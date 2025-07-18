كوارث وحوادث مأساوية تضرب مصر والجزائر وكوريا الجنوبية وأمريكا وروسيا

تتوالى الكوارث والأحداث المأساوية حول العالم، ففي مصر، انهيار عقارين بالقاهرة خلال ساعة أسفر عن قتيل وإصابات، إضافة إلى إصابة الفنانة رزان مغربي بانهيار سقف قاعة حفلات، وتحقيق أمني في سرقة بمصر، وفي الجزائر، شاب يقتل 6 من عائلته ويحرق المنزل بتلمسان. كوريا الجنوبية تواجه أمطارًا غزيرة أودت بحياة 4 أشخاص وشردت آلافًا، الولايات المتحدة تحت إنذار أحمر لعاصفة استوائية جديدة بعد فيضانات مدمرة، في روسيا، دب يهاجم سائحة وينجو فريقها، و على متن سفينة فاخرة، أكثر من 140 حالة مرض معوي غامض، السعودية تحبط تهريب 310 آلاف حبة كبتاغون، في البرازيل، المحكمة العليا تفرض قيودًا صارمة على بولسونارو، وأميركا تسحب آلاف أكياس رقائق بطاطا بسبب خطر صحي.

انهيار عقارين في القاهرة خلال ساعة واحدة يسفر عن قتيل وعدة إصابات

شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم حادثتين مأساويتين بانهيار عقارين سكنيين في منطقتين مختلفتين خلال ساعة واحدة، مما أسفر عن وفاة شاب وإصابة عدة أشخاص.

في البداية، انهار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة مصر القديمة، وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي.

بعد أقل من ساعة، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بانهيار عقار آخر مكون من 3 طوابق في منطقة ساحل شبرا. وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى الموقع وبدأت عمليات الإنقاذ لانتشال المصابين المحتملين من تحت الأنقاض.

وأكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أن عقار شبرا كان خاليًا من السكان وتم إخلاؤه سابقًا بسبب كونه آيلًا للسقوط، لكنه تسبب في وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا أثناء مرورّه بالقرب منه، فيما حدث به انهيار جزئي دون التأثير على العقارات المجاورة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل جهودها في حصر العقارات ذات الخطورة الداهمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

إصابات بالغة للفنانة رزان مغربي إثر انهيار سقف قاعة حفل في مصر

أصيبت الفنانة اللبنانية الشهيرة رزان مغربي بإصابات بالغة بعد انهيار جزء من سقف قاعة أحد الفنادق في مصر، أثناء إحيائها لحفل غنائي. وقالت مصادر طبية إن مغربي تعرضت لإصابات في الرأس وكدمات متفرقة في جسدها، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المصرية، سيخضع فريق طبي لمغربي لعملية جراحية دقيقة بعد إجراء الفحوصات اللازمة. كما تم الاشتباه بإصابتها بارتجاج في المخ بعد أشعة مقطعية على رأسها، مما جعل وضعها الصحي غير مستقر.

في ذات السياق، أفادت المصادر أن مغربي قد حررت محضرًا ضد إدارة الفندق بسبب الإهمال في صيانة القاعة، مما أدى إلى تعرض حياتها للخطر.

السلطات المصرية تحقق في سرقة نجلي وزير سوداني سابق بالجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية في مصر تحرياتها لكشف هوية المتورطين في واقعة سرقة استهدفت نجلي وزير بترول سابق في السودان، يقيمان في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فإن الجناة تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تُقدر بنحو 750 ألف جنيه مصري من داخل مسكن الضحيتين. وقد تقدم الشابان ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة، حيث باشرت فرق المباحث المعاينة وجمع الأدلة من موقع الحادث.

وأفادت مصادر تحقيق بأن الجهات المختصة استمعت إلى أقوال المجني عليهما، فيما تم تكليف فرق فنية بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، والاستماع إلى إفادات الجيران، في محاولة لتحديد هوية المتهمين وتعقب خط سيرهم.

وتواصل أجهزة التحقيق جهودها لضبط الجناة واستعادة الأموال المسروقة.

جريمة مروعة تهز إسطنبول: العثور على جثة طالبة داخل حقيبة والجاني شرطي سابق متهم بجريمة قتل أخرى

اهتز الشارع التركي بعد كشف تفاصيل جريمة صادمة راحت ضحيتها الطالبة الجامعية عائشة توكيياز (22 عامًا)، والتي عُثر على جثتها داخل حقيبة على جانب طريق في منطقة أيوب سلطان بمدينة إسطنبول.

التحقيقات كشفت أن القاتل هو جميل كوتش، شرطي سابق تم فصله من الخدمة العام الماضي، واتُهم سابقًا في جريمة قتل غامضة وقعت قبل عامين في ديار بكر، حيث تم العثور حينها على حمضه النووي تحت أظافر الضحية.

وبحسب ما نقلته الصحفية ميرفي توكاز عبر “CNN Türk”، فقد تم توقيف 7 أشخاص على صلة بالجريمة، من بينهم كوتش، الذي ادعى في إفادته أن عائشة فقدت وعيها بعد سقوطها على الدرج في منزله، ما دفعه إلى وضعها داخل حقيبة ومحاولة التخلص منها بمساعدة أصدقائه.

التحقيق أظهر أن كوتش عرض مبلغ 500 ألف ليرة تركية على سائق سيارة أجرة للتخلص من الجثة، وقطع التيار عن كاميرات محطة وقود كان قد مر بها، لتضليل السلطات. إلا أن بلاغًا من شقيقة الضحية عن اختفائها أسقط خطته.

النيابة العامة وسّعت التحقيق، خصوصًا بعد الربط بين هذه الجريمة وجريمة أخرى مشابهة، مع تعيين مفتشين من وزارة الداخلية، أحدهما مدني والآخر من الشرطة، لمتابعة القضية التي أثارت ضجة كبرى في تركيا.

ويُنتظر صدور تقرير معهد الطب الشرعي لتحديد ملابسات الوفاة، في وقت يطالب فيه الشارع التركي بتشديد المحاسبة على المسؤولين، خاصة في ظل تورط عناصر سابقة من أجهزة الأمن في مثل هذه الجرائم.

مجزرة أسرية تهز تلمسان.. شاب جزائري يقتل 6 من أفراد عائلته ويحرق المنزل

كشفت السلطات القضائية الجزائرية، يوم الأربعاء، تفاصيل جريمة مروّعة راح ضحيتها 6 أفراد من عائلة واحدة في منطقة عين يسر بولاية تلمسان، الواقعة على بُعد 523 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائر.

وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون، أن الجريمة وقعت بتاريخ 10 يوليو الجاري، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 21 عاماً على قتل أفراد أسرته، وهم الوالدان وأطفالهما، مستخدماً سلاحاً أبيضاً، قبل أن يعمد إلى إشعال النار في المنزل محاولاً طمس معالم الجريمة.

وبحسب المعاينات الأولية التي أجرتها مصالح الدرك الوطني، تم العثور على جثث الضحايا وعليها آثار طعنات متفرقة، ما يؤكد تعرضهم لاعتداء جسدي قبل نشوب الحريق.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود “دلائل قوية” على تورط المشتبه به الرئيسي، المدعو (ش. م. ر)، في ارتكاب الجريمة. كما تم توقيف شقيقه (ش. ف) بتهمة عدم التبليغ عن الجريمة رغم علمه بها، إضافة إلى إخفاء أشياء مسروقة.

وقد تم تقديم المتهمين أمام النيابة العامة، حيث وُجهت للقاتل تهم القتل العمد، وإضرام النار عمداً في مسكن مأهول، والسرقة مع حمل سلاح ظاهر، فيما يواجه شقيقه تهماً تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة. وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

أمطار غزيرة تضرب كوريا الجنوبية.. 4 قتلى وآلاف المشردين وسط تحذيرات من موجة جديدة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وشُرّد أكثر من خمسة آلاف آخرين نتيجة أمطار غزيرة ضربت مناطق متفرقة من كوريا الجنوبية، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن شخص مفقود جرفته المياه في أحد مجاري السيول.

وقالت السلطات إن رجلاً في الأربعينيات من عمره توفي مساء الأربعاء بعد انهيار جدار استنادي بارتفاع 10 أمتار على سيارته في مدينة أوسان، الواقعة جنوب العاصمة سيئول، كما لقي رجلان في الستينات والثمانينات من العمر مصرعهما في مدينة سيوسان بإقليم جنوب تشونغتشيونغ نتيجة الفيضانات التي غمرت الشوارع.

وفي مدينة دانغجين، عُثر على رجل ثمانيني ميتًا داخل الطابق السفلي من منزله الغارق بالمياه.

وأفادت هيئة الطوارئ بأن شخصًا لا يزال في عداد المفقودين بعد أن جرفته السيول في مجرى مائي بمدينة غوانغجو جنوب غرب العاصمة.

وأسفرت هذه الكارثة الجوية عن تشريد 5192 شخصًا من 3413 أسرة في أنحاء متفرقة من البلاد، بحسب بيان رسمي.

سجلت مدينة ناجو في إقليم جنوب جولا أكبر كمية هطول مطري بلغت 455 ملم خلال يومين، بينما سجلت غوانغجو وهونغسيونغ وسيوسان وداميانغ معدلات تتراوح بين 397 و442 ملم.

وقالت وكالة الأرصاد الكورية الجنوبية إن البلاد تستعد لموجة مطر جديدة خلال يومي 18 و19 يوليو، مع توقعات بهطول بين 100 و200 ملم في غوانغجو، بوسان، أولسان، وأجزاء من إقليمي جنوب جولا وجنوب غيونغسانغ.

كما ستشهد سيئول والمناطق الجبلية من إقليم غانغوون أمطارًا تراوح بين 30 و100 ملم، بينما ستتلقى جزيرة جيجو ما يصل إلى 80 ملم من الأمطار.

وتواصل السلطات إصدار تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية محتملة في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية.

إنذار أحمر في أمريكا: عاصفة استوائية جديدة تهدد ملايين السكان بعد كارثة فيضانات يوليو

أطلق المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إنذارًا أحمر بعد تطورات مقلقة تشير إلى اقتراب عاصفة استوائية جديدة من سواحل الخليج الأمريكي، في وقت لم تلتئم فيه بعد جراح كارثة فيضانات يوليو التي أودت بحياة أكثر من 120 شخصًا في ولاية تكساس.

العاصفة، التي حملت الاسم الرمزي “إنفست 93L”، بدأت تتحرك غربًا بعد أن تسببت في أمطار غزيرة اجتاحت ولايتي فلوريدا ولويزيانا، وسط مخاوف من تطورها إلى عاصفة استوائية مكتملة خلال الأيام المقبلة، ورغم أن فرص تصاعد قوتها محدودة، إلا أن خبراء الأرصاد حذروا من خطر حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق الواقعة على مسارها، خاصة في لويزيانا، حيث أُصدرت تحذيرات رسمية تشمل مدنًا مثل باتون روج ولافاييت حتى يوم السبت.

وبحسب التوقعات الجوية، ستبدأ الأمطار الغزيرة يوم الجمعة وتستمر حتى نهاية الأسبوع، مع معدلات هطول متوقعة تتراوح بين 1 إلى 3 بوصات في مناطق تمتد من هيوستن بولاية تكساس حتى بنما سيتي في فلوريدا، بينما قد تصل إلى 8 بوصات في بعض المناطق مثل لافاييت.

كما من المتوقع أن تتأثر أجزاء من ألاباما وميسيسيبي أيضًا، حيث قد تؤدي الهطولات الغزيرة إلى فيضانات محلية، قبل أن تبدأ العاصفة في التراجع تدريجيًا مع اقترابها من حدود أركنساس بنهاية عطلة نهاية الأسبوع.

وحذّرت السلطات من أن ارتفاع منسوب المياه إلى 6 بوصات فقط كفيل بجرف شخص بالغ، بينما يمكن أن تطفو المركبات في مياه لا يتجاوز عمقها قدمًا واحدًا.

وقد تسببت هذه العاصفة بالفعل في فيضانات خطيرة في فلوريدا، حيث شهدت مدينة بلانت سيتي أمطارًا تجاوزت قدمًا كاملًا خلال ساعات، مما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل. وفي مدينة سانت أوغسطين، أصيب ثلاثة أشخاص بصاعقة برق، أحدهم في حالة خطيرة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من فيضان مأساوي ضرب مقاطعة كير في تكساس خلال الرابع من يوليو، عندما تسبب ارتفاع مفاجئ في منسوب نهر غوادالوبي بمقدار 20 قدمًا خلال 90 دقيقة، في مقتل 129 شخصًا، بينهم أطفال كانوا في مخيمات صيفية، ما شكّل واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها الولاية في السنوات الأخيرة.

دب يهاجم سائحة في خيمتها بشبه جزيرة كامشاتكا الروسية وفريقها ينقذها

تعرضت سائحة تبلغ من العمر 43 عاماً لهجوم من دب أثناء نومها داخل خيمتها في منطقة يليزوفو بشبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا. وتمكنت زملاؤها من التدخل في اللحظة الحاسمة وطرد الدب، ما أنقذ حياتها.

نُقلت السائحة بعد الحادثة إلى مستشفى يليزوفو المحلي حيث خضعت لعملية جراحية عاجلة بسبب عضات متعددة وجروح ممزقة وكسر في العظم.

وأكد كبير الأطباء في المستشفى غرام دللاكيان أن المرأة خرجت من حالة الصدمة واستقرت حالتها الصحية، رغم بقائها حرجة، بعد تلقيها تطعيمات ضد داء الكلب والكزاز.

وأشار الطبيب إلى أن الحادثة وقعت أثناء وجود السائحة بمفردها داخل الخيمة، وأن فريق السياح تدخل سريعاً عقب صراخها لطرد الدب.

يُذكر أن منطقة كامشاتكا سجلت مؤخراً هجمات مشابهة من دببة، حيث أُصيب رجل في يونيو الماضي بهجوم دب آخر قُتل بإطلاق نار.

كارثة صحية على متن سفينة فاخرة.. أكثر من 140 إصابة بمرض معوي غامض

تحولت رحلة بحرية تابعة لشركة “رويال كاريبيان” إلى أزمة صحية خطيرة بعد تسجيل أكثر من 140 حالة إصابة بمرض معوي غامض على متن سفينة الرحلات الفاخرة “نافيجيتور أوف ذا سيز”.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أبلغ 7 من أفراد الطاقم و134 راكبًا عن أعراض تشمل القيء، وتشنجات المعدة، والإسهال خلال رحلة استمرت أسبوعًا من لوس أنجلوس إلى المكسيك.

لا يزال السبب الدقيق لتفشي المرض مجهولاً، مما دفع الجهات الصحية لفتح تحقيق عاجل. وأكدت الـ CDC أن شركة “رويال كاريبيان” طبقت إجراءات تنظيف معززة، شملت عزل المصابين وزيادة بروتوكولات الصرف الصحي على متن السفينة.

من جانبها، أكدت الشركة أن صحة وسلامة الضيوف والطاقم والمجتمعات التي تزورها تعتبر أولوية قصوى، وأنها تنفذ إجراءات تنظيف صارمة تفوق متطلبات الصحة العامة.

يأتي هذا التفشي ضمن سلسلة من 18 حالة تفشي أمراض معوية على متن سفن سياحية خلال عام 2025، معظمها مرتبط بفيروس “نوروفيروس” شديد العدوى، والذي يسبب القيء والإسهال.

وقالت الـ CDC إن تحديد العامل المسبب قد يستغرق بعض الوقت، حيث لا يكون سبب التفشي واضحًا دائمًا مع بداية التحقيقات. وكان لشركة “رويال كاريبيان” تجارب مماثلة في فبراير 2025، عندما أصيب أكثر من 90 راكبًا على متن سفينة أخرى تابعة لها.

رغم انتشار هذه التفشيات على متن السفن، تؤكد الـ CDC أنها تمثل فقط 1% من إجمالي حالات الأمراض المعوية المبلغ عنها، لكنها تراقب الوضع عن كثب خاصة مع انتشار سلالة جديدة من فيروس نوروفيروس على اليابسة والبحر.

السعودية تحبط تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاغون عبر ميناء جدة الإسلامي وتوقف 8 متورطين

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب المخدرات التي تم رصدها مؤخرًا، وذلك بعد ضبط 310 آلاف حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة (الكبتاغون) داخل مركبة واردة عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، حمود الحربي، أن الكمية تم اكتشافها خلال إجراءات الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة، حيث عُثر على الحبوب مخبأة بإحكام في عدة أماكن داخل المركبة، ما يعكس محاولات احترافية لإخفاء الشحنة.

وأكد الحربي أنه جرى التنسيق الفوري مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مما أسفر عن القبض على 8 أشخاص داخل المملكة كانوا في انتظار استلام الشحنة، في عملية نوعية تعكس الجاهزية العالية والتكامل بين الأجهزة المعنية.

وشددت الهيئة على استمرار جهودها في إحكام الرقابة الجمركية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، بهدف حماية المجتمع من آفة المخدرات، وذلك ضمن تعاون وثيق مع الجهات الأمنية المختصة.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى دعم هذه الجهود والإبلاغ عن أي نشاطات تهريبية مشبوهة عبر الرقم الموحد (1910) أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، مؤكدة أن البلاغات تُعامل بسرية تامة، مع إمكانية صرف مكافآت مالية للمبلغين في حال ثبوت صحة المعلومات.

المحكمة العليا البرازيلية تفرض قيودًا صارمة على بولسونارو: سوار إلكتروني ومنع التواصل مع نجله واستخدام التواصل الاجتماعي

قضت المحكمة العليا في البرازيل بإلزام الرئيس السابق جايير بولسونارو بارتداء سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته، ومنعته من التواصل مع نجله إدواردو وعدد من السفراء، إضافة إلى حظر استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا القرار ضمن الإجراءات القضائية التي تتخذها السلطات ضد بولسونارو، المتهم بمحاولة تنفيذ انقلاب على السلطة الشرعية، إلى جانب عدد من الانتهاكات القانونية الأخرى، على خلفية احتجاجات أنصاره التي شهدتها البلاد منذ أواخر 2022.

وكانت هذه الاحتجاجات قد تسببت في اقتحام مبنى الكونغرس، وقصر بلانالتو الرئاسي، ومقر المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، قبل أن تستعيد الشرطة السيطرة على تلك المباني.

وشهدت هذه الأحداث توقيف نحو ألفي شخص، ووجهت تهم رسمية لـ1682 منهم، وصدر حكم بالسجن على 375 آخرين تتراوح عقوباتهم بين سنة و17 عامًا. كما حظرت السلطات على بولسونارو تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، متهمة إياه بالتحريض على الفوضى.

ورغم هذه الإجراءات، حشد بولسونارو في يونيو الماضي أكثر من 12 ألف شخص في مظاهرة بمدينة ساو باولو، مطالبًا بالعفو والسماح له بالترشح في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2026.

سحب آلاف أكياس رقائق بطاطا من الأسواق الأميركية بسبب مادة قد تهدد حياة المصابين بالحساسية

سحبت السلطات الصحية في الولايات المتحدة آلاف الأكياس من رقائق البطاطا “جيه هيغز” من الأسواق في أربع ولايات أميركية، بعد اكتشاف وجود مادة الحليب كمكوّن غير مصرح به على ملصق التغذية، ما يشكل خطراً صحياً على المستهلكين الذين يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان.

وأعلنت شركة “ساراتوغا بوتيتو تشيبس” المحدودة، ومقرها ولاية إنديانا، أنها سحبت أكثر من 2000 كيس من رقائق البطاطا، سعة أونصة واحدة، والتي وُزعت في متاجر ولايات ماريلاند، كنتاكي، فلوريدا، وإنديانا. وتحمل الأكياس المتأثرة تاريخ صلاحية 5 أكتوبر 2025، ورقم المنتج العالمي UPC: 0-51933-37327-3.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن الحليب يُعد من أبرز مسببات الحساسية، وأن استهلاكه غير المقصود قد يؤدي إلى ردود فعل تتفاوت بين الأعراض الطفيفة مثل الحكة والتورم، إلى حالات حادة من “الحساسية المفرطة” التي قد تهدد الحياة وتتطلب علاجاً فورياً باستخدام الأدرينالين.

وصنّفت الهيئة السحب ضمن الفئة الثانية، وهو ما يعني أن المنتج قد يسبب أذى صحي قابل للعلاج، مع عدم تسجيل أي إصابات حتى لحظة الإعلان.

ورغم عدم تحديد أسماء المتاجر المعنية، إلا أن منتجات “جيه هيغز” تُباع عادة في سلاسل كبرى مثل “وول مارت” و”Save-A-Lot”. ودعت الشركة المستهلكين المصابين بحساسية الحليب إلى عدم استهلاك المنتج والتواصل معها لاسترداده أو استبداله.

وكانت شركة “فريتو-لاي” قد أقدمت في مارس الماضي على خطوة مماثلة، بعد سحب نحو 1300 كيس من رقائق “توستيتوس كانتينا” لاحتمال احتوائها على منتج يحتوي الجبن دون الإشارة إلى ذلك في الملصق.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء في بيانها أن “قراءة المكونات بعناية أمر ضروري للمستهلكين ذوي الحساسية الغذائية”، مشددة على أن القانون الأميركي يُلزم الشركات بالإفصاح الكامل والواضح عن جميع مسببات الحساسية الرئيسية.

مقتل 3 أشخاص بانفجار داخل مركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس

قُتل ثلاثة أشخاص في حادث داخل مركز تدريب تابع للشرطة الأميركية في لوس أنجلوس، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن انفجار وقع أثناء تدريبات على إزالة المتفجرات.

وأعلنت المدعية العامة الأميركية بام بوندي عبر منصة “إكس” أن “حادثًا مروّعًا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة للتدريب”، مشيرة إلى أن محققين يتواجدون في الموقع لجمع المعلومات اللازمة.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أن الحادث وقع في أكاديمية يوغين بيسكايلوز للتدريب، التي تقع على بعد نحو 8 كيلومترات شرق مبنى بلدية لوس أنجلوس.

من جانبه، أفاد مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بأن الحاكم أُطلع على “الانفجار المُبلّغ عنه”، فيما عبّرت هيلدا سوليس، ممثلة مجلس مشرفي بلدية لوس أنجلوس، عن “حزنها العميق إزاء الحادث المأساوي”، وقدمت التعازي لعائلات الضحايا.

ونقلت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” عن مصادر مطلعة أن الانفجار وقع أثناء تدريب على إزالة المتفجرات، مرجحة أن يكون الحادث عرضياً، وأسفر عن مقتل ثلاثة مساعدين لقائد الشرطة.