كوارث وحوادث في عدّة دول بالعالم

في يوم مليء بالمآسي والحوادث حول العالم، شهدت الساحة الدولية والمحلية سلسلة من الأحداث المؤلمة والدرامية، من تحطم طائرة بحرية مكسيكية قبالة سواحل تكساس وأسفر عن وفاة شخصين، إلى حادث دهس في هولندا وإصابة تسعة أشخاص، وانفجار صاروخ فضائي تجاري لكوريا الجنوبية في البرازيل بعد ثوانٍ من الإطلاق، كما تصاعدت معدلات الجرائم والسرقات في إنجلترا وويلز، بينما أصدرت السلطات تحذيرات أمريكية من منتجات خطرة للأطفال، وفُقدت حياة مبتكر لعبة “كول أوف ديوتي” في حادث سيارة، وتوالت الحوادث المحلية والعالمية من انفجارات كيميائية في فرنسا واليابان، وانهيارات مبانٍ في مصر، إلى جرائم إرهابية وتنفيذ أحكام الإعدام في السعودية، ووفاة شخصيات بارزة في السينما والمجتمع، وصولاً إلى مأساة عائلية في ضواحي باريس إثر انفجار منزل.

مصرع شخصين وتحاول البحرية المكسيكية إنقاذ آخرين إثر تحطم طائرة قرب تكساس

أفادت البحرية المكسيكية الثلاثاء بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة تابعة لها في المياه قبالة ولاية تكساس الأمريكية، أثناء قيامها بعملية نقل طبي.

وأوضحت وزارة البحرية أن الطائرة كانت على متنها ثمانية أشخاص، وكانت تقوم بمهمة إنسانية متخصصة بنقل الأطفال المصابين بحروق شديدة بالتنسيق مع مؤسسة مكسيكية معنية برعايتهم.

وأشار البيان إلى أن أربعة أشخاص تم إنقاذهم أحياء، فيما توفي شخصان، ولا يزال فريق الإنقاذ يحاول بالتنسيق مع خفر السواحل الأمريكي إنقاذ شخصين آخرين لا يزالان داخل الطائرة المحطمة.

وأضافت البحرية أنه فور وقوع الحادث تم تفعيل بروتوكولات البحث والإنقاذ على الفور، مع استمرار التحقيقات لتحديد أسباب الحادث بالتعاون مع السلطات المختصة.

ووقع الحادث أثناء اقتراب الطائرة من مدينة جالفيستون في ولاية تكساس، وقد أقلعت الطائرة من مدينة ميريدا في ولاية يوكاتان المكسيكية الساعة 18:46 بتوقيت غرينتش، وتم تسجيل آخر موقع لها الساعة 21:01 بتوقيت غرينتش فوق خليج جالفيستون قرب مطار شاولز الدولي، وفقًا لموقع تتبع الرحلات Flight Radar.

إصابة 9 أشخاص في حادث دهس خلال عرض احتفالي شرق هولندا

أعلنت الشرطة الهولندية إصابة تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة على الأقل في حالة خطيرة، إثر اندفاع سيارة نحو حشد من المواطنين كانوا ينتظرون مشاهدة عرض احتفالي في مدينة نونسبيت، شرق البلاد، مساء الاثنين.

وقالت شرطة إقليم غيلدرلاند، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحادث وقع أثناء تجمع الحضور لمتابعة عرض لمركبات مزينة بأضواء عيد الميلاد، عندما دخلت سيارة بشكل مفاجئ إلى موقع التجمع ودهست عددًا من الأشخاص.

وأضافت الشرطة أن المعطيات الأولية لا تشير إلى أن الحادث كان متعمدًا، مؤكدة فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابساته وأسبابه.

وأوضحت أن السائقة، وهي امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا من سكان نونسبيت، أُصيبت بجروح طفيفة، وتم توقيفها وفق الإجراءات المتبعة في حوادث المرور الخطيرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

من جانبها، أعلنت بلدية إلبورغ المجاورة، عبر منصاتها الرسمية، إيقاف العرض فور وقوع الحادث، فيما قال رئيس البلدية يان ناثان روزندال إن “ما كان من المفترض أن يكون لحظة تجمع واحتفال، انتهى بحالة من القلق والحزن العميق”.

تحطم أول صاروخ فضائي تجاري لكوريا الجنوبية بعد ثوانٍ من الإطلاق في البرازيل

تحطم أول صاروخ فضائي تجاري تابع لشركة “إنو سبيس” الكورية الجنوبية الثلاثاء، مباشرة بعد إطلاقه من مركز الإطلاق في البرازيل، بحسب ما نقلت وكالة “يونهاب” عن الشركة.

وأقلع صاروخ “هانبيت-نانو” حوالي الساعة 10:13 بتوقيت سيئول (04:13 بتوقيت موسكو) من مركز الإطلاق ألكانتارا في البرازيل، وخلال صعوده، ظهر على الشاشات تحذير يفيد بتسجيل خلل، ما أدى إلى سقوط الصاروخ على الأرض بعد 30 ثانية من الإطلاق.

وأوضحت الشركة أن الصاروخ سقط ضمن منطقة الأمان الأرضية، ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار إضافية. وكان الصاروخ يحمل حمولة علمية تشمل خمسة أقمار صناعية كان من المفترض وضعها في مدار منخفض على ارتفاع 300 كيلومتر، وفي حال نجاح الإطلاق كانت “إنو سبيس” لتصبح أول شركة كورية جنوبية خاصة تضع قمراً صناعياً تجارياً في المدار.

وصُمم الصاروخ ذو المرحلتين بمحرك هجين بقوة دفع 25 طنًا لتشغيل المرحلة الأولى، بينما تعمل المرحلة الثانية بالميثان السائل والأكسجين. وكان إطلاق “هانبيت-نانو” قد تأجل ثلاث مرات سابقًا لأسباب تقنية.

أكثر من 530 ألف جريمة سرقة سجلت خلال عام واحد والشرطة لم تحدد المشتبه بهم في أكثر من نصفها

كشفت إحصاءات رسمية حديثة عن تصاعد حاد في سرقة المتاجر في إنجلترا وويلز، حيث سجلت الشرطة أكثر من 530 ألف جريمة خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، أي ما يعادل جريمة واحدة تقريبًا كل دقيقة.

وأظهر تحليل أجراه مكتبة مجلس العموم بناءً على طلب حزب الديمقراطيين الليبراليين أن الشرطة أغلقت نحو 295 ألف قضية دون تحديد هوية المشتبه بهم، بما يزيد عن 800 قضية غير محلولة يوميًا، بزيادة 65% مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات، وأفادت التقارير بأن أقل من 20% من القضايا انتهت بتوجيه اتهامات رسمية.

ويعاني موظفو المتاجر من تداعيات هذا التصعيد، حيث تعرض 71% منهم لإساءة لفظية، و48% للتهديد، و9% لاعتداءات جسدية، ما دفع بعض المتاجر الصغيرة إلى الإغلاق بسبب الخسائر المالية المتزايدة.

ويطالب حزب الديمقراطيين الليبراليين الحكومة بتقديم منح وقروض تصل إلى 6500 جنيه إسترليني للمتاجر المستقلة لتركيب كاميرات مراقبة حديثة، إلى جانب تشديد العقوبات على المعتدين على العاملين في القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن الشهر قبل الماضي عن إيقاف 46 شخصًا في إطار عملية لتفكيك شبكة دولية يُشتبه في تهريب نحو 40 ألف هاتف مسروق من المملكة المتحدة إلى الصين، في أكبر حملة من نوعها على سرقة الهواتف في العاصمة. وبدأت الشرطة تحقيقها في ديسمبر 2024 بعد العثور على صندوق يحتوي على نحو 1000 هاتف جوال مسروق بالقرب من مطار هيثرو بلندن.

وأشار رئيس بلدية لندن صادق خان إلى أن الشرطة استهدفت زعماء عصابات التهريب واللصوص المتورطين في عمليات نشل الهواتف، مؤكداً أن العاصمة أصبحت تعرف بـ”عاصمة سرقة الهواتف” في أوروبا، حيث سرق أكثر من 80 ألف هاتف محمول في لندن عام 2024.

وأضاف التحقيق أن الموانئ البريطانية أصبحت مركزًا لسرقة وتهريب السيارات الفاخرة والهواتف الحديثة، فيما يواجه المزارعون أيضًا سرقة الجرارات التي تُهرب عبر الموانئ إلى أوروبا، وسط ارتفاع عدد المركبات المسروقة بنحو 75% خلال السنوات الأخيرة.

تحذير أمريكي من منتجات عناية شخصية تهدد حياة الأطفال بسبب مواد كيميائية سامة

حذرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) من منتجات للعناية الشخصية متوفرة في متاجر كبرى ومواقع إلكترونية، بعد اكتشاف مخاطر صحية محتملة قد تؤثر على الأطفال.

وسحبت شركة بلانتايمكس، مقرها فلوريدا، 50 ألف عبوة من مرهم “ماميسان” لتخفيف الألم بسعر 10 دولارات للعبوة، بعد اكتشاف احتوائه على “ليدوكائين”، وهو مخدر موضعي قد يؤدي إلى توقف القلب إذا ابتُلع.

وأوضحت اللجنة أن العبوات البلاستيكية الصفراء بسعة 3.52 أونصة ليست مقاومة للأطفال، ما يزيد خطر وصولها إليهم، ويُستعمل المرهم لتخفيف آلام العضلات ويشتهر بين الباحثين عن العلاجات الطبيعية.

وتم بيع المنتج في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين أبريل 2024 وأكتوبر 2025، ونصحت CPSC العملاء بإبعاد العبوات عن الأطفال والتواصل مع الشركة للحصول على أغطية مقاومة للأطفال.

وفي الوقت نفسه، سحبت شركة Feel the Beard نحو 840 عبوة من زيت نمو اللحية بسعة 30 مل، بعد اكتشاف احتوائها على “مينوكسيديل”، الذي قد يسبب انخفاضًا حادًا في ضغط الدم وقد يؤدي إلى الوفاة عند ابتلاعه.

ولم تُعبأ هذه العبوات وفق المعايير الأمريكية التي تشترط مقاومة الأطفال للمنتجات التي تحتوي على مينوكسيديل، وتم بيعها عبر موقع أمازون وفي أنحاء الولايات المتحدة بين أبريل وسبتمبر 2025.

وأكد مسؤولو CPSC أن كلا المنتجين يشكلان خطرًا شديدًا على الأطفال بسبب عدم استخدام عبوات مقاومة لهم، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات حتى الآن.

وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 60 ألف طفل دون سن الخامسة يُدخلون سنويًا إلى المستشفيات في الولايات المتحدة نتيجة التسمم، بما في ذلك التعرض لأدوية تُصرف بدون وصفة طبية، فيما يبلغ عدد الوفيات من هذه الفئة العمرية حوالي 49 طفلًا سنويًا.

مصرع فينس زامبيلا أحد مبتكري لعبة “كول أوف ديوتي” في حادث سيارة

لقي فينس زامبيلا، أحد مبتكري لعبة الفيديو الشهيرة “كول أوف ديوتي”، مصرعه يوم الأحد في حادث سيارة أثناء قيادته فيراري على طريق شمال لوس أنجلوس، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، منها قناة “إن بي سي 4”.

واشتهر زامبيلا بمشاركته في تطوير سلسلة ألعاب “كول أوف ديوتي” وتأسيس شركة “ريسبون إنترتينمنت”، الاستوديو الذي أنتج ألعابًا شهيرة مثل “تايتانفول” و”أبيكس ليجندز” و”ستار وورز جيداي”، والتي تُعد من بين أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا في العالم.

وبدأ زامبيلا مسيرته المهنية في التسعينات كمصمم لألعاب إطلاق النار، وساهم في تأسيس شركة “إنفينيتي وارد” عام 2002، وأطلق لعبة “كول أوف ديوتي” عام 2003 قبل أن تستحوذ عليها شركة “أكتيفيجن”.

وغادر زامبيلا “أكتيفيجن” في ظروف مثيرة للجدل وأسّس شركة “ريسبون” عام 2010، التي استحوذت عليها شركة “إلكترونيك آرتس” عام 2017، حيث تولى مسؤولية إعادة إحياء سلسلة ألعاب “باتلفيلد”، مما رسخ سمعته كواحد من أكثر الشخصيات تأثيرًا في عالم ألعاب إطلاق النار.

إصابة 4 أشخاص والبحث عن ضحية خامسة بعد انفجار في مصنع كيماويات مصنف “سيفيسو” قرب ليون

أصيب أربعة أشخاص، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة، في انفجار وقع يوم الاثنين في مصنع كيماويات قرب ليون، بينما تجري السلطات البحث عن ضحية خامسة، وفق ما أفادت وسائل إعلام فرنسية، وتفاعل مسؤولو المحافظة بسرعة، حيث فُعّلت خطة الاستجابة للطوارئ، ونُشر طوق أمني بطول كيلومتر واحد حول المصنع.

ووقع الانفجار في مصنع “إلكيم” للسيليكون في سان فونس بمنطقة الرون، في ورشة عمل تابعة للمصنع، وأسفر عن إصابات بحروق بالغة، وقد تم علاج المصابين من قبل رجال الإطفاء والمسعفين على الفور، وتم استدعاء فريق استجابة طارئة كبير، حيث تواجد 34 مركبة و86 رجل إطفاء في الموقع بحلول الساعة 3:30 مساء.

وبثت السلطات تنبيهًا طارئًا للجمهور طلبت فيه البقاء في المنازل، فيما أكدت محافظة الرون عدم وجود خطر تسمم في الوقت الحالي.

وأعلنت المحافظة الإقليمية، بقيادة فابيان بوتشيو، إغلاق الطريق السريع A7 ووقف حركة المرور في كلا الاتجاهين، كما أُوقفت حركة القطارات والقطارات النهرية على نهر الرون.

وأشار المحافظ إلى أن مندوب المحافظة لشؤون الدفاع والأمن موجود في مركز القيادة العملياتية مع عمدة سان فونس، وتم تفعيل مركز العمليات الإدارية، بالإضافة إلى تطبيق خطة العمليات الداخلية الإلزامية لجميع مواقع سيفيسو ذات العتبة العالية.

يُذكر أن الموقع نفسه شهد انفجارًا مميتًا عام 2016 عندما كان يعرف باسم “بلوستار سيليكونز”، نتيجة تسرب سائل شديد الاشتعال من برميل.

اعتداء وحشي على فتاة في الشرقية بسبب خلاف على الميراث يثير غضب الأهالي

شهدت قرية كفر العدوي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في مصر واقعة مروعة، حيث تعرضت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا وخالها للاعتداء الوحشي والسحل والضرب المبرح على يد ثلاثة أشقاء، بسبب خلافات حول الميراث.

وأفاد شهود عيان أن الحادث وقع على مرأى ومسمع من سكان القرية أثناء زيارة الفتاة لأهلها من جانب أمها، ما أثار استياء وغضب واسع بين الأهالي، الذين طالبوا بتدخل عاجل من الجهات الأمنية والقضائية وتوقيع أقصى العقوبات على المتورطين، لردع أي محاولات لارتكاب جرائم مماثلة.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة أمس، وإخطار جهات التحقيق المختصة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين.

انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة والجهات الأمنية تبحث عن ناجين

انهار اليوم الثلاثاء عقار مكون من خمسة طوابق في منطقة إمبابة شمالي محافظة الجيزة المصرية، فيما باشرت قوات الأمن والحماية المدنية عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين تحت الأنقاض.

وتلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة بلاغاً بالحادث، وأكدت المعاينة الميدانية انهيار العقار بالكامل، دون ورود معلومات أولية حول سبب الانهيار، وسط جهود مكثفة للإنقاذ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء محمد عدلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات رفع الأنقاض والتفتيش الدقيق عن أي محاصَرين أو مصابين من سكان العقار، بالتعاون مع محافظة الجيزة ومسؤولي حي إمبابة.

وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان في المباني المجاورة ومنع وقوع حوادث مماثلة.

انفجار كيميائي ضخم يهز جامعة ناغويا في اليابان ويسبب إصابات

هز انفجار ضخم، يُعتقد أنه ناجم عن مادة كيميائية، صباح اليوم الثلاثاء جامعة ناغويا في منطقة تشيكوسا بمحافظة آيتشي اليابانية، أثناء عمليات تنظيف داخل المباني الجامعية.

وتلقى قسم الإطفاء بلاغاً بالحادث، وأفادت وكالة كيودو نقلاً عن الشرطة أن الانفجار أسفر عن إصابات بين عدد من الأشخاص، دون تحديد العدد الدقيق أو حالتهم الصحية حتى الآن.

ولا تزال أسباب الانفجار غير واضحة، فيما باشرت فرق الطوارئ التحقيق في الموقع لتحديد ملابسات الحادث واحتواء أي مخاطر محتملة نتيجة المواد الكيميائية.

السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً على 3 إرهابيين بعد إدانتهم بجرائم خطيرة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيراً في ثلاثة مواطنين بعد إدانتهم بارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية داخل المملكة.

وبحسب بيان الوزارة على حسابها في تطبيق “إكس”، فقد ارتكبت المجموعة جرائم خطيرة شملت قتل أحد رجال الأمن وإصابة زميل له، إضافة إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على مقار ومركبات تابعة للأجهزة الأمنية.

وأشار البيان إلى ضبط أسلحة نارية وذخائر متنوعة بحوزة المتهمين، كما كانوا يمارسون نشاطاً يتعلق بتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات محلياً.

وأكدت الداخلية أن هذه الأعمال شكلت جزءاً من مخطط إجرامي يهدف إلى تقويض أمن الوطن وزعزعة استقراره الاجتماعي، مستدلة على استكمال الإجراءات القضائية اللازمة وثبوت الجريمة عليهم قبل تنفيذ العقوبة الرادعة.

فرنسا تعتقل مؤثرا جزائريا بتهمة إهانة الشرطة والتحريض على العنف

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال المؤثر الجزائري مهدي ب، بعد نشره مقطع فيديو تضمن إهانات لعناصر الشرطة الفرنسية أثناء تأديتهم واجبهم في مكان عام.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن الشرطة ألقت القبض على مهدي ب خلال الليلة الماضية، في إطار تحقيقات تتعلق بمحتوى نُشر على منصة تيك توك.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن مهدي ب صوّر عناصر من الشرطة أثناء عملهم، ووجّه لهم إهانات باللغة العربية، كما أساء إلى الدولة الفرنسية، وحرّض شابا على الاعتداء على أحد الضباط.

ويُذكر أن مهدي ب، البالغ من العمر 29 عاما، كان قد أدين في يناير الماضي بالسجن ثمانية أشهر في جلسة استماع فورية أمام محكمة في منطقة باريس، بتهمة تبرير الإرهاب، كما صدر بحقه آنذاك قرار يقضي بإبعاده عن الأراضي الفرنسية.

وجاء اعتقاله في سياق توتر دبلوماسي متصاعد بين فرنسا والجزائر، حيث أوقفت السلطات الفرنسية منذ مطلع العام عددا من المؤثرين الجزائريين تمهيدا لترحيلهم.

وبحسب مصدر مطلع على القضية، ونتيجة عدم إصدار السلطات الجزائرية تصاريح دخول للمشتبه بهم، وُضع مهدي ب قيد الإقامة الجبرية في فرنسا بعد الإفراج عنه من مركز احتجاز إداري في شهر نوفمبر الماضي، ما حال دون تنفيذ قرار ترحيله.

ومن المتوقع أن يمثل مهدي ب أمام القضاء لمواجهة تهم جديدة تشمل إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والتحريض على العنف، إضافة إلى خرق شروط الإقامة الجبرية.

وفاة الماكيير المصري محمد عبد الحميد أحد أبرز صانعي الجمال الخفي في السينما

توفي صباح الثلاثاء الماكيير المصري محمد عبد الحميد، أحد أبرز خبراء المكياج الفني في مصر، ووالد الفنان أحمد عبد الحميد، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت أسرته.

وقالت الأسرة إن الراحل كان قد تنبأ بقرب رحيله قبل أيام من وفاته، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى، حيث أخبر زوجته أنه لن يغادر المستشفى هذه المرة، ليفارق الحياة بعد ذلك بأيام قليلة، في مشهد مؤثر ترك حزنا واسعا بين محبيه وزملائه.

ويُعد محمد عبد الحميد من الأسماء البارزة في عالم المكياج الفني، إذ امتدت مسيرته المهنية لأكثر من ثلاثة عقود، شارك خلالها في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وترك بصمة واضحة في تجسيد الشخصيات المركبة بصريا.

وعمل الراحل ماكييرا رئيسيا لعدد كبير من نجوم الفن العربي، من بينهم صباح ووردة الجزائرية ويسرا وميرفت أمين وليلى علوي وفاروق الفيشاوي وشريف منير وحسين فهمي وأحمد حلمي وخالد النبوي.

واشتهر بمهارته العالية في صناعة الماسكات التجميلية، التي استخدمت في تجسيد شخصيات تاريخية وفنية معقدة، من بينها شخصية الرئيس المصري الراحل أنور السادات التي قدمها الفنان أحمد زكي، وشخصية مصطفى محمود في أعمال جسدها خالد النبوي، إضافة إلى الدور النسائي الذي قدمه شريف منير في فيلم هيستيريا.

وبدأ محمد عبد الحميد مسيرته كمساعد ماكيير في أعمال بارزة مثل ملف سامية شعراوي وزوجة رجل مهم والإرهاب وكابوريا، قبل أن يصبح اسما معتمدا في كبرى الإنتاجات، وشارك لاحقا في أعمال مثل فيلم آيس كريم في جليم، ومسلسلات رد قلبي والعطار والسبع بنات وذات والقاهرة كابول.

وكان الراحل متزوجا من الفنانة المعتزلة حنان عادل، المعروفة بمشاركتها في مسلسل ضمير أبلة حكمت، وترك خلفه ابنه الفنان أحمد عبد الحميد، وابنته آية عبد الحميد التي تُعد من أبرز خبيرات المكياج الفني في مصر اليوم.

مأساة عائلية في ضواحي باريس بعد انفجار منزل وإصابة أم وأطفالها الثلاثة بجروح حرجة

أفادت قناة BFMTV بأن انفجارًا عنيفًا هز جناحًا سكنيًا في بلدية ماني-ليه-أمو بمنطقة إيل-دو-فرانس قرب باريس، ما أسفر عن إصابة امرأة وثلاثة من أطفالها بجروح بالغة الخطورة.

وأوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع صباح الثلاثاء 23 ديسمبر، حيث اندلع حريق أعقب انفجارًا داخل مبنى سكني، وأسفرت المعطيات الأولية عن تسجيل أربع حالات حرجة للغاية، تعود لامرأة تبلغ من العمر 39 عامًا وأطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمسة أعوام.

وأنقذ عناصر الإطفاء الأم وأطفالها من تحت الأنقاض، وجرى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما أفادت سلطات إقليم إيفلين بإصابة خمسة بالغين وطفلين آخرين بجروح متفاوتة جراء الانفجار.

وأعلنت السلطات تنظيم مركز لاستقبال المتضررين، إلى جانب إنشاء وحدة للدعم الطبي النفسي لمساعدة العائلات المتأثرة بالحادث.

وقال عمدة البلدية برتران أويون إن موجة الانفجار كانت قوية بشكل استثنائي وألحقت أضرارًا بعدد من المنازل السكنية والمباني المجاورة والمركبات المتوقفة في محيط المبنى المنكوب.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها القناة أن الهيكل المعدني فقط هو ما تبقى من المبنى بعد الانفجار، في حين لم تُحدد الأسباب حتى الآن، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.