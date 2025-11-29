كوارث وحوادث مأساوية وأزمات حول العالم

شهد العالم خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة من الأحداث المأساوية، بدءًا من غرق أكثر من 20 شخصًا في انقلاب قارب بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصرع أسرة كاملة بانقلاب سيارة في مصر، وصولاً إلى استشهاد شاب مصري بعد إنقاذه 13 فتاة من الغرق، كما شهدت مصر حريقًا ضخمًا في استوديو مسرحي، وسحب دواء غير مطابق للمواصفات، وفوز البلاد بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، وعالميًا، وقعت حوادث إطلاق نار في كاليفورنيا، وانقلاب حافلة أطفال في روسيا دون وفيات، وسقوط صخرة ضخمة على شاحنة بمكة، بينما اتخذت كازاخستان إجراءات عاجلة بعد هجوم على خط أنابيب للنفط، وأثارت هدايا فاخرة للرئيس الأمريكي ترامب جدلاً دوليًا، وأعلنت بيرو حالة الطوارئ على حدودها مع تشيلي لمنع المهاجرين، فيما أثار معرض أمني في فرنسا قلق الأمم المتحدة، ورفضت راهبات في النمسا البقاء في دير محتل.

هذه الأحداث تعكس تحديات متعددة من الكوارث الطبيعية والإنسانية إلى الأزمات الأمنية

غرق أكثر من 20 شخصاً وفقدان آخرين إثر انقلاب قارب شمال غربي الكونغو الديمقراطية

لقي ما لا يقل عن 20 شخصاً مصرعهم ولا يزال عدد من الركاب في عداد المفقودين إثر انقلاب قارب في بحيرة ماي-ندومبي شمال غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان القارب متوجهاً إلى العاصمة كينشاسا مساء الخميس، وكان على متنه ركاب من بينهم شماس كاثوليكي تم تعيينه حديثاً، وفق بيان صادر عن أبرشية المنطقة.

وأوضح إيمانويل بولا، أحد سكان مدينة إينونحو القريبة، أن القارب انطلق من بلدة كيري قبل أن ينقلب بين قريتي بوبيني ولوبكي حوالي الساعة الثامنة مساءً.

ولم تصدر السلطات الكونغولية حتى الآن حصيلة رسمية للضحايا أو بياناً حول أسباب الحادث، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين وسط مخاوف من ارتفاع عدد الغرقى.

مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة حتفهم إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى الأجهزة الأمنية بالبحيرة بلاغًا يفيد وقوع الحادث أمام قرية الكريون باتجاه رشيد. وأكدت المعاينة انقلاب السيارة بالقرب من الكوبري العلوي الدولي الساحلي، ما أسفر عن وفاة رجل وزوجته وأبنائهما الثلاثة.

تم نقل الجثث إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تحفظ سلطات التحقيق، بينما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

انقلاب قارب في بحيرة ماي-ندومبي يوقع أكثر من 20 ضحية وتواصل عمليات البحث عن مفقودين

أدى انقلاب قارب في بحيرة ماي-ندومبي شمال غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا، بينما ما زال عدد من الركاب في عداد المفقودين، بحسب ما أكدته أبرشية المنطقة.

وانطلق القارب المنكوب مساء الخميس من بلدة كيري باتجاه العاصمة كينشاسا، وكان يقل ركابا بينهم شماس كاثوليكي رُسّم حديثا، وفقا لبيان الأبرشية.

وأوضح إيمانويل بولا أحد سكان مدينة إينونحو في اتصال مع وكالة أسوشيتد برس أن القارب انقلب بين قريتي بوبيني ولوبكي قرابة الساعة الثامنة مساء، مشيرا إلى أن عددا من الركاب سقطوا في البحيرة مع اشتداد التيارات في تلك المنطقة.

وتواصل فرق الإنقاذ المحلية عمليات البحث عن مفقودين، بينما لم تصدر السلطات الكونغولية حتى الآن حصيلة رسمية أو توضيحات حول الأسباب المحتملة للحادث، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الغرقى.

تامر حسني ينفي حدوث خطأ طبي بعد عمليته في ألمانيا ويطمئن جمهوره

كشف الفنان المصري تامر حسني، الجمعة، آخر تطورات حالته الصحية، نافياً ما تم تداوله عن وقوع خطأ طبي أثناء العملية الجراحية التي خضع لها في ألمانيا لاستئصال جزء من كليته.

وأكد حسني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتحسن يومياً، وأن المتابعة مستمرة بين المستشفى الألماني ومصر، مشيراً إلى أن الأطباء الألمان أشادوا بالمستوى الطبي للفريق المصري المشرف على حالته.

وأضاف الفنان أن العملية كانت كبيرة وصعبة، لكنه يشكر الله ويدعو جمهوره لمواصلة دعمه، معرباً عن ثقته في تجاوز هذه المرحلة بسلام.

“شهيد الشهامة”.. وفاة شاب مصري بعد إنقاذ 13 فتاة من الغرق بالإسماعيلية

لقي شاب مصري، حسن أحمد حسن (35 عاماً)، مصرعه غرقاً بعدما تدخل لإنقاذ 13 فتاة من موت محقق إثر انقلاب حافلتهن في مجرى مائي بـ”مصرف بلوظة” بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

كان الشاب، وهو عامل زراعي، قد اندفع إلى المياه على الرغم من عدم إجادته للسباحة، وهشم زجاج الحافلة وأخرج الفتيات واحدة تلو الأخرى حتى أنقذهن جميعاً قبل أن تخلُف قواه ويسقط غرقاً.

وينحدر حسن من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وكان متوجهاً إلى عمله في إحدى المزارع بسيناء، وهو أب لثلاث فتيات، وكانت إحداهن تستعد للاحتفال بعيد ميلادها في اليوم التالي.

نال موقفه البطولي إشادة واسعة من الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووُصف بـ”شهيد الشهامة”. نُقل جثمانه إلى مستشفى القنطرة شرق تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الوفاة.

قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف تعويض 100 ألف جنيه لأسرة الشاب، وضم أسرته لبرنامج “تكافل وكرامة”، فضلاً عن التكفل بمصروفات تعليم بناته الثلاث خلال مراحل التعليم، وفقاً لتصريحات محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.

حريق هائل يلتهم ديكور مسلسل محمد إمام في استوديو مصر

اندلع حريق ضخم داخل استوديو مصر بمحافظة الجيزة، مستهدفًا ديكور مسلسل “الكينغ” الذي يؤدي بطولته الفنان محمد إمام والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأكد شهود عيان أن الحريق بدأ في ديكور خشبي سريع الاشتعال، قبل أن يمتد لبقية الموقع.

قوات الحماية المدنية تدخلت بسرعة وأخمدت النيران دون وقوع إصابات، وتم إخلاء بعض المنازل المجاورة كإجراء احترازي. محافظ الجيزة، عادل النجار، أكد سلامة البنية التحتية للاستوديو والمباني المحيطة، ونجاح فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق.

مؤلف المسلسل، محمد صلاح العزب، أوضح أن سبب الحريق لا يزال مجهولًا، وأن جميع أفراد طاقم العمل بخير، ولم يكن أحد متواجدًا في الموقع وقت الحادث.

مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026–2028

فازت مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026 – 2028، خلال الانتخابات التي جرت يوم الجمعة في مقر المنظمة بلندن، حيث حصلت على 132 صوتًا.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذا الفوز يمثل “انتصارًا جديدًا للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، وتجسيدًا للمكانة المرموقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية”.

وجاء الفوز بعد تنسيق مكثف بين وزارتي الخارجية والنقل، واستغلال السفارات المصرية حول العالم لدعم الترشح وحشد التأييد الدولي، ويؤكد التقدير والثقة العالمية في دور مصر المحوري في الملاحة والنقل البحري.

ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا لسلسلة النجاحات الدولية لمصر، بعد فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ورئاسة منظمة الأيزو للفترة 2026-2028، إضافةً إلى تولي خالد العناني منصب مدير عام اليونسكو لأول مرة في تاريخ مصر.

تحذير عاجل.. سحب دواء شهير لعلاج المعدة من الصيدليات في مصر

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورًا رسميًا بسحب تشغيلة محددة من مستحضر دوائي شهير لعلاج المعدة، بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في معامل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل سحب تشغيلة Zurcal 40 mg gastro resistant tablets التي تحمل رقم التشغيلة 230916. ويحتوي دواء “زوركال” على المادة الفعالة بانتوبرازول التي تقلل إفراز الحمض في المعدة، وتستخدم لعلاج حالات مثل ارتجاع المريء، الحموضة، التهابات المريء وقرحة المعدة والاثني عشرية.

وأكدت الهيئة أن القرار يقتصر على التشغيلة المذكورة فقط، ولا يشمل باقي منتجات المستحضر التي تظل آمنة ومتداولة بشكل اعتيادي.

كما أصدرّت تعليمات فورية بسحب التشغيلة من جميع الصيدليات ومنافذ التوزيع، مع وقف التداول والتحريز لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة هيئة الدواء المصرية لتعزيز منظومة اليقظة الدوائية ومتابعة جودة المستحضرات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ترامب يطلق فودكا خاصة به بسعر 47.45 دولار للزجاجة

أعلن إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بدء تلقي الطلبات المسبقة لشراء فودكا تحمل علامة ترامب التجارية.

ويمكن طلب زجاجة فودكا بسعة 750 مل عبر الموقع الإلكتروني مقابل 47.45 دولار، وهو ما يرجح أن يكون إشارة إلى أن ترامب هو الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة، وكان سابقاً الرئيس الخامس والأربعين.

ويُعرف عن دونالد ترامب أنه يحقق ملايين الدولارات سنوياً من تسويق وترويج اسمه عبر طرح سلع في الأسواق، بما في ذلك أحذية ترامب الرياضية وساعات ترامب ومنتجات أخرى.

إصابة شخصين على الأقل بإطلاق نار في مركز تسوق بكاليفورنيا

أفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية بإصابة شخصين على الأقل بإطلاق نار في مركز ويستفيلد فالي فير التجاري غرب سان خوسيه، كاليفورنيا، مساء الجمعة خلال يوم “الجمعة السوداء”.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع الساعة 5:40 مساءً، ونُقل الضحيتان إلى مستشفى قريب، ولم تتضح حالتهما الصحية بعد. وأضافت أن الحادث يبدو فرديًا وأن مطلق النار لم يعد نشطًا، مع استمرار التحقيق لمعرفة دوافعه.

وأوضحت السلطات أنها قامت بإخلاء المركز التجاري لضمان سلامة الزوار، مشيرة إلى أن يوم الجمعة الذي يلي عيد الشكر يشهد عادة ازدحامًا كبيرًا في التسوق وقد تتكرر فيه حوادث عنف.

هدايا فاخرة لترامب تثير جدلاً بين أوروبا والولايات المتحدة حول نفوذ السياسة

أثارت ساعة مكتبية ذهبية من “رولكس” وسبيكة ذهبية بقيمة 130 ألف دولار، أُهديتا للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من مجموعة رجال أعمال سويسريين، جدلاً واسعًا بشأن ما وصفه البعض بـ”شخصنة النفوذ الرئاسي” وصلته بالسياسات التجارية الأميركية.

وأشار باسكواله تريديكو، عضو البرلمان الأوروبي، إلى أنه كان “مشمئزًا من الهجوم الذهبي الساحر” قبل قرار ترامب خفض الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية من 39% إلى 15%، واعتبر أن الأمر يبدو وكأنه تحويل السياسة الخارجية إلى سياسة أفراد.

من جانبها، اعتبرت ليزا ماتزوني، رئيسة حزب الخضر السويسري، أن الهدايا تُظهر أن “المنطق الفاسد لترامب قد سمّم النخب السويسرية”، مشيرة إلى أن اعتماد المجلس الفيدرالي على مصالح نخبة اقتصادية خاصة في المفاوضات أمر غير مقبول.

وقد اكتُشفت الهدايا بفضل تحقيقات مدونين وباحثين على الإنترنت، الذين تتبعوا مصدر الساعة إلى وفد سويسري يضم 7 رجال، من بينهم المدير التنفيذي لشركة رولكس، بينما أهديت سبيكة الذهب رئيس شركة تكرير الذهب السويسرية MKS.

في المقابل، نفى البيت الأبيض أي علاقة بين الهدايا والاتفاق التجاري مع سويسرا، مؤكدًا أن قرارات ترامب كانت تستند إلى “مصلحة الشعب الأميركي”، وأوضح أن آلاف الهدايا تذهب عادة إلى الأرشيف الوطني، مع إمكانية عرض بعضها في مكتبة الرئيس أو متحفه.

رئيس بيرو يعلن حالة الطوارئ على الحدود مع تشيلي لمنع دخول المهاجرين

أعلن رئيس بيرو، خوسيه جيري، عن نية بلاده إعلان حالة الطوارئ على طول الحدود مع تشيلي، في مواجهة المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون لعبور الحدود، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة.

وقال جيري عبر منصة “إكس”: “لن نعلن حالة الطوارئ فحسب، بل سنفعل ذلك في تاكنا لتعزيز الأمن على الحدود وخلق الهدوء في مواجهة خطر دخول المهاجرين غير الشرعيين”.

وأوضحت السلطات المحلية وجود ما لا يقل عن 100 أجنبي، معظمهم من فنزويلا، يحاولون الدخول إلى بيرو، فيما ستكون تاكنا أول منطقة حدودية تطبق فيها حالة الطوارئ بسبب الهجرة غير الشرعية.

وكان المرشح الرئاسي التشيلي من اليمين المتطرف خوسيه أنطونيو كاست قد حذر من المهاجرين غير الشرعيين، مؤكداً أنهم سيواجهون الاحتجاز والترحيل في حال وصوله إلى السلطة.

معرض أمني في فرنسا يثير قلق الأمم المتحدة لعرضه “أدوات ووسائل للتعذيب”

أثار معرض Milipol 2025 للأسلحة والمعدات الأمنية في باريس، المنعقد بين 18 و21 نوفمبر، قلق خبراء الأمم المتحدة بعد اكتشاف معدات يمكن استخدامها كأدوات للتعذيب وقمع الاحتجاجات، رغم الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي على بيع أو ترويج مثل هذه المعدات.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، أليس جيل إدواردز، إن أسلحة الصعق المباشر، والقذائف متعددة السبطانات، وغيرها من المعدات “تسبب معاناة غير مبررة ويجب حظرها عالميًا”.

وتم عرض معدات متنوعة يمكن اعتبارها غير قانونية، تشمل مسدسات الصعق، دروع مكافحة الشغب المسننة، وطائرات مسيرة تقذف مواد كيميائية مهيجة، من شركات من عدة دول، بينها البرازيل، الصين، فرنسا، الهند، إسرائيل، تركيا، والولايات المتحدة.

ودعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الرقابة على معارض الأمن وإنفاذ القانون لمنع بيع المعدات المحظورة ومنع استخدامها في التعذيب وسوء المعاملة.

راهبات في النمسا يرفضن عرض الكنيسة للبقاء في الدير المحتل

رفضت ثلاث راهبات كاثوليك في النمسا، بعد احتلالهن لدير في قلعة غولدنشتاين، عرضًا من الكنيسة للبقاء في الدير وفق شروط محددة.

وقالت المتحدثة باسم الراهبات إن الأخوات الثلاث قررن بالإجماع عدم التوقيع على الاتفاق لأسباب قانونية، معتبرات الشروط غير مقبولة، خصوصًا ما يتعلق بمنعهن ومقدمي الرعاية من التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يحرمهن من الدعم الجماهيري.

وأضافت أن وعد الكنيسة بالسماح لهن بالبقاء “حتى إشعار آخر” لا قيمة له قانونيًا. وأوضح العرض الذي رفضنه أنه يشترط تسجيل الراهبات للحصول على أماكن في دار للرعاية، ومراجعة دور مقدمي الرعاية، وأن مشاركتهن الواسعة في أنشطة الدير لم تعد ضرورية، مع إعادة المرفق اللازم للحياة الروحية في الدير.

وكانت الراهبات برناديت وريجينا وريتا قد غادرن دار الرعاية في سبتمبر لعدم رغبتهن في الاستمرار هناك، وعادوا إلى الدير الذي عملن وعشن فيه لعقود، مما أدى إلى صراع مع رئيس رهبتهن ماركوس غراسل وسط تغطية إعلامية دولية.

انقلاب حافلة تقل فريق أطفال لكرة القدم في تشيليابينسك دون وفيات والتحقيقات جارية

انقلبت حافلة تقل فريقًا من أطفال لاعبي كرة القدم على طريق سريع في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، دون تسجيل أي وفيات، فيما يجري التحقق من الحالة الصحية لستة أطفال، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.

وقالت النيابة العامة في المقاطعة إنها فتحت تحقيقًا في الحادث المروري للحافلة التي كانت تنقل الأطفال من مدينة ماغنيتوغورسك إلى تشيليابينسك. وأوضحت أن جميع الأطفال يخضعون حاليًا لـ فحوص طبية للتأكد من سلامتهم.

وأضافت النيابة أن التحقيق سيُقيّم مدى التزام شركة النقل بقوانين السلامة المرورية، إلى جانب تحديد أسباب وملابسات انقلاب الحافلة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الضحايا، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.

وذكر الإعلام الروسي أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا، وكانوا في طريقهم لخوض مباراة، عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة بسبب الطرقات الزلِقة، ما أدى إلى انحراف المركبة وانقلابها. وكان على متن الحافلة 37 شخصًا وقت وقوع الحادث.

بالفيديو.. صخرة ضخمة تهوي على شاحنة في جبال مكة ونجاة السائق بأعجوبة

وثّق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صخرة عملاقة على شاحنة من نوع “قلّاب” داخل أحد مواقع الإنشاء في جبال مكة المكرمة، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو الصخرة وهي تتدحرج بسرعة كبيرة من أعلى الجبل قبل أن ترتطم مباشرة بالشاحنة، وسط صرخات وتحذيرات من العمال الذين حاولوا تنبيه السائق، وعلى الرغم من قوة الارتطام، نجح العمال في الوصول سريعاً إلى الشاحنة وإنقاذ السائق الذي خرج دون أن يتعرض لأي إصابة.

وبحسب شهود عيان، لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية، فيما بادر فريق العمل إلى تأمين الموقع تحسباً لوجود مخاطر أخرى محتملة.

وتواجه مواقع الإنشاء في المناطق الجبلية، وخاصة في مكة المكرمة والمناطق المحيطة بها، مخاطر طبيعية تشمل تدحرج الصخور والانهيارات الأرضية، مما يستدعي الالتزام بمعايير صارمة للسلامة وإقامة حواجز وقائية لحماية العاملين.

كازاخستان تفعل خطة عاجلة لتحويل مسار صادرات النفط بعد هجوم استهدف محطة تحميل لخط أنابيب قزوين

أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان، السبت، أنها فعّلت خطة طارئة لتحويل مسار تصدير النفط إلى طرق بديلة، عقب الهجوم الذي استهدف محطة تحميل تابعة لخط أنابيب بحر قزوين، أحد أهم مسارات تصدير النفط الكازاخستاني.

وكان الاتحاد الدولي للمساهمين من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان قد أكد أن الهجوم وقع فجر 29 نوفمبر 2025 بواسطة قوارب مسيرة استهدفت المياه المحيطة بالمحطة البحرية التابعة لكونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمرسى عائم وتوقفه عن العمل.

وأوضحت وزارة الطاقة أن الخطة العاجلة تهدف إلى الحد من التداعيات السلبية على قطاع النفط والحفاظ على مستويات الإنتاج في الحقول الكبيرة.

ويُنقل عبر خط الأنابيب هذا النفط الخام من ثلاثة من أهم الحقول الكازاخستانية: تنجيز، كاشاغان، وكاراتشاغاناك. ووفقاً لبيانات شركة “كاز ترانس أويل”، بلغ حجم النفط المنقول عبر الخط في عام 2024 نحو 4.28 مليون طن.

وأكدت الوزارة أن الوضع يخضع لرقابة خاصة من جانب الحكومة، مشددة على عدم جواز استهداف مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية تحت أي مبرر.

كما حذرت من أن أي تدخل قسري ضد منشآت خط قزوين يشكل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي ويضر بمصالح الدول والشركات الأعضاء في الكونسورتيوم.

ويُعد خط أنابيب بحر قزوين أحد أكبر مشاريع نقل النفط في العالم، حيث يربط الحقول النفطية في غرب كازاخستان بالمحطة البحرية قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي، بطول يصل إلى 1.5 ألف كيلومتر.

وينقل الخط ثلثي صادرات كازاخستان النفطية إضافة إلى جزء من النفط الروسي، بإجمالي سنوي يصل إلى نحو 67 مليون طن، فيما بلغ الضخ عام 2021 نحو 60 مليون طن (قرابة 1.2 مليون برميل يومياً).