كواليس أزمة الكهرباء.. تفاصيل يكشفها مسؤول سابق عن المنظومة

قال المدير التنفيذي السابق للشركة العامة للكهرباء في ليبيا علي ساسي، إن سوء الإدارة وغياب التخطيط الاستراتيجي ساهما في تقويض استقرار منظومة الكهرباء في البلاد، مؤكدًا أن القطاع يعاني اختلالات متراكمة تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع.

وأوضح ساسي في تصريح خاص لقناة روسيا اليوم، أن مشكلات قطاع الكهرباء معروفة لدى المختصين، إلا أن غياب الحلول الفعلية أدى إلى استمرار الأزمات وتكرارها، مشيرًا إلى أن الأزمة لا ترتبط فقط بقدرات الإنتاج، بل تمتد إلى شبكات النقل والتوزيع وآليات إدارة القطاع.

وأضاف أن استبعاد الكفاءات المتخصصة أثر على قدرة القطاع في إعداد خطط استراتيجية لمعالجة التحديات، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية لا تكمن في حجم الإنفاق، وإنما في غياب قيادات تمتلك رؤية واضحة لتشخيص المشكلات وتحويل الحلول إلى مشاريع علمية تنفذها شركات مؤهلة.

وأشار المسؤول الليبي السابق إلى أن الحكومات المتعاقبة اعتمدت خلال السنوات الماضية على إجراءات عاجلة وحلول مؤقتة بدلًا من تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد، محذرًا من استمرار تكرار أزمة الكهرباء ما لم يتم اعتماد خطط استراتيجية شاملة لإعادة تنظيم القطاع.

وكشف ساسي أن اتفاقيات إنشاء محطات كهرباء في طبرق وغرب طرابلس ومصراتة، بقدرة تتجاوز ألفي ميغاواط، أُبرمت خلال فترة حكومة الوفاق مع شركتي سيمنس وGE، وكان من المفترض دخولها الخدمة عام 2018، إلا أن الأحداث المسلحة عام 2019 أدت إلى توقف تنفيذها، قبل تشغيلها في بداية عام 2023 خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح أن تمويل هذه المشاريع جاء من صندوق الجهاد، وليس من الميزانيات المخصصة لقطاع الكهرباء.

وأضاف أن الشركة العامة للكهرباء أبرمت اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية لصيانة التوربينات، إلا أن وجود خلل في أعمال الصيانة خلال الفترة الأخيرة ساهم في زيادة الضغوط على المنظومة الكهربائية.

ولفت ساسي إلى أن الطلب على الكهرباء في ليبيا كان يشهد نموًا سنويًا يتراوح بين 8 و10%، وهو ما كان يتطلب إضافة نحو 500 ميغاواط سنويًا عندما كان الإنتاج يبلغ 5 آلاف ميغاواط، إلا أن ذلك لم يتحقق بالشكل المطلوب.

وأكد المدير التنفيذي السابق للشركة العامة للكهرباء أن ليبيا بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة لقطاع الكهرباء، تعتمد على خطط استراتيجية طويلة المدى، بهدف ضمان استقرار الإمدادات وإنهاء حالة الأزمات المتكررة.

هذا ويواجه قطاع الكهرباء في ليبيا تحديات مستمرة منذ سنوات، تشمل نقص الإنتاج وتقادم بعض مكونات الشبكة وتأخر تنفيذ مشاريع التوسعة والصيانة، إضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة.

وتعتمد معالجة هذه التحديات على تطوير محطات الإنتاج وتحسين شبكات النقل والتوزيع ووضع خطط طويلة الأمد لإدارة القطاع.