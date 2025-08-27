كوارث وحوادث مأساوية حول العالم.. وفيات ونزاعات تهزّ عدة دول

شهد العالم في الأيام الأخيرة سلسلة من الحوادث المأساوية والكوارث التي أودت بحياة عشرات الأشخاص، ففي الهند، تسبب انهيار أرضي في منطقة جامو وكشمير بمصرع 30 شخصًا، في حين أسفر انقلاب حافلة غرب كابول في أفغانستان عن وفاة 25، وفي الأردن، شهدت العاصمة عمّان حادثة قتل مأساوية لموسى عمير أبو سوليم، نائب سابق، وابنه برصاص ابن شقيقه إثر خلاف عائلي، بينما في العراق أودت جريمة قتل أستاذة جامعية على يد ابن عمها بحياتها إثر خلاف عشائري، كذلك شهدت فرنسا حادث سقوط مروحية أثناء إخماد حريق في بحيرة، من جهة أخرى، شهدت كولومبيا عملية اختطاف لـ34 جنديًا على يد قرويين بتواطؤ مع جماعة متمردة، وألمانيا شهدت انفجارات متكررة في ميناء هامبورغ بعد حريق ضخم استمر لأكثر من 40 ساعة، وفي مشهد مختلف، أصدرت محكمة صينية حكمًا بالإعدام مع وقف التنفيذ على مسؤول كبير بتهمة الرشوة، في حين كشفت شركة أمن سيبراني عن فيروس فدية جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يشكل تهديدًا رقميًا جديدًا، أمطار غزيرة ضربت العاصمة السودانية الخرطوم مسببة سيولًا وفيضانات، في حين أصدرت إسبانيا قانونًا يحمي الموظفين من ضغوط العمل الرقمية خلال الإجازات، وأعلنت الدنمارك استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي على خلفية تقارير عن حملات نفوذ في غرينلاند.

مقتل نائب أردني سابق ونجله برصاص ابن شقيقه في عمّان

أعلنت وسائل إعلام أردنية، مقتل النائب الأردني السابق موسى عمير أبو سوليم ونجله برصاص أحد أقاربه في منطقة أبو نصير شمال العاصمة عمّان، نتيجة خلافات عائلية.

وأصيبت زوجة النائب في الحادثة نفسها وتبلغ حالتها الحرجة، ما أثار موجة صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الأردنيين الذين تداولوا تفاصيل الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن مطلق النار هو ابن شقيق أبو سوليم، الذي سلم نفسه فور تحديد هويته، وتم ضبط السلاح المستخدم. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث بالكامل.

ونعى رئيس مجلس النواب الأردني الفقيد مستذكرًا دوره الوطني وأدائه النيابي، مقدمًا التعازي الحارة لأسرته، في لحظة مأساوية تركت أثرًا عميقًا في الشارع الأردني.

خلاف عشائري ينتهي بجريمة مروعة.. مقتل أستاذة جامعية في صلاح الدين على يد ابن عمها

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أن أستاذة جامعية تُدعى ختام أحمد الشمري قُتلت على يد ابن عمها، إثر خلاف عائلي مرتبط برفضها الزواج منه، ما أدى إلى تصاعد النزاع داخل العائلة.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة “شفق نيوز”، أن الجاني أطلق النار على الضحية ولاذ بالفرار، بينما باشرت قوات الأمن تحقيقًا عاجلًا، وبدأت حملة ملاحقة للقبض عليه وتقديمه للعدالة.

الحادثة أثارت موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بتشديد القوانين لحماية النساء من جرائم “القتل بدوافع عشائرية أو عائلية”، التي تتكرر في بعض المناطق العراقية.

عاجل: وفاة 25 شخصًا وإصابة 27 بانقلاب حافلة غرب كابول في أفغانستان

لقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 27 آخرون، مساء الثلاثاء-الأربعاء، إثر انقلاب حافلة على الطريق السريع المؤدي إلى قندهار في ولاية كابول، بسبب إهمال السائق، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية.

ونُقل المصابون إلى مستشفيات متعددة في المنطقة، في حين لا تزال حالة بعضهم غير واضحة.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من وقوع حادث سير مأساوي آخر في أفغانستان، أسفر عن مقتل 76 شخصًا بينهم 19 طفلًا في اصطدام حافلة تقل مهاجرين عائدين من إيران بشاحنة ودراجة نارية.

تُعتبر حوادث السير متكررة في أفغانستان بسبب سوء حالة الطرق وسلوكيات القيادة الخطرة ونقص القوانين المرورية، مع تسجيل عدة حوادث دامية خلال الأشهر الماضية.

انهيار أرضي في جامو يودي بحياة 30 شخصًا ويعطل النقل والمراسم الدينية

أفادت تقارير إخبارية بأن انهيارًا أرضيًا ناجمًا عن الأمطار الغزيرة أودى بحياة ما لا يقل عن 30 شخصًا وأصاب آخرين في منطقة جامو وكشمير بشمال الهند.

وأوضح بارامفير سينج، المسؤول البارز بالشرطة، لوكالة “تايمز أوف إنديا” أن عدة جثث تم العثور عليها منذ مساء أمس الثلاثاء بالقرب من موقع فايشنوديفي الهندوسي في منطقة كاترا، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وتسببت الأمطار الغزيرة في اضطراب حركة السكك الحديدية والطرق في المنطقة، وأدى الوضع إلى وقف المراسم الدينية السنوية في الموقع.

وتشهد الولايات الشمالية للهند خلال موسم الأمطار الموسمية فيضانات وانهيارات أرضية متكررة، مما أسفر عن وفيات وأضرار كبيرة في البنية التحتية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد أودت حوادث متعلقة بالأمطار الموسمية بحياة أكثر من 1200 شخص منذ الأول من يونيو الماضي، مع وقوع معظم حالات الوفاة في ولايتي جامو وكشمير وأوتاراخاند.

مروحية تسقط في بحيرة بغرب فرنسا أثناء إخماد حريق والطاقم ينجو

شهدت مدينة روسبوردان في غرب فرنسا، مساء الأحد 25 أغسطس، سقوط مروحية داخل إحدى البحيرات أثناء مشاركتها في جهود إخماد حريق شب في منزل قريب.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تحطم المروحية، حيث اصطدمت بسطح البحيرة أثناء محاولة تعبئة خزانها الذي تبلغ سعته 1000 لتر من المياه، وأدى الاصطدام إلى انحناء ذيل الطائرة قبل أن تفقد توازنها وتدور فجأة ثم تهوي نحو الماء بسرعة، في مشهد استغرق ثوانٍ معدودة.

وكان على متن المروحية رجلان، الطيار وضابط إطفاء، وتمكنا من السباحة والوصول إلى الشاطئ بأمان قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، كما تم إسعاف ميكانيكي تابع للشركة المالكة للمروحية، الذي كان يراقب المهمة من الضفة. غادر الثلاثة المستشفى في الليلة نفسها وهم بصحة جيدة.

ووصفت محافظة فينستير الحادث بأنه “حادث طيران”، مشيرة إلى أن الظروف الجوية كانت مثالية وقت وقوعه، إذ لم تكن هناك رياح وكانت السماء صافية، ما جعل سطح الماء يبدو كالمرآة، وأكدت السلطات أن التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب الدقيقة للسقوط المفاجئ.

رصاصة بياثلوني تفقد عرابه عينه خلال رحلة صيد في فنلندا

أفادت هيئة الإذاعة الفنلندية Yle بأن لاعب البياثلون الفنلندي أرتو هيكينن تسبب عن طريق الخطأ في إصابة عرابه (والده الروحي) أثناء رحلة صيد، ما أدى إلى فقدانه البصر في إحدى عينيه.

وقضت محكمة منطقة كاينوو بإدانة هيكينن بتهمة التسبب في أذى بدني جسيم ومخالفة قوانين الصيد، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 420 يورو، إضافة إلى دفع تعويض بقيمة 2800 يورو للمتضرر وتحمل تكاليف المحاكمة.

ووقع الحادث في سبتمبر 2024، حين كان هيكينن يبلغ 21 عامًا، وأثناء محاولته إصابة طائر انطلقت الرصاصة بالخطأ نحو عرابه، ما استدعى توجيه اتهامات بالإهمال والتقصير في الالتزام بقواعد السلامة خلال الصيد.

ويعتبر هيكينن من أبرز الوجوه الصاعدة في منتخب فنلندا للبياثلون، حيث سبق له الفوز بذهبية بطولة العالم للشباب 2022 في السباق الفردي.

محكمة صينية تحكم بالإعدام على مسؤول كبير بتهمة الرشوة

أصدرت محكمة صينية حكمًا بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين على ليو شينغتاي، نائب مدير اللجنة الدائمة لمجلس الشعب بمقاطعة هاينان، بتهمة قبول رشاوى تجاوزت قيمتها 316 مليون يوان صيني.

وأوضحت المحكمة أن التحقيقات كشفت عن استغلال ليو شينغتاي لمنصبه بين 2003 و2024 في مقاطعتي شاندونغ وهاينان، لتقديم المساعدة لبعض الوحدات والأفراد في إدارة الشركات وتحقيق الأعمال وتخصيص الأموال، مقابل تلقي أموال غير قانونية مباشرة أو عبر وسطاء بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 316 مليون يوان.

وذكرت المحكمة أن أفعال ليو تشكل جريمة رشوة خطيرة تسبب في خسائر كبيرة للدولة والشعب، لكنها أضافت أن هناك ظروفًا مخففة، إذ اعترف المسؤول بذنبه بعد القبض عليه، وكشف عن معظم الوقائع غير المعروفة للسلطات، وأبدى ندمه، واسترد كامل الأموال والممتلكات المتورطة بما في ذلك الفوائد، بالإضافة إلى تقديم معلومات مؤكدة عن جرائم أخرى ارتكبها آخرون، ما ساهم في تخفيف العقوبة.

كولومبيا.. اختطاف 34 جندياً على يد قرويين بتواطؤ جماعة متمردة جنوب البلاد

أعلنت الحكومة الكولومبية، يوم الثلاثاء، اختطاف 34 جندياً من قواتها في جنوب البلاد على يد قرويين يتصرفون بإيعاز من جماعة متمردة، وذلك في إقليم غوافياري حيث تخوض القوات الحكومية عمليات ضد المتمردين.

وقال وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز إن الجيش سيستغل جميع إمكاناته لضمان الإفراج عن الجنود المحتجزين، معلنًا عن مكافأة قدرها 5 آلاف دولار لكل من يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على زعماء المتمردين الذين خططوا للحادث.

وأضاف سانشيز في مؤتمر صحفي: “هذا عمل غير قانوني.. هؤلاء الأشخاص يعرقلون عملية عسكرية ضد التهديد الرئيسي في المنطقة”.

وأوضح الوزير أن الجنود محتجزون قرب قرية إل ريتورنو منذ يوم الأحد الماضي، عقب اشتباك مسلح أسفر عن مقتل 10 من أعضاء إحدى الجماعات المنشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

كما طالب القرويون الذين يحتجزون الجنود باستعادة جثة أحد المتمردين القتلى التي نقلت إلى مشرحة العاصمة الإقليمية.

وأكدت الحكومة الكولومبية أن زعماء المتمردين يتحملون مسؤولية هذه الحوادث، معتبرة أنهم يدفعون المدنيين للقيام بأعمال عدائية ضد القوات الحكومية.

وتواجه كولومبيا منذ سنوات تحديات كبيرة في بسط الأمن في المناطق الريفية، حيث تتنازع عصابات المخدرات والجماعات المتمردة على الأراضي التي كانت تحت سيطرة “فارك” قبل توقيع اتفاق السلام مع الحكومة عام 2016، وفي بعض المناطق النائية، يجد الجنود الحكوميون أنفسهم محاصرين من قبل قرويين مسلحين أو غير مسلحين، ويتم احتجازهم لعدة أيام إلى أن تتم المفاوضات لإطلاق سراحهم.

الشرطة الألمانية تعتقل شابًا سوريًا على خلفية طعن أمريكي في دريسدن

أعلن الادعاء العام في مدينة دريسدن الألمانية أن شابًا سوريًا يبلغ من العمر 21 عامًا يشتبه في تورطه بشكل أساسي في حادثة طعن استهدفت شابًا أمريكيًا داخل ترام المدينة.

وبحسب البيان الرسمي، استخدم المشتبه به “أداة خطيرة” أثناء الهجوم، والذي وقع في ليلة الأحد الماضي أثناء توقف الترام عند إحدى المحطات، وقد أصيب الشاب الأمريكي بجرح قطعي عميق في الوجه، ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، فيما أكدت الشرطة أنه لم يكن مهددًا بخطر على حياته.

وتشير التحقيقات إلى أن الحادثة بدأت عندما حاول رجلان من مجموعة مضايقة نساء داخل العربة، فتدخل الضحية الأمريكي، ليتم الاعتداء عليه بالسكين.

وكانت الشرطة قد أوقفت الشاب السوري بعد وقت قصير من الحادث، لكن النيابة العامة أطلقت سراحه لاحقًا لعدم توافر مبررات قانونية للحبس آنذاك، قبل أن يتم توقيفه مجددًا على خلفية سير التحقيقات، كما لا تزال السلطات تبحث عن مشتبه به ثانٍ لم تحدد هويته بعد.

وطالبت السفارة الأمريكية في برلين باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الجناة، بينما امتنعت النيابة وشرطة دريسدن عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول مجريات التحقيق لأسباب تتعلق بسير القضية.

إسبانيا تحمي الموظفين قانونياً من رسائل العمل خلال الإجازات وتفرض غرامات تصل إلى 7500 يورو

أعلنت الحكومة الإسبانية عن تطبيق غرامات مالية تتراوح بين 750 و7500 يورو على أرباب العمل الذين يزعجون موظفيهم برسائل “واتساب” أو أي وسائل تواصل مهنية خلال الإجازات الرسمية.

ويأتي القرار ضمن ما يُعرف بـ “حق الانفصال الرقمي”، بهدف ضمان حصول العاملين على وقتهم الخاص بعيداً عن ضغط العمل، وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، خصوصاً في ظل انتشار العمل عن بُعد وتزايد الشكاوى حول صعوبة الفصل بين العمل والحياة الخاصة.

ويتيح القانون للموظفين، وفق المادة 20 مكرر من قانون العمل الإسباني، الحق في الخصوصية عند استخدام الأجهزة الرقمية المقدمة من صاحب العمل، ويمنحهم إمكانية تقديم شكوى داخلية أو إلى لجنة الشركة أو إلى مفتشية العمل في حال تكرار محاولة التواصل خارج ساعات العمل، دون التعرض لأي عواقب قانونية.

ويؤكد القانون الجديد أن أي محاولة متكررة من صاحب العمل للتواصل مع الموظفين حول محتوى العمل خلال الإجازات الرسمية يُعد انتهاكاً للحقوق، ويحق للعاملين رفض الرد على هذه الرسائل.

الدنمارك تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بسبب تقارير عن “حملة نفوذ” في غرينلاند

استدعى وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن القائم بالأعمال الأمريكي في كوبنهاغن، على خلفية تقارير إعلامية تتحدث عن حملات نفوذ أمريكية في غرينلاند.

ونقلت قناة DR الدنماركية عن مصادر أن أمريكيين مقربين من الرئيس دونالد ترامب يقومون بأعمال سرية داخل الوسط الاجتماعي في غرينلاند بهدف إثارة الفتنة بين الجزيرة والدنمارك، وجمع معلومات عن السكان الذين يكنون الود أو البغض للولايات المتحدة، لخلق فرصة لضم غرينلاند إليها.

وأشار راسموسن إلى أن أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ستكون غير مقبولة ومرفوضة، مؤكداً أنه طلب من وزارة الخارجية استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي للتحدث معه بشأن الموضوع.

بدورها، أكدت الحكومة الأمريكية أن تصرفات الأفراد قد تكون لمصالح شخصية، وأن واشنطن لا تتحكم في تصرفات هؤلاء الأشخاص أو توجهها.

يذكر أن الرئيس ترامب سبق أن شدد على أهمية غرينلاند الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي، واعتبر ضرورة أن تكون جزءاً من الولايات المتحدة، بينما أكد رئيس وزراء غرينلاند السابق موت إيجيدي أن الجزيرة ليست للبيع ولن تباع أبداً.

وتعد غرينلاند جزءاً من مملكة الدنمارك منذ عام 1953، وحصلت على إدارة ذاتية في 2009 مع إمكانية الحكم الذاتي في شؤونها الداخلية.

انفجارات جديدة تهز ميناء هامبورغ بعد حريق هائل استمر 40 ساعة

شهد ميناء هامبورغ الألماني ليلة الثلاثاء الأربعاء سلسلة انفجارات جديدة بعد حريق هائل استمر لأكثر من 40 ساعة.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء إن النيران اشتعلت في حاويتين، وتم التعامل مع الحريق من مسافة آمنة باستخدام خراطيم المياه، بينما قامت خدمات الطوارئ بتركيب ستائر مائية بين الحاويات لمنع انتشار النيران.

وشارك نحو 30 فرد إطفاء صباح اليوم في الكشف عن جمر النيران وفتح الحاويات لإخمادها، في حين تنتظر السلطات الانتهاء من السيطرة على الحريق قبل بدء التحقيق لتحديد أسبابه.

اكتشاف أول فيروس فدية مدعوم بالذكاء الاصطناعي: “PromptLock” يفتح الباب لعصر جديد من الهجمات الإلكترونية

أعلنت شركة “ESET” السلوفاكية، المتخصصة في أمن المعلومات، عن اكتشاف أول فيروس فدية معروف يستخدم الذكاء الاصطناعي، أطلقت عليه اسم PromptLock.

وذكرت الشركة، في بيان نُشر على منصة “إكس”، أن البرنامج الخبيث يعتمد على نموذج لغوي مفتوح المصدر (gpt-oss-20b) من OpenAI، ويستخدم واجهة Ollama لتوليد نصوص برمجية خبيثة بلغة Lua تُنفذ محليًا على جهاز الضحية.

ويتميز PromptLock بقدرات متقدمة تشمل استخراج البيانات وتشفيرها، مع احتمالية تدميرها لاحقًا، ما يجعله من أخطر أنواع البرمجيات الخبيثة المكتشفة حتى الآن.

وأكدت “ESET” أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا النوع من الهجمات يسرّع مراحل الهجوم، ويُسهل إنشاء أكواد خبيثة ورسائل تصيد احتيالي مقنعة، مما يزيد من خطر هذه البرمجيات حتى على يد مهاجمين قليلي الخبرة.

وأشارت الشركة إلى أن PromptLock يُظهر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُستخدم في أتمتة الهجمات الإلكترونية بسرعة ودقة غير مسبوقة، مما ينذر بمرحلة جديدة من التهديدات الرقمية المتطورة، ويطرح تحديات كبيرة أمام خبراء الأمن السيبراني في العالم.

لبنان.. تفكيك شبكة تهريب كبتاغون تقودها امرأة أردنية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن تفكيك شبكة تهريب مخدرات يقودها عناصر من جنسيات مختلفة، بينهم امرأة أردنية، وذلك بعد إحباط محاولة تهريب نحو 15 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون عبر مطار بيروت الدولي.

وأوضحت المديرية في بيانها أن الحبوب كانت موضبة بطريقة احترافية داخل علب حلويات، حاولت سيدة تمريرها بتاريخ 19 يونيو 2025. وعلى إثر توقيفها، باشر مكتب مكافحة المخدرات المركزي تحقيقاً موسعاً، كشف عن تورط أردنية تُدعى “أ. ع.” (مواليد 1990) في توضيب الشحنة داخل حقيبة الموقوفة.

وبعد 24 ساعة فقط من صدور بلاغ تحرّ بحقها، تمكنت السلطات من توقيف “أ. ع.”، حيث اعترفت بوضع المخدرات داخل الحقيبة. كما بيّنت التحقيقات وجود شخص آخر متورط في تأمين الكمية، وقد صدر بحقه بلاغ تحرّ أيضًا.

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات لا تزال مستمرة بإشراف القضاء المختص، في إطار جهودها لتفكيك الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع تهريب الكبتاغون من لبنان وإليه.

أمطار غزيرة تضرب أجزاء واسعة من مناطق العاصمة الخرطوم

ضربت أمطارًا غزيرة أجزاء واسعة من مناطق العاصمة السودانية الخرطوم.

وشهدت المدينة في أغسطس الجاري أمطارًا وعواصف رعدية غطت مناطق واسعة، ما تسبب في سيول وفيضانات في بعض المناطق.

وحذرت النشرة الجوية السودانية من استمرار هذه الأمطار، التي رافقها نشاط لرياح شديدة السرعة في بعض المناطق.

ودعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق المنخفضة والوديان، لتجنب أخطار السيول والانزلاقات الأرضية.

وتأتي هذه الأمطار ضمن موسم الأمطار الموسمي في السودان، الذي يشهد تفاوتًا في هطولات الأمطار بين المناطق المختلفة.