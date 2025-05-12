كوارث وغرائب تهز العالم.. زلازل وهجمات حيوانات وانفجارات مميتة

في عالم يموج بالأحداث المتسارعة والمفاجآت، شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الوقائع المثيرة، بين غضب الطبيعة ومآسي من صنع الإنسان، إلى لحظات درامية وغريبة تكاد لا تُصدق، فمن زلزال يهزّ جنوب غرب الصين، إلى نهاية مأساوية لرجل في مواجهة غير متوقعة مع كنغر، مرورًا بوفاة أسطورة من أساطير المصارعة، وانفجار مذهل أطاح بفندق شاهق في نيوجيرسي، وحوادث فريدة من نوعها في عالم الرياضة، وانهيارات مؤلمة في سماء المكسيك، وصولًا إلى كارثة دامية في إندونيسيا خلال مهمة عسكرية روتينية.

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الصين

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر منطقة جنوب غرب مدينة شيغاتسي في الصين. وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، كان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، ورغم قوة الزلزال، لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. المدينة التي وقع الزلزال بالقرب منها يبلغ عدد سكانها حوالي 80 ألف نسمة.

هذا الزلزال هو جزء من سلسلة هزات زلزالية متتالية في مناطق أخرى حول العالم، حيث ضربت فانواتو هزات بقوة 5.9 درجات، بالإضافة إلى زلزالين آخرين بقوة 5.5 درجات في بحر سومطرة و5.4 درجات في ولاية تكساس الأمريكية.

نهاية مأساوية لرجل حاول “اللعب” مع كنغر في الولايات المتحدة

في حادثة مأساوية، توفي إيريك سلايت، البالغ من العمر 52 عامًا، بعد تعرضه لهجوم من كنغر في ولاية كارولينا الجنوبية.

ووقع الحادث في مزرعة “فايف ستار” بالقرب من بلدة لوريس، حيث دخل الضحية حظيرة الكنغر في محاولة للعب مع الحيوان بعنف، وأدى ذلك إلى تعرضه لإصابات قاتلة من الركلات العنيفة للكنغر، مما أسفر عن وفاته.

اولكنغر الذي يُعتقد أنه هاجم سلايت هو كنغر أحمر ضخم، حيث يمكن أن يصل وزن الذكر البالغ إلى 90 كيلوغرامًا وطوله إلى 1.80 مترًا، وكانت المزرعة قد نشرت صورة لهذا الكنغر المسمى “السيد جاك”، الذي كان يُوصف بأنه يحب حك عنقه وأخذ المكافآت من يد البشر، لكن لم يتم التأكد إذا كان هو نفسه الحيوان الذي هاجم الضحية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن قُتل رجل مسن في أستراليا عام 2022 على يد كنغر أليف، وهي أول حالة وفاة مؤكدة على يد كنغر في البلاد منذ نحو 90 عامًا.

وفاة أحد أشهر المصارعين الأمريكيين عن عمر ناهز 60 عامًا

توفي المصارع الشهير سابو، أحد أبرز نجوم اتحاد ECW، عن عمر يناهز 60 عامًا. عُرف سابو بلقب “الانتحاري”، واشتهر بأسلوبه العنيف في المصارعة الذي يتضمن استخدام الأدوات مثل الطاولات والكراسي والأسلاك الشائكة، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة بشكل رسمي، ولكن تم التأكيد على أنه خاض آخر مباراة له ضد جوي جانيلا الشهر الماضي.

يذكر أن سابو، واسمه الحقيقي تيري برانك، كان من أبرز نجوم اتحاد ECW خلال التسعينيات، حيث فاز مرتين ببطولة الوزن الثقيل في ECW، بالإضافة إلى فوزه ببطولة التلفزيون واحتفظ بألقاب الفرق ثلاث مرات، كما شارك في ترويج المصارعة العنيفة، التي نالت شعبية كبيرة خلال تلك الفترة. بعد فترة في TNA، انضم سابو إلى WWE في 2006، حيث أصبح جزءًا من فريق “ECW Originals” الذي فاز في راسلمينيا 23.

تدمير فندق في نيوجيرسي الأمريكية بانفجار متحكم به مذهل

شهدت ولاية نيوجيرسي الأمريكية حدثًا دراميًا يوم السبت، حيث تم تدمير فندق “شيراتون كروس رودز” باستخدام تفجير متحكم به.

وتمت عملية الهدم المنظّمة تمت في تمام الساعة 7:30 صباحًا، حيث انهار المبنى المكون من 22 طابقًا في 15 ثانية فقط، وسط تصفيق وهتافات المتفرجين.

وكان الفندق الذي افتُتح في أكتوبر 1987، يعتبر وجهة شهيرة لإقامة حفلات الزفاف والنزلاء بفضل واجهته الزجاجية اللامعة وإطلالاته الجميلة على الجبال، ومع ذلك، تم إغلاقه نهائيًا في ديسمبر 2023، في إطار خطة تطوير المنطقة التي يقع فيها الفندق.

The implosion of the Sheraton Crossroads hotel in Mahwah NJ. 740 this morning @1010WINS pic.twitter.com/BhkTusQ4mZ — glenn schuck (@glennschuck) May 10, 2025

I had a lot of memories at the Sheraton Crossroads Hotel in Mahwah, New Jersey! The building was demolished today at around 5/10/25 7:41 AM! pic.twitter.com/XpLq3w2ydn — Giuseppe B. Commisso (@gbcommisso) May 10, 2025

بالفيديو.. ماعز جبلي يهاجم دراجًا خلال سباق “جيرو دي إيطاليا”

تعرض الدراج النيوزيلندي ديون سميث، عضو فريق Intermarché–Wanty، لهجوم مفاجئ من ماعز جبلي أثناء مشاركته في سباق “جيرو دي إيطاليا” للدراجات.

ووقع الحادث خلال المرحلة التي تمتد لمسافة 160 كيلومترًا في جنوب ألبانيا، حيث اندفع الماعز إلى المسار وهاجم سميث، ما اضطره إلى الخروج عن الطريق نحو الحافة.

ووفقًا للتقارير، اصطدم الحيوان بشكل طفيف بالعجلة الخلفية لدراجة سميث قبل أن يفر إلى الصخور. ورغم الحادث، تمكن الدراج النيوزيلندي من الحفاظ على توازنه وتفادي السقوط.

وعلق سميث على الحادث مازحًا: “كنت أتوقع أن تكون كلبًا بريًا، لكن يبدو أن الماعز أكثر انتشارًا هنا. ألبانيا رائعة، إنها تجربة جديدة… فقط يجب أن تراقب الماعز!”

يُذكر أن الحوادث الغريبة ليست جديدة على سباقات الدراجات، ففي صيف عام 2021، تسببت مشجعة في حادث جماعي خلال سباق “تور دو فرانس” بعد أن رفعت لافتة من الورق المقوى باتجاه الكاميرا دون أن تنتبه لاقتراب الدراجين.

Goat recognizes the GOAT 🐐



Dion Smith is the chosen man for this Giro d’Italia 🩷 pic.twitter.com/sd3FrIiTUm — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) May 11, 2025

المكسيك.. مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث سقوط منطاد (فيديو)

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران إثر اندلاع حريق في منطاد وتحطمه خلال فعالية عامة في شمال المكسيك، ووقع الحادث صباح يوم الأحد في بلدية إنريكي إسترادا في ولاية زاكاتيكاس، وذلك أثناء “مهرجان المناطيد الأول” الذي يُقام ضمن فعاليات معرض إنريكي إسترادا لعام 2025.

وظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر المنطاد وهو مشتعل بالنيران في السماء، بينما بدا أن أحد الأشخاص كان يتشبث به قبل أن يسقط من ارتفاع شاهق إلى الأرض.

وأكدت السلطات أن شخصًا واحدًا قد توفي وتم التعرف على هويته رسميًا، بينما أصيب شخصان آخران بحروق من الدرجة الأولى، لكن حالتهما لا تشكل خطرًا على حياتهما.

ووصف رودريغو رييس، الأمين العام لحكومة ولاية زاكاتيكاس، الحادث بأنه “مؤسف”، مؤكدًا أن السلطات استجابت بسرعة لتقديم المساعدة للمتضررين. كما دعا إلى تعزيز تدابير السلامة في الفعاليات العامة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

وأعلن مكتب الادعاء في ولاية زاكاتيكاس أن التحقيقات الأولية أسفرت عن التعرف على شخصين يُعتقد أنهما من منظمي الفعالية، إلا أنهما فرا من الموقع عقب الحادث، وتمكنت الشرطة لاحقًا من العثور على المركبة التي يُشتبه بأنها استُخدمت من قبل المنظمين، حيث تم حجزها في عاصمة الولاية، ويجري التحقيق في هذه القضية بتهم تتعلق بالقتل غير العمد، والتسبب في إصابات، وترك أشخاص دون إسعاف.

¡Otro accidente en globo! Ahora ocurrió en #Zacatecas durante el Primer Festival del Globo en Enrique Estrada. Autoridades estatales confirmaron la muerte de una persona, la Fiscalía estatal ya investiga. pic.twitter.com/rKIM26iL4N — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 11, 2025

13 قتيلاً بينهم 4 عسكريين في انفجار خلال عملية تدمير ذخائر منتهية الصلاحية بإندونيسيا

أعلنت القوات المسلحة الإندونيسية مصرع 13 شخصاً، بينهم أربعة عسكريين، في انفجار عنيف وقع أثناء عملية تدمير ذخيرة منتهية الصلاحية في قرية ساجارا بمنطقة جاروت، جاوة الغربية.

ونقلت وكالة أنباء “أنتارا” عن الميجور جنرال كريستومي سيانتوري، رئيس المكتب الإعلامي للقوات المسلحة، أن الانفجار وقع خلال مهمة روتينية للتخلص من الذخائر، وقد تم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى باميونجبوك الإقليمي.

وأضاف سيانتوري، في تصريح تلفزيوني، أن الجيش يعمل حالياً على تأمين موقع الحادث وإخلائه كإجراء احترازي تحسباً لأي انفجارات إضافية، مؤكداً أن “تحقيقاً شاملاً سيُجرى للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه”.

كما أكد رئيس أركان الجيش، الجنرال مارولي سيمانجونتاك، وقوع الانفجار، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادثة التي خلّفت حالة من الحزن في الأوساط العسكرية والمدنية.