئة خلال فترة الانتظار الطويلة، مثل حالات جفاف. وقامت خدمات الطوارئ وموظفو السكك الحديدية بإخلاء القطار، وغادر بعض الركاب مشياً إلى كليفيلد، بينما نُقل الآخرون بحافلات إلى محطة هانوفر المركزية.

من المتوقع استمرار التأخيرات في حركة القطارات حتى إصلاح الأسلاك العلوية، وأشارت شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” إلى احتمال استمرار اضطرابات الخدمة بسبب ما وصفته بـ”التخريب” الذي تسبب في الحريق.

لولا دا سيلفا يشيد بإدانة بولسونارو: قرار تاريخي يحمي الديمقراطية في البرازيل

أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن فخره بقرار المحكمة العليا القاضي بإدانة الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب والحكم عليه بالسجن 27 عامًا و3 أشهر، مؤكدًا أن القرار “يحمي مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي”.

وقال لولا، في مقال بصحيفة نيويورك تايمز: “هذا ليس مطاردة للساحرات، بل نتيجة تحقيقات كشفت عن خطط لاغتيالي ونائب الرئيس، إلى جانب محاولة لإلغاء نتائج انتخابات 2022.”

وأكد أن الإجراءات تمت وفق الدستور، مشيرًا إلى اكتشاف مرسوم معد مسبقًا كان يهدف لإبطال نتائج الانتخابات.

وردًا على الانتقادات الأمريكية بشأن تقييد حرية المنصات الرقمية، شدد لولا على أن ما تقوم به البرازيل هو تنظيم وليس رقابة، لحماية المجتمع من المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.